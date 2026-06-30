Deutschland ist bei der dritten WM in Folge früh ausgeschieden. Kai Havertz und Co. waren nach dem dramatischen Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay (3:4 i.E.) entsprechend bedient.
"Ich kann nur Entschuldigung sagen": DFB-Stars nach Deutschlands überraschendem WM-Aus in Schockstarre
Kai Havertz nach deutschem WM-Aus: "Mir fehlen die Worte"
"Mir fehlen ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Wir sind natürlich alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen", sagte Havertz, dessen erste WM-Teilnahme das Vorrunden-Aus in Katar 2022 war, nach dem überraschenden Ausscheiden.
"Die Paraguayer haben tief verteidigt, da war es schwer, Tempo zu kreieren. Wir haben es versucht über Flanken, machen so auch das Tor. Aber am Ende hat nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay ausscheidet", so Havertz weiter. Der Angreifer vom FC Arsenal hatte in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich getroffen, nachdem Deutschland zur Pause nach dem Treffer von Julio Enciso (42.) hinten gelegen hatte.
Da es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 1:1 blieb, ging das dritte Sechzehntelfinale der WM 2026 in die Verlängerung. In dieser gelang Jonathan Tah (102. Minute) ein eigentlich reguläres Tor, das den Sieg und das Weiterkommen hätte bedeuten können. Doch nach VAR-Eingriff wegen eines vermeintlichen Fouls von DFB-Verteidiger Waldemar Anton an Paraguays Torhüter Orlando Gill im Vorfeld wurde der Treffer unberechtigterweise wieder zurückgenommen.
"Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten", sagte Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich bei MagentaTV und betonte: "Für mich die falsche Entscheidung."
Bundestrainer Julian Nagelsmann, der schon nach Aberkennung des Treffers auf der Ersatzbank vor Wut tobte, schimpfte bei MagentaTV über die Entscheidung von Schiedsrichter Jalal Jayed: "Das ist ein Witz. Keine Ahnung, was er da gesehen hat." Im ZDF sprach er wenig später noch von einem "Voll-Skandal. Das ist nicht einmal ansatzweise ein Foulspiel."
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Manuel Neuer bemängelt nach deutschem WM-Aus "wenig Durchschlagskraft"
Havertz meinte indes auf die Frage, ob Deutschland nach drei sehr enttäuschenden Weltmeisterschaften international nur noch zweitklassig sei: "Scheint so, auf jeden Fall." Der Arsenal-Star betonte: "Vor allem wir Spieler - der Trainer ausgenommen - müssen sich jetzt an die eigene Nase fassen. Ich kann nur Entschuldigung sagen."
Havertz war neben Nick Woltemade und Jonathan Tah einer von drei deutschen Schützen, die im Elfmeterschießen scheiterten. Da von den Paraguayern nur zwei vergaben, zogen die Südamerikaner letztlich auf dramatische Art und Weise ins Achtelfinale ein, wo sie nun auf Frankreich oder Schweden treffen.
"Wir haben zu wenig Torchancen heraus gespielt. Wir hatten wenig Durchschlagskraft", analysierte Torhüter Manuel Neuer im ZDF. "Wenn du gegen eine solche Mannschat spielst, musst du auf mehr Torchancen kommen. Das war von unserer Seite aus zu wenig", wollte der Bayern-Keeper das zu Unrecht aberkannte Tah-Tor nicht als Ausrede gelten lassen.
Auch der eingewechselte Nadiem Amiri war derweil "sehr enttäuscht, schockiert", so der Mittelfeldspieler von Mainz 05. "Wir haben nicht damit gerechnet, so früh auszuscheiden."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".