"Ich könnte noch zehn Jahre hier bleiben": Umworbenes Trainertalent zu hartnäckigen Job-Gerüchten aus der Premier League

Nachdem er als einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation den englischen Fussball eroberte, sorgt Fabregas nun auch als Trainer für Aufsehen. Der Spanier hat den FC Como von einem Abstiegskandidaten in der Serie B zu einem europäischen Titelanwärter in der Serie A gemacht, aktuell trennen Como nur drei Punkte in der Serie A von Juventus und einem Champions-League-Platz.

Für immer in Italien bleiben, möchte Fabregas aber wohl nicht. "Die Premier League ist die beste Liga der Welt", sagte Fabregas zu Telegraph Sport. "Das habe ich immer ganz klar zum Ausdruck gebracht. Das spürte ich als Spieler, ich spüre es als Trainer und als Fan. Aber Jose Mourinho sagte mir eines Tages bei Chelsea: "Ich habe noch 30 Jahre vor mir." Also könnte ich noch zehn Jahre hier in Como bleiben und in zwölf oder fünfzehn Jahren in die Premier League wechseln.

"Fußball ist unvorhersehbar, er kann sich in einer Sekunde ändern. Heute bist du der Beste, morgen der Schlechteste. Genießen wir deshalb den Moment. Es ist schön, was wir hier erleben. Mal sehen, was die Zukunft bringt."