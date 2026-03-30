Bayern Münchens Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat entspannt auf das Gerücht eines möglichen Abgangs von Starspieler Michael Olise reagiert. Der Franzose war in der vergangenen Woche lose mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden, auch Real Madrid und der FC Barcelona sollen die Entwicklung des Flügelspielers genau beobachten.
"Ich muss gestehen, dass ich Valverde sehr mag": Boss des FC Bayern schwärmt von Real Madrids Mittelfeldstar
"Diese Gerüchte bringen alle im Verein zum Schmunzeln", stellte Rummenigge in einem Interview mit einem Journalisten der spanischen Sportzeitung AS klar. "Sie wissen ja besser als jeder andere, wie der Medienzirkus funktioniert. Er hat noch drei Jahre Vertrag - mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion", ergänzte er.
Zuvor hatten bereits Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Olise für unverkäuflich erklärt. "Daran verschwenden wir keinen Gedanken", sagte Eberl in der Sport Bild zu einem möglichen Olise-Abschied. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", war sich Dreesen sicher, dass es den Franzosen in nächster Zeit nicht aus München wegzieht.
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Rummenigge glaubt an Vini-Verbleib bei Real Madrid
Spekulationen über einen Abschied gibt es auch immer wieder bei Vinicius Junior. Der Top-Star von Real Madrid trifft in der kommenden Woche im Viertelfinale der Champions League auf den FC Bayern. Auf die Frage, ob der Brasilianer auch zu Bayern passen würde, antwortete Rummenigge: "Die Frage stellt sich nicht: Er ist unbezahlbar und schon beim idealen Klub. Es wäre für mich keine Überraschung, wenn er einer der Lieblingsspieler von Florentino Perez (Real-Präsident, Anm. d. Red.) ist."
Wie es für Vini Jr. in seiner Karriere weitergeht, vermochte Rummenigge nicht mit Sicherheit zu sagen: "Ich habe gehört, dass Saudi-Klubs bei ihm angeklopft haben, aber ich glaube nicht, dass er geht. Florentino wird alles tun, um ihn zu halten", prognostizierte er.
Rummenigge schwärmte im Interview von einem Real-Spieler, aber es war nicht Vinicius Junior. "Ich muss gestehen, dass ich Valverde sehr mag - und auch schon lange vor seinem Hattrick gegen City", sagte der Bayern-Boss.
Bei den Königlichen glänzt der Uruguayer in den vergangenen Wochen im zentralen Mittelfeld, das unter anderem nach dem Karriereende von Toni Kroos neu aufgestellt wurde. "Er war der mit den Fäden in der Hand, der dafür gesorgt hat, dass die Stürmer glänzen konnte", blickte Rummenigge auf die Kroos-Ära bei Real zurück. "Diese Lücke zu füllen, ist nicht einfach", meinte er.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.