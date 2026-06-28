"Ich liebe solche Details": Stürmer-Legende überschüttet Harry Kane vom FC Bayern München mit Lob

Der 39-Jährige nannte dabei mehrere Kandidaten, legte sich am Ende jedoch auf einen Spieler fest: "Ich bevorzuge Harry Kane. Er ist viel besser ins Kombinationsspiel mit seinen Mitspielern eingebunden. Er denkt seine Laufwege im Zusammenspiel mit den Gegenbewegungen seiner Teamkollegen, er versteht das Spiel auf eine andere Art. Ich liebe solche Details", sagte Suarez.

Kane gilt nach seiner herausragenden Saison 2025/26 als einer der Topfavoriten auf den nächsten Ballon d'Or. Für den FC Bayern erzielte der Angreifer unglaubliche 61 Tore in 51 Spielen und bereitete sieben weitere Treffer vor. Unter Trainer Vincent Kompany führte er die Münchner zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Champions League scheiterte man erst im Halbfinale am späteren Sieger Paris Saint-Germain.