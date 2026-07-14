"Ich liebe den Kerl und möchte nichts Schlechtes über ihn sagen": Ex-Mitspieler tut Christoph Kramer wegen einer bitteren Szene bei der WM sehr leid

"Breel Embolo möchte ich kurz erwähnen: Ich habe lange mit ihm zusammengespielt. Er ist ein unfassbar geiler Typ und Spieler. Aber bei einer Belehrung durch den Schiedsrichter ist er auch einer, der auf gar keinen Fall zuhört", sagte Kramer mit Blick auf einen prägenden Moment der Partie, die Argentinien letztlich mit 3:1 nach Verlängerung für sich entscheiden konnte, im Podcast CopaTS.

Schweiz-Angreifer Embolo war in der 72. Minute des Viertelfinals der WM 2026 auf sehr bittere Art und Weise mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Nach einem Zweikampf zwischen dem 29-Jährigen von Stade Rennes und Leandro Paredes hatte Schiedsrichter Joao Pinheiro zunächst ein Foul des argentinischen Mittelfeldspielers gesehen und jenen mit Gelb verwarnt.

Allerdings schaltete sich der VAR ein und Pinheiro konnte bei Ansicht der Videobilder daraufhin deutlich sehen, dass Paredes Embolo gar nicht berührt hatte und sich der Schweizer stattdessen eine astreine Schwalbe leistete. So revidierte Pinheiro seine Entscheidung, nahm Gelb für Paredes zurück und verwarnte Embolo. Die Krux dabei: Letzterer hatte zuvor bereits die Gelbe Karte gesehen, ergo musste er nun mit Gelb-Rot vom Platz und war beim Weg in die Katakomben vor Enttäuschung in Tränen aufgelöst.