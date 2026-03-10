"Ich kenne die Wahrheit": Hansi Flick reagiert auf Xavis Aussagen und den Streit beim FC Barcelona

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München entschied sich dafür, eine öffentliche Konfrontation zu vermeiden: "Ich kenne die Wahrheit und werde sie für mich behalten. Ich werde sie hier nicht erzählen", sagte er am Montag auf der Pressekonferenz.

"Xavi und ich sind berufliche Kollegen und haben ein gutes Verhältnis. Ich habe ihn besucht, wir haben uns gesehen, als ich angekommen bin, aber das ist etwas Privates", erklärte Flick. "Es ist wie wenn ich mit meiner Frau spreche, eine private Angelegenheit. Und darüber spreche ich nicht. Ich äußere mich zu nichts, weil ich die Wahrheit kenne."

Xavi hatte erst kürzlich in einem Interview mit La Vanguardia brisante Informationen über seine Entlassung bei Barcelona im Sommer 2024 enthüllt und über Flicks Rolle in der ganzen Geschichte gesprochen: "Er kam, um sich zu entschuldigen, als ich ihn fragte, ob der Verein tatsächlich mit ihm gesprochen hatte, während ich Trainer war, in den zwei oder drei Wochen, in denen der Verein bereits beschlossen hatte, mich zu entlassen, aber niemand mir das direkt gesagt hatte. Er entschuldigte sich, wir unterhielten uns über zwei Stunden lang, es war fantastisch. Der Verein hatte ihm gesagt, er solle mir nichts sagen, und deshalb kam er zu mir nach Hause, um sich zu entschuldigen. Er ist ein guter Kerl, sehr ehrenhaft, und ich freue mich, dass es ihm gut geht."