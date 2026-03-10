FC Barcelonas Trainer Hansi Flick hat auf die kontroversen Aussagen seines Vorgängers Xavi und dessen Streit mit Klub-Präsident Joan Laporta diplomatisch reagiert.
"Ich kenne die Wahrheit": Hansi Flick reagiert auf Xavis Aussagen und den Streit beim FC Barcelona
- AFP
Der ehemalige Trainer des FC Bayern München entschied sich dafür, eine öffentliche Konfrontation zu vermeiden: "Ich kenne die Wahrheit und werde sie für mich behalten. Ich werde sie hier nicht erzählen", sagte er am Montag auf der Pressekonferenz.
"Xavi und ich sind berufliche Kollegen und haben ein gutes Verhältnis. Ich habe ihn besucht, wir haben uns gesehen, als ich angekommen bin, aber das ist etwas Privates", erklärte Flick. "Es ist wie wenn ich mit meiner Frau spreche, eine private Angelegenheit. Und darüber spreche ich nicht. Ich äußere mich zu nichts, weil ich die Wahrheit kenne."
Xavi hatte erst kürzlich in einem Interview mit La Vanguardia brisante Informationen über seine Entlassung bei Barcelona im Sommer 2024 enthüllt und über Flicks Rolle in der ganzen Geschichte gesprochen: "Er kam, um sich zu entschuldigen, als ich ihn fragte, ob der Verein tatsächlich mit ihm gesprochen hatte, während ich Trainer war, in den zwei oder drei Wochen, in denen der Verein bereits beschlossen hatte, mich zu entlassen, aber niemand mir das direkt gesagt hatte. Er entschuldigte sich, wir unterhielten uns über zwei Stunden lang, es war fantastisch. Der Verein hatte ihm gesagt, er solle mir nichts sagen, und deshalb kam er zu mir nach Hause, um sich zu entschuldigen. Er ist ein guter Kerl, sehr ehrenhaft, und ich freue mich, dass es ihm gut geht."
Laporta von Xavis Angriffen "überrascht"
Der Zeitpunkt von Xavis Äußerungen heizte die Debatte zusätzlich an: Sie fielen nämlich nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl beim amtierenden spanischen Meister und schienen direkt auf den Vorstand unter Joan Laporta zu zielen. "Ich verstehe, dass er verletzt ist, denn mit denselben Spielern, mit denen er verloren hat, gewinnt Flick", sagte Laporta im Rahmen einer Debatte zwischen ihm und seinem Herausforderer Victor Font kurz vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag.
Xavis Angriffe hätten ihn "überrascht und ihm wehgetan". Er finde es bedauerlich, dass die Barca-Legende sich von Font benutzen lasse, um ihm zu schaden. Außerdem verteidigte er die Entscheidung, sich 2024 von der Klub-Legende zu trennen, mit den Worten: "Die Fakten haben mir recht gegeben. Mit Xavi hätten wir weiter verloren."
Mit Flick läuft es für Barcelona tatsächlich sehr gut: Die Katalanen führen die LaLiga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Real Madrid an und stehen zudem im Achtelfinale der Champions League. Am Dienstag trifft man im Hinspiel auf Newcastle United um DFB-Stürmer Nick Woltemade.
LaLiga: Der Kampf um den Titel im Überblick
- Platz 1: FC Barcelona, 67 Punkte
- Platz 2: Real Madrid, 63 Punkte
- Platz 3: Atletico Madrid, 54 Punkte
- Platz 4: FC Villarreal, 54 Punkte
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.