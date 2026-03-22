Die Champions-League-Amitionen des FC Chelsea haben am Samstag einen weiteren Dämpfer bekommen. Beim FC Everton kassierte der Hauptstadtklub eine 0:3-Pleite. Anschließend war die Laufleistung der Mannschaft von Trainer Liam Rosenior ein großes Thema.
"Ich konnte das auch kaum glauben": Unfassbare Statistik des FC Chelsea zu allen Spielen in der Premier League aufgetaucht
In der BBC-Sendung 'Match of Day' diskutierte die Expertenrunde um die Premier-League-Legenden Alan Shearer und Wayne Rooney Chelseas Misere. Dabei wurde eine bemerkenswerte Statistik zu Tage gefördert: In jedem Spiel der Premier League dieser Saison liefen Chelseas Spieler weniger als ihre Kontrahenten.
Shearer konnte das kaum fassen und Moderator Mark Chapman sagte: "Wir haben das zwei- und dreimal prüfen lassen. Denn ich konnte das auch kaum glauben. Wir alle haben gedacht: 'Wirklich?'" Shearer bekräftigte: "Egal ob zu hause oder auswärts, der Gegner ist in jedem Spiel mehr gelaufen. Was sagt dir das?"
Der Unterschied in der Laufleistung bei Chelseas Pleite am Samstag betrug rund sechs Kilometer: Während die Spieler der Toffees 111,85 Kilometer abrissen, waren es bei den Londoner Akteuren nur 105,79 Kilometer.
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FC Chelsea so formschwach wie zuletzt 1993
Eine weitere Zahl, welche die Aufmerksamkeit der Experten erregte, was das Durchschnittsalter beider Teams. Chelseas Spieler waren im Schnitt mehr als fünf Jahre jünger als die Schützlinge von Evertons Trainer David Moyes. Gefragt, ob die Mannschaft der Blues nicht "ein paar 30-Jährige vertragen könnten", meinte Rooney: "Ja, das könnte sie. Da spielen viele junge Spieler und sie sind unerfahren. Es gab einige Änderungen und ich sehe nicht diesen Zusammenhalt auf dem Platz. Je häufiger du die Spieler wechselt und je weniger sie in einen Rhythmus kommen, desto weniger sind sie konkurrenzfähig."
Chelsea erlebt nach dem Gewinn der Klub-WM im vergangenen Sommer eine Saison, die einer Achterbahnfahrt gleicht. Zum Jahreswechsel musste Ex-Trainer Enzo Maresca gehen, Rosenior wurde vom Schwesterklub Racing Straßburg an die Stamford Bridge gelotst.
Unter dem 41-Jährigen wurde es nicht wirklich besser, im Gegenteil: Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge, darunter zwei empfindliche Klatschen im Achtelfinale der Champions League gegen PSG (2:5, 0:3). Eine derartige Negativserie gab es bei Chelsea seit 1993 nicht mehr.
Rosenior nach Chelsea-Pleite niedergeschlagen
Rosenior sprach nach dem Abpfiff bei Sky Sports vom "bisher enttäuschendsten Abend" seiner Amtszeit. Er mahnte zwar zur Gelassenheit, kritisierte aber auch: "Was die Dinge angeht, über die wir gesprochen haben - keine Tore leichtfertig herschenken, das Spiel unter Kontrolle bringen -, das hat einfach nicht funktioniert."
In der Premier League belegt Chelsea aktuell den sechsten Platz. Der Rückstand auf CL-Rang vier beträgt drei Punkte. Allerdings hat das viertplatzierte Aston Villa eine Partie weniger absolviert.
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Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool