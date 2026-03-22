"Ich konnte das auch kaum glauben": Unfassbare Statistik des FC Chelsea zu allen Spielen in der Premier League aufgetaucht

In der BBC-Sendung 'Match of Day' diskutierte die Expertenrunde um die Premier-League-Legenden Alan Shearer und Wayne Rooney Chelseas Misere. Dabei wurde eine bemerkenswerte Statistik zu Tage gefördert: In jedem Spiel der Premier League dieser Saison liefen Chelseas Spieler weniger als ihre Kontrahenten.

Shearer konnte das kaum fassen und Moderator Mark Chapman sagte: "Wir haben das zwei- und dreimal prüfen lassen. Denn ich konnte das auch kaum glauben. Wir alle haben gedacht: 'Wirklich?'" Shearer bekräftigte: "Egal ob zu hause oder auswärts, der Gegner ist in jedem Spiel mehr gelaufen. Was sagt dir das?"

Der Unterschied in der Laufleistung bei Chelseas Pleite am Samstag betrug rund sechs Kilometer: Während die Spieler der Toffees 111,85 Kilometer abrissen, waren es bei den Londoner Akteuren nur 105,79 Kilometer.