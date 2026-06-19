"Dabei hat mir ein Bekannter angeboten, während der WM kostenlos in seinem Haus in Florida zu wohnen", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
"Ich möchte das nicht auch noch unterstützen": Bayern-Patron Hoeneß übt heftige Kritik an der WM
"Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte." Schließlich liege die Immobilie "fünf Minuten entfernt von Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump."
Hoeneß hält ganz grundsätzlich nichts von dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada - auch wegen der horrenden Kosten für die Fans. "Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird. Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?", sagte Hoeneß: "Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form. Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen."
Deutschland gewinnt WM-Auftakt gegen Curacao souverän
Die deutsche Nationalmannschaft ist am vergangenen Sonntag mit einem souveränen 7:1-Sieg gegen Curacao in die Gruppenphase gestartet und kann mit einem weiteren Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag (22 Uhr) das Ticket für das Sechzehntelfinale lösen. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (22 Uhr) auf Ecuador.