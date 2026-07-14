Eine viel diskutierte Szene des WM-Viertelfinals zwischen Argentinien und der Schweiz hat Weltmeister Christoph Kramer ziemlich mitgenommen.
"Ich liebe den Kerl und möchte nichts Schlechtes über ihn sagen": Ex-Mitspieler tut Christoph Kramer wegen einer bitteren Szene bei der WM sehr leid
WM 2026: Breel Embolo flog nach VAR-Eingriff wegen einer Schwalbe vom Platz
"Breel Embolo möchte ich kurz erwähnen: Ich habe lange mit ihm zusammengespielt. Er ist ein unfassbar geiler Typ und Spieler. Aber bei einer Belehrung durch den Schiedsrichter ist er auch einer, der auf gar keinen Fall zuhört", sagte Kramer mit Blick auf einen prägenden Moment der Partie, die Argentinien letztlich mit 3:1 nach Verlängerung für sich entscheiden konnte, im Podcast CopaTS.
Schweiz-Angreifer Embolo war in der 72. Minute des Viertelfinals der WM 2026 auf sehr bittere Art und Weise mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Nach einem Zweikampf zwischen dem 29-Jährigen von Stade Rennes und Leandro Paredes hatte Schiedsrichter Joao Pinheiro zunächst ein Foul des argentinischen Mittelfeldspielers gesehen und jenen mit Gelb verwarnt.
Allerdings schaltete sich der VAR ein und Pinheiro konnte bei Ansicht der Videobilder daraufhin deutlich sehen, dass Paredes Embolo gar nicht berührt hatte und sich der Schweizer stattdessen eine astreine Schwalbe leistete. So revidierte Pinheiro seine Entscheidung, nahm Gelb für Paredes zurück und verwarnte Embolo. Die Krux dabei: Letzterer hatte zuvor bereits die Gelbe Karte gesehen, ergo musste er nun mit Gelb-Rot vom Platz und war beim Weg in die Katakomben vor Enttäuschung in Tränen aufgelöst.
- (C)Getty Images
Christoph Kramer fühlt mit Breel Embolo: "Hat mir das Herz gebrochen"
"Ich liebe den Kerl und möchte auch nichts Schlechtes über ihn sagen, weil er mir unfassbar leid tat", führte Kramer zu Embolos unglücklicher Aktion aus. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte bei Borussia Mönchengladbach drei Jahre lang (2019 bis 2022) mit Embolo zusammengespielt. "Breel weint nicht häufig, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen", so Kramer.
Besonders bitter für Embolo: Dass der VAR auch bei Gelben Karten dazu berechtigt ist, einzugreifen, hatte die FIFA erst für die WM eingeführt. Davor hätte Feldschiedsrichter Pinheiro in diesem Fall gar nicht auf seine Fehlentscheidung hingewiesen dürfen und Embolo wäre ungestraft davon gekommen. Und hätte vor allem weiterspielen dürfen.
In Unterzahl retteten sich die Schweizer, denen in Person von Dan Ndoye nur wenige Minuten vor Embolos Platzverweis der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich gelungen war, zwar in die Verlängerung. In dieser behielten dann jedoch die Argentinier die Oberhand, zogen ins Halbfinale ein und beendeten gleichzeitig das insgesamt sehr starke WM-Turnier der Schweizer.
Kann Argentinien den WM-Titel verteidigen?
Embolo hat auch aus persönlicher Sicht eine gute WM gespielt, zählte zu den Stützen der Schweiz und kam in sechs Einsätzen auf vier direkte Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Assists).
Die Argentinier dürfen derweil weiterhin von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Im Halbfinale bekommen es Lionel Messi und Co. am Mittwoch mit England zu tun.
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