"Ich möchte das nicht auch noch unterstützen": Bayern-Patron Hoeneß übt heftige Kritik an der WM

"Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte." Schließlich liege die Immobilie "fünf Minuten entfernt von Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump."

Hoeneß hält ganz grundsätzlich nichts von dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada - auch wegen der horrenden Kosten für die Fans. "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird. Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?", sagte Hoeneß: "Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form. Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen."