"Ich muss gestehen, dass ich Valverde sehr mag": Boss des FC Bayern schwärmt von Real Madrids Mittelfeldstar

"Diese Gerüchte bringen alle im Verein zum Schmunzeln", stellte Rummenigge in einem Interview mit einem Journalisten der spanischen Sportzeitung AS klar. "Sie wissen ja besser als jeder andere, wie der Medienzirkus funktioniert. Er hat noch drei Jahre Vertrag - mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion", ergänzte er.

Zuvor hatten bereits Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Olise für unverkäuflich erklärt. "Daran verschwenden wir keinen Gedanken", sagte Eberl in der Sport Bild zu einem möglichen Olise-Abschied. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", war sich Dreesen sicher, dass es den Franzosen in nächster Zeit nicht aus München wegzieht.