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Oliver Maywurm

"Ich kann nicht mehr, das ist zu viel": Purer Wille und Genie von Lionel Messi bringen Argentinien eine historische Wende - aber es gibt Grund zur Sorge

Weltmeisterschaft
FEATURES
Argentinien - Ägypten
Argentinien
Ägypten
L. Messi

Lionel Messi führte Argentinien gegen Ägypten zu einer historischen Wende. Doch die Abhängigkeit von ihrem Superstar sollte der Albiceleste auch Sorge bereiten.

Als der Abpfiff dieses irrwitzigen WM-Achtelfinals in Atlanta ein paar Augenblicke zurück lag, rang Lionel Messi ganz offensichtlich mit den Tränen. Wohlwissend, dass gegen heldenhaft auftretende Ägypter nicht viel fehlte und es wäre schon sein Abschied gewesen. Von der WM 2026 in Nordamerika, aber eben - etwaige Spekulationen über eine Teilnahme Messis mit dann 43 an der Endrunde 2030 mal beiseite gelassen - sehr wahrscheinlich auch von der großen Bühne Weltmeisterschaft.

Bis in die Schlussphase hinein hatte Ägypten völlig überraschend mit 2:0 geführt. Und zu einem ziemlich großen Teil hatte es Argentinien der unwiderstehlichen Mischung aus purem Willen und purem Genie seines Superstars namens Messi zu verdanken, dass es nach der Runde der letzten 16 doch noch nicht vorbei war mit dem Traum von der erfolgreichen Verteidigung des WM-Titels von 2022. Messi wollte einfach auf keinen Fall schon jetzt ausscheiden. Also sorgte er dafür, dass es nicht so kam.

  • Eine maßgeschneiderte Flanke des 39-Jährigen von Inter Miami bugsierte Innenverteidiger Cristian Romero gut zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 1:2 aus argentinischer Sicht ins Netz. Dann war es ein vor Gier auf das Ausgleichstor strotzender Dropkick Messis unter die Latte, der nur vier Zeigerumdrehungen später das 2:2 besorgte. Den Schlusspunkt unter die nie dagewesene Aufholjagd setzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit Enzo Fernandez, dessen 3:2-Siegtreffer den Einzug des Weltmeisters ins Viertelfinale bedeutete.

    Als Fernandez' Kopfball seinen Weg über die Linie fand, hielt sich Trainer Lionel Scaloni an der Seitenlinie fassungslos die Hände vors Gesicht. Nicht einmal er schien damit gerechnet zu haben, dass seine Mannschaft hier noch ohne Verlängerung weiter kommt. Verständlich: Noch nie in der langen Geschichte von Weltmeisterschaftsendrunden lag eine Mannschaft so spät (78. Minute) in einem WM-Spiel mit zwei Toren in Rückstand und drehte die Partie dann noch in der regulären Spielzeit.

    Das alleine hätte schon ausgereicht, um Messis hochemotionale Reaktion nach Schlusspfiff zu erklären. Doch da war ja noch etwas Anderes. Denn der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner war auf bestem Wege, statt des gefeierten der tragische Held dieser spektakulär dramatischen Partie zu werden. In der 21. Minute war Messi beim Stand von 0:1 per Elfmeter gescheitert, Ägyptens Mostafa Shoubeir parierte seinen Versuch.

    Hatte er bei seinem Fehlschuss vom Punkt im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich noch verzögert und den Ball dann neben den Pfosten gesetzt, verzichtete Messi nun auf jeglichen Schnickschnack beim Anlauf. Doch es half nichts, auch so traf er nicht. Damit ist Messi nun der erste Spieler überhaupt, der bei einer WM-Endrunde gleich zwei Elfmeter verschossen hat (Elfmeterschießen ausgenommen). Zudem hat die Barca-Ikone vier ihrer acht Strafstöße bei Weltmeisterschaften nicht im Tor untergebracht, Negativrekord.

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    Argentinien entgeht knapp dem WM-Aus: Ägyptens Helden und der VAR-Ärger

    Und weil Shoubeir neben dem gehaltenen Elfmeter noch zu einigen weiteren Glanztaten aufgelegt war, geriet Argentinien von Minute zu Minute immer mehr unter Zugzwang. Ägyptens Torhüter übertraf endgültig seinen Vater Ahmed, der bei der WM 1990 ebenfalls im Tor der Nordafrikaner gestanden hatte. "Natürlich hoffe ich, dass er mehr erreicht, als ich es konnte", sagte Shoubeir senior kürzlich im Interview mit fifa.com über seinen Sohn.

    Er war mit Ägypten 1990 trotz achtbarer Resultate (1:1 gegen die Niederlande, 0:0 gegen Irland, 0:1 gegen England) nach der Vorrunde ausgeschieden. Sprössling Mostafa Shoubeir stellte das bereits mit dem Einzug in die K.o.-Phase in den Schatten, wurde damit gleichzeitig ägyptischer Rekordtorwart bei WM-Endrunden. Mit seinem glanzvollen Auftritt gegen Messi und Co. hat sich der 26-Jährige von Al Ahly nun endgültig zu einer der Geschichten dieser Weltmeisterschaft aufgeschwungen - und beinahe wäre die ja noch weiter gegangen.

    Abwehrspieler Yasser Ibrahim hatte den Außenseiter nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Zwischen Minute 58 und Minute 67 schlugen dann die 540 Sekunden dreier ziemlich unterschiedlicher Hauptdarsteller: Auf der einen Seite Superstar Mohamed Salah, auf der anderen zwei No-Names, die aus dem Nichts kamen: Mostafa Ziko und Haissem Hassan.

    Letzterer, bei LaLiga-Absteiger Real Oviedo unter Vertrag, in Frankreich aufgewachsen und in U17 und U18 einst noch für Les Bleus aktiv, hatte sich erst im März dazu entschieden, nun doch für Ägypten zu spielen. Gegen Argentinien rückte Hassan überraschenderweise für Manchester-City-Star Omar Marmoush in die Startelf und verschuldete zunächst den Elfmeter, den Messi vergab. Doch dann setzte er nach knapp einer Stunde zu einem Dribbling an, das auch der Außerirdische aus der anderen Mannschaft nicht schöner hätte auf den Rasen zaubern können.

    Am eigenen Sechzehner war Hassan gestartet, schüttelte Julian Alvarez und Nicolas Tagliafico wie lästige Fliegen ab und brachte den Ball zu Salah. Dessen Außenristpass erreichte Ziko im Strafraum, eiskalter Abschluss, Tor, Ekstase. Vorerst. Im Gefühl, Messi und Co. vielleicht gerade aus dem Turnier befördert zu haben, drehte Ziko nachvollziehbarerweise völlig frei. Der 29-jährige Spät- und Senkrechtstarter vom ägyptischen Erstligisten Pyramids FC, der erst zwei Wochen vor WM-Start sein Länderspieldebüt gefeiert hatte. Mit Mitte 20 war Ziko noch ganz weit weg von Länderspielen, geschweige denn einer WM, tauchte erst mit 25 erstmals in Ägyptens erster Liga auf. Umso bemerkenswerter seine Auftritte bei der WM, bei der er schon im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland (3:1) getroffen hatte.

    Das große Aber kam aber nur ein paar Sekunden nach dem vermeintlichen 2:0. Der VAR schaltete sich ein, weil Marwan Ateya bei der Balleroberung vor dem zum Treffer führenden Angriff an der eigenen Torauslinie Lisandro Martinez auf den Fuß getreten war. Aus ägyptischer Sicht natürlich eine extrem bittere Entscheidung, aber ja, man konnte da schon ein Foul sehen. Dennoch: Auch der VAR wird den Fußball nie zu 100 Prozent gerecht machen. Dieser Sport ist manchmal gnadenlos, manchmal macht aber auch genau das einen wichtigen Teil seiner Faszination aus. Und wenn komplette Gerechtigkeit auch die technischen Hilfsmittel nie gewährleisten können, warum dann nicht einfach zugunsten der Ursprünglichkeit des Spiels darauf verzichten?

    Okay, holen wir zu dem Thema an dieser Stelle nicht zu sehr aus. Oder doch noch ein bisschen. Denn durchaus mit Recht könnte Ägypten mit Blick auf eine Szene circa 40 Sekunden vor dem argentinischen Siegtor fragen: Warum hat sich der VAR denn nicht auch eingeschaltet, als Argentiniens Alexis Mac Allister den Ägypter Hamdy Fathy im Strafraum per Trikotziehen zu Fall brachte?

    "Ich werde sagen, was ich denke. Egal, welche Konsequenzen es hat: Das war offensichtlich ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen", schimpfte Ägyptens Trainer Hossam Hassan. "Das will ich noch loswerden: Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum laden sie dann alle anderen ein, damit sie teilnehmen?"

    ARD-Schiedsrichterexperte Lutz Wagner analysierte die brisante Mac-Allister-Szene derweil wie folgt: "Wenn man bedenkt, wie kleinlich der Schiedsrichter bei der Aberkennung des Tores von Ägypten war, dann hätte sich hier Argentinien nicht beschweren können, wenn er Strafstoß gegeben hätte."

  • Argentinien und Lionel Messi: Wie lange geht das gut?

    Achtung, Stammtischweisheit, die heute in argentinischen Kneipen allgegenwärtig gewesen sein dürfte: Spätestens, wenn zu deutscher Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Viertelfinale gegen Kolumbien oder die Schweiz angepfiffen wird, fragt niemand mehr danach, wie die Albiceleste dorthin gekommen ist. Und doch geben die jüngsten Auftritte durchaus Anlass für Bedenken.

    Nach dem Verlängerungsdrama im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde (3:2) hatte Argentinien mit Ägypten auch gegen den zweiten auf dem Papier deutlich schwächer besetzten K.o.-Gegner unerwartet große Schwierigkeiten. Die entscheidende Frage, die dabei unter den Nägeln brennt: Wie lange geht es gut, sich im Offensivspiel so sehr auf die Genialität von Lionel Messi zu verlassen? Auch gegen die Ägypter war das wieder ziemlich auffällig, von den anderen - ja ebenfalls durchaus namhaften - Angreifern der Südamerikaner kam schlichtweg zu wenig. Während Messi zum ersten Spieler der WM-Geschichte avancierte, der in sechs aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen genetzt hat.

    England um Superstar Harry Kane und Norwegen um Brasilien-Schreck Erling Haaland dürften indes im Hinblick auf ein potenzielles Halbfinale gegen die Argentinier mit Interesse festgestellt haben: Statt Messi gegen die vergleichsweise vermeintlich leichten Aufgaben Kap Verde und Ägypten vielleicht sogar in der Schlussphase ein bisschen Ruhe zu gönnen, weil das Ding schon durch ist, musste der Ausnahmekönner nun in beiden Partien bis ans Maximum gehen. Gegen Ägypten etwas mehr als 90, gegen Kap Verde sogar 120 Minuten lang. Mit etwas weniger Strecke in die entscheidende Turnierphase zu gehen, hätte Messi sicherlich nicht ungerne genommen.

    Und dann wäre da ja auch noch die zuweilen erstaunlich mangelhafte defensive Konsequenz, die bei jeweils zwei Gegentoren gegen zwei Mannschaften, die zwar heroisch fighteten, aber eben nicht zum obersten Regel gehören, sichtbar wurde. Eigentlich untypisch für die Argentinier und eigentlich ist es eines der großen Erfolgsgeheimnisse der Albiceleste in den vergangenen Jahren, sich auf das Tore verhindern bedingungslos zu verstehen. Eine ziemlich schlecht gealterte Aussage von Thomas Müller kürzlich bei MagentaTV lässt grüßen, der im Vergleich zum DFB-Team bei den Argentiniern lobend hervor hob: "Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man es vergleicht mit der argentinischen Mannschaft. Da siehst du einfach: Wenn Argentinien keine Torchance bekommen will gegen sich, dann bekommen sie auch keine. Da sagt hinterher keiner: 'Wow, haben die die Sterne vom Himmel gespielt'", so Müller. Der dreimalige Weltmeister sei "einfach von der Mannschaft, von den individuellen Spielern und den Profilen so abgezockt, die können Spiele verwalten und das Tempo diktieren."

    Dass das gegen Kap Verde und gegen Ägypten nachweislich anders war, ließ Argentiniens Coach Scaloni nach dem Achtelfinalkrimi zunächst ziemlich kalt. "Ich kann nicht mehr, tut mir leid. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel", brach der sichtlich mitgenommene 48-Jährige ein Interview nach Spielende kurzerhand ab. "Was für eine Gruppe von Spielern", fügte er noch vom Zusammenhalt seiner Spieler schwärmend an und verschwand dann in Richtung drittletztem Schritt hin zum vierten WM-Titel für sein Land: "Ich kann es nicht, tut mir leid, ich muss aufhören."

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    Argentinien steht im Viertelfinale der WM 2026: Die bisherigen Spiele von Lionel Messi und Co.


    Runde

    Spiel

    Ergebnis

    Tore

    Gruppenphase, 1. Spieltag

    Argentinien vs. Algerien

    3:0

    Messi 3x

    Gruppenphase, 2. Spieltag

    Argentinien vs. Österreich

    2:0

    Messi 2x

    Gruppenphase, 3. Spieltag

    Argentinien vs. Jordanien

    3:1

    Lo Celso, Martinez, Messi

    Sechzehntelfinale

    Argentinien vs. Kap Verde

    3:2 n.V.

    Messi, Martinez, Borges (Eigentor)

    Achtelfinale

    Argentinien vs. Ägypten

    3:2

    Romero, Messi, Fernandez


Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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