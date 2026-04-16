"Ich liebe ihn als Verteidiger, aber es ist völlig normal, dass ich da was sage": Gelbe Karte und Aktion von Antonio Rüdiger bringen Bayern Münchens Vincent Kompany in Rage

"Ich finde die Entscheidung auch nicht richtig. Wenn man schaut, was da auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen", ordnete Kompany nach dem 4:3-Sieg des FCB am Mittwochabend bei DAZN ein.

Kompany war wegen seiner Proteste unmittelbar nach Kylian Mbappes Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für Real Madrid kurz vor der Halbzeitpause von Schiedsrichter Slavko Vincic verwarnt worden. Der Bayern-Coach hatte sich echauffiert, weil sein Verteidiger Josip Stanisic nach einem schmerzhaften Check von Antonio Rüdiger während der Entstehung des Treffers in Reals Hälfte auf dem Boden lag. Auch nach dem Tor krümmte sich Stanisic noch eine kurze Weile auf dem Rasen.

"Ich versuche immer respektvoll zu sein und das war ich auch hier. Es ist normal, dass ich da was sage. Unser Spieler liegt auf dem Boden und er macht dann fast ein High Five!", führte Kompany aus und kritisierte dabei Rüdigers Verhalten in der Szene. "Ich liebe ihn als Verteidiger, ich würde genau das gleiche machen. Wir verstehen einander, aber es ist völlig normal, dass ich da was sage. Und die Gelbe Karte kam für mich viel zu schnell!"

Stanisic hatte indes nach dem Spiel moniert, dass Rüdigers Einsteigen als Foulspiel hätte gewertet werden müssen und Reals drittes Tor so gar nicht erst entstanden wäre. "Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein. Früher hat man da einfach Vorteil laufen lassen und wenn man den Ball verliert, Freistoß gepfiffen. Vielleicht hat der Schiedsrichter diese Regel da vergessen, keine Ahnung", sagte der kroatische Nationalspieler.

Während er mit Schmerzen auf dem Boden lag, hatte sich Rüdiger zudem noch zu ihm heruntergebeugt und ein paar offenbar unschöne Worte mitgegeben. "Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", meinte Stanisic vielsagend. Dann führte er noch aus: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben!"



