"Ich kann nur Entschuldigung sagen": DFB-Stars nach Deutschlands überraschendem WM-Aus in Schockstarre

"Mir fehlen ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Wir sind natürlich alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen", sagte Havertz, dessen erste WM-Teilnahme das Vorrunden-Aus in Katar 2022 war, nach dem überraschenden Ausscheiden.

"Die Paraguayer haben tief verteidigt, da war es schwer, Tempo zu kreieren. Wir haben es versucht über Flanken, machen so auch das Tor. Aber am Ende hat nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay ausscheidet", so Havertz weiter. Der Angreifer vom FC Arsenal hatte in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich getroffen, nachdem Deutschland zur Pause nach dem Treffer von Julio Enciso (42.) hinten gelegen hatte.

Da es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 1:1 blieb, ging das dritte Sechzehntelfinale der WM 2026 in die Verlängerung. In dieser gelang Jonathan Tah (102. Minute) ein eigentlich reguläres Tor, das den Sieg und das Weiterkommen hätte bedeuten können. Doch nach VAR-Eingriff wegen eines vermeintlichen Fouls von DFB-Verteidiger Waldemar Anton an Paraguays Torhüter Orlando Gill im Vorfeld wurde der Treffer unberechtigterweise wieder zurückgenommen.

"Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten", sagte Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich bei MagentaTV und betonte: "Für mich die falsche Entscheidung."

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der schon nach Aberkennung des Treffers auf der Ersatzbank vor Wut tobte, schimpfte bei MagentaTV über die Entscheidung von Schiedsrichter Jalal Jayed: "Das ist ein Witz. Keine Ahnung, was er da gesehen hat." Im ZDF sprach er wenig später noch von einem "Voll-Skandal. Das ist nicht einmal ansatzweise ein Foulspiel."