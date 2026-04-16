Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem spektakulären Weiterkommen in der Champions League gegen Real Madrid über die gegen ihn verhängte Gelbe Karte aufgeregt.
"Ich liebe ihn als Verteidiger, aber es ist völlig normal, dass ich da was sage": Gelbe Karte und Aktion von Antonio Rüdiger bringen Bayern Münchens Vincent Kompany in Rage
Vincent Kompany echauffiert sich über Gelbe Karte: "Viel zu schnell"
"Ich finde die Entscheidung auch nicht richtig. Wenn man schaut, was da auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen", ordnete Kompany nach dem 4:3-Sieg des FCB am Mittwochabend bei DAZN ein.
Kompany war wegen seiner Proteste unmittelbar nach Kylian Mbappes Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für Real Madrid kurz vor der Halbzeitpause von Schiedsrichter Slavko Vincic verwarnt worden. Der Bayern-Coach hatte sich echauffiert, weil sein Verteidiger Josip Stanisic nach einem schmerzhaften Check von Antonio Rüdiger während der Entstehung des Treffers in Reals Hälfte auf dem Boden lag. Auch nach dem Tor krümmte sich Stanisic noch eine kurze Weile auf dem Rasen.
"Ich versuche immer respektvoll zu sein und das war ich auch hier. Es ist normal, dass ich da was sage. Unser Spieler liegt auf dem Boden und er macht dann fast ein High Five!", führte Kompany aus und kritisierte dabei Rüdigers Verhalten in der Szene. "Ich liebe ihn als Verteidiger, ich würde genau das gleiche machen. Wir verstehen einander, aber es ist völlig normal, dass ich da was sage. Und die Gelbe Karte kam für mich viel zu schnell!"
Stanisic hatte indes nach dem Spiel moniert, dass Rüdigers Einsteigen als Foulspiel hätte gewertet werden müssen und Reals drittes Tor so gar nicht erst entstanden wäre. "Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein. Früher hat man da einfach Vorteil laufen lassen und wenn man den Ball verliert, Freistoß gepfiffen. Vielleicht hat der Schiedsrichter diese Regel da vergessen, keine Ahnung", sagte der kroatische Nationalspieler.
Während er mit Schmerzen auf dem Boden lag, hatte sich Rüdiger zudem noch zu ihm heruntergebeugt und ein paar offenbar unschöne Worte mitgegeben. "Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", meinte Stanisic vielsagend. Dann führte er noch aus: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben!"
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Gelbsperre im Hinspiel bei PSG stört Vincent Kompany nicht weiter
Da es für Kompany bereits die dritte Gelbe Karte in der laufenden Champions-League-Saison war, muss er im Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain Ende April eine Sperre absitzen und darf im ersten Duell mit dem Titelverteidiger daher nicht an der Seitenlinie stehen.
Auf die Gelbsperre angesprochen, nahm der 40-jährige Belgier diese gelassen: "Ich bin glücklich. Die Jungs haben das verdient. Dann ist das erste Spiel halt ohne mich an der Linie." Dennoch gab Kompany erneut zu bedenken: "In diesem neuen Ligaformat gibt es so viele Spiele und trotzdem ist es so streng mit den drei Gelben Karten."
Schon auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real am Dienstag hatte sich Kompany dafür ausgesprochen, dass die UEFA ihre Regularien für Gelbsperren in der Königsklasse anpassen sollte. Mit der aktuellen Herangehensweise sei es "ganz schwierig", ohne Sperre durch eine Champions-League-Saison zu kommen. "Drei Gelbe Karten für einen Innenverteidiger - wenn du so weit kommst und nur drei bekommen hast, hast du einen guten Job gemacht. Trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale, das finde ich schon hart", so Kompany.
Turbulentes Spiel gegen Real Madrid hat ein gutes Ende für den FC Bayern
Nach einem fatalen Fehlpass von Torwart Manuel Neuer war Bayern in der stimmungsvollen Allianz-Arena bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten, weil Arda Güler Neuers Patzer eiskalt ausnutzte. Wenig später sorgte Aleksandar Pavlovic für den Ausgleich, ehe wiederum Güler die Madrilenen nach knapp einer halben Stunde mit einem sehenswerten Freistoßtor erneut in Führung brachte. Harry Kane glich in der 38. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 aus, vier Minuten darauf besorgte Mbappe dann den Halbzeitstand.
Als sich bereits eine Verlängerung abzeichnete (Bayern hatte das Hinspiel in Madrid mit 2:1 gewonnen), machte der FCB in einer turbulenten Schlussphase doch noch das Weiterkommen nach der regulären Spielzeit klar. Real musste dabei nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte für Eduardo Camavinga, die für heftige Proteste sorgte, ab der 86. Minute in Unterzahl spielen. Nur rund drei Minuten später münzte Bayern seine Überzahl in Person von Luis Diaz in das erlösende 3:3 um, mit der letzten Aktion besorgte Michael Olise schließlich noch den 4:3-Endstand.
Auch im Halbfinale spielt Bayern nun zunächst auswärts, tritt im Hinspiel Ende April ohne Kompany an der Seitenlinie in Paris an. Am 6. Mai kommt PSG dann zum Rückspiel nach München, in einem möglichen Finale würden entweder der FC Arsenal oder Atletico Madrid auf den FCB warten.
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Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht
Datum
Spiel
Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Mittwoch, 29. April
Atletico Madrid vs. FC Arsenal
Dienstag, 5. Mai
FC Arsenal vs. Atletico Madrid
Mittwoch, 6. Mai
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.