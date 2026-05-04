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"Ich könnte noch zehn Jahre hier bleiben": Umworbenes Trainertalent zu hartnäckigen Job-Gerüchten aus der Premier League
Nachdem er als einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation den englischen Fussball eroberte, sorgt Fabregas nun auch als Trainer für Aufsehen. Der Spanier hat den FC Como von einem Abstiegskandidaten in der Serie B zu einem europäischen Titelanwärter in der Serie A gemacht, aktuell trennen Como nur drei Punkte in der Serie A von Juventus und einem Champions-League-Platz.
Für immer in Italien bleiben, möchte Fabregas aber wohl nicht. "Die Premier League ist die beste Liga der Welt", sagte Fabregas zu Telegraph Sport. "Das habe ich immer ganz klar zum Ausdruck gebracht. Das spürte ich als Spieler, ich spüre es als Trainer und als Fan. Aber Jose Mourinho sagte mir eines Tages bei Chelsea: "Ich habe noch 30 Jahre vor mir." Also könnte ich noch zehn Jahre hier in Como bleiben und in zwölf oder fünfzehn Jahren in die Premier League wechseln.
"Fußball ist unvorhersehbar, er kann sich in einer Sekunde ändern. Heute bist du der Beste, morgen der Schlechteste. Genießen wir deshalb den Moment. Es ist schön, was wir hier erleben. Mal sehen, was die Zukunft bringt."
- AFP
Cesc Fabregas hat von den Besten gelernt
Die Trainerphilosophie des 39-Jährigen haben legendäre frühere Mentoren wie Arsene Wenger und Antonio Conte geprägt. Fabregas führte schon als Spieler ein kleines schwarzes Buch mit taktischen Notizen. Heute verlässt er sich auf sein Gespür und etabliert sich als einer der vielversprechendsten jungen Trainer Europas.
Er sagt: "Ich habe das Buch angefangen, als ich bei Arsenal war. Nicht, als ich 16 war, sondern vielleicht, als ich 22 oder 23 war, bevor ich nach Barcelona ging, und dann habe ich es waehrend meiner Karriere einfach immer weiter ergänzt. Am Anfang [meiner Trainerkarriere] habe ich immer wieder darin nachgeschlagen, weil alles neu war."
Cesc Fabregas lässt so trainieren, wie er einst gespielt hat
Fabregas bleibt seinem Bekenntnis zu attraktivem, ballbesitzorientiertem Fussball treu. Er betont, dass er lieber aus dem Fussball aussteigen würde, als bei den technischen Prinzipien Kompromisse einzugehen, die seine glanzvolle Spielerkarriere geprägt haben.
"Ich trainiere, wie ich es fühle. Ich liebe das Spiel. Trainieren nur wegen Ergebnisse? Das wäre nicht mein Weg. Ich muss das nicht. Ich habe 20 Jahre gespielt, meine Frau und Kinder leben gut. Ich habe für starke Klubs gespielt und brauche das nicht mehr. Ich arbeite aus Leidenschaft und will meinen eigenen Weg gehen. Man kann auf viele Arten gewinnen, wenn man die Spieler und alle anderen überzeugt. Aber ich habe meine Prinzipien. Wer mit langen Bällen und Zweikämpfen spielen will, tut mir leid, aber dann bin ich nicht der Richtige, denn das ist nicht mein Ding. Dann kann ich dieses Feuer nicht weitergeben", sagte Fabregas.
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Volle Kontrolle in Como
Fabregas ist bei Como,einem der faszinierendsten Fußball-Start-Ups der Welt,nicht nur Trainer; er ist Minderheitsgesellschafter mit erheblichem Einfluss auf die gesamte sportliche Ausrichtung des Vereins. Unter der Leitung der milliardenschweren Hartono-Brüder hat er die Freiheit erhalten, seine Vision von Grund auf umzusetzen, einschließlich der Gestaltung der Trainingsanlagen und sogar der Festlegung der Spielfeldabmessungen, um sie seinem Passspielstil anzupassen.
"Ich treffe alle fußballerischen Entscheidungen", sagt er. "Der Sportdirektor arbeitet täglich mit mir zusammen, und wir sehen Fußball gleich. Bei Neuverpflichtungen nutzen wir Daten, unser Scouting und weitere Tools, doch am Ende muss ich davon überzeugt sein. Es muss ein Spieler sein, von dem ich überzeugt bin. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir einen Präsidenten haben, der mir sehr vertraut und mir das Selbstvertrauen gegeben hat, alle fußballerischen Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich wirklich wichtig."