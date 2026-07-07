Und weil Shoubeir neben dem gehaltenen Elfmeter noch zu einigen weiteren Glanztaten aufgelegt war, geriet Argentinien von Minute zu Minute immer mehr unter Zugzwang. Ägyptens Torhüter übertraf endgültig seinen Vater Ahmed, der bei der WM 1990 ebenfalls im Tor der Nordafrikaner gestanden hatte. "Natürlich hoffe ich, dass er mehr erreicht, als ich es konnte", sagte Shoubeir senior kürzlich im Interview mit fifa.com über seinen Sohn.

Er war mit Ägypten 1990 trotz achtbarer Resultate (1:1 gegen die Niederlande, 0:0 gegen Irland, 0:1 gegen England) nach der Vorrunde ausgeschieden. Sprössling Mostafa Shoubeir stellte das bereits mit dem Einzug in die K.o.-Phase in den Schatten, wurde damit gleichzeitig ägyptischer Rekordtorwart bei WM-Endrunden. Mit seinem glanzvollen Auftritt gegen Messi und Co. hat sich der 26-Jährige von Al Ahly nun endgültig zu einer der Geschichten dieser Weltmeisterschaft aufgeschwungen - und beinahe wäre die ja noch weiter gegangen.

Abwehrspieler Yasser Ibrahim hatte den Außenseiter nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Zwischen Minute 58 und Minute 67 schlugen dann die 540 Sekunden dreier ziemlich unterschiedlicher Hauptdarsteller: Auf der einen Seite Superstar Mohamed Salah, auf der anderen zwei No-Names, die aus dem Nichts kamen: Mostafa Ziko und Haissem Hassan.

Letzterer, bei LaLiga-Absteiger Real Oviedo unter Vertrag, in Frankreich aufgewachsen und in U17 und U18 einst noch für Les Bleus aktiv, hatte sich erst im März dazu entschieden, nun doch für Ägypten zu spielen. Gegen Argentinien rückte Hassan überraschenderweise für Manchester-City-Star Omar Marmoush in die Startelf und verschuldete zunächst den Elfmeter, den Messi vergab. Doch dann setzte er nach knapp einer Stunde zu einem Dribbling an, das auch der Außerirdische aus der anderen Mannschaft nicht schöner hätte auf den Rasen zaubern können.

Am eigenen Sechzehner war Hassan gestartet, schüttelte Julian Alvarez und Nicolas Tagliafico wie lästige Fliegen ab und brachte den Ball zu Salah. Dessen Außenristpass erreichte Ziko im Strafraum, eiskalter Abschluss, Tor, Ekstase. Vorerst. Im Gefühl, Messi und Co. vielleicht gerade aus dem Turnier befördert zu haben, drehte Ziko nachvollziehbarerweise völlig frei. Der 29-jährige Spät- und Senkrechtstarter vom ägyptischen Erstligisten Pyramids FC, der erst zwei Wochen vor WM-Start sein Länderspieldebüt gefeiert hatte. Mit Mitte 20 war Ziko noch ganz weit weg von Länderspielen, geschweige denn einer WM, tauchte erst mit 25 erstmals in Ägyptens erster Liga auf. Umso bemerkenswerter seine Auftritte bei der WM, bei der er schon im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland (3:1) getroffen hatte.

Das große Aber kam aber nur ein paar Sekunden nach dem vermeintlichen 2:0. Der VAR schaltete sich ein, weil Marwan Ateya bei der Balleroberung vor dem zum Treffer führenden Angriff an der eigenen Torauslinie Lisandro Martinez auf den Fuß getreten war. Aus ägyptischer Sicht natürlich eine extrem bittere Entscheidung, aber ja, man konnte da schon ein Foul sehen. Dennoch: Auch der VAR wird den Fußball nie zu 100 Prozent gerecht machen. Dieser Sport ist manchmal gnadenlos, manchmal macht aber auch genau das einen wichtigen Teil seiner Faszination aus. Und wenn komplette Gerechtigkeit auch die technischen Hilfsmittel nie gewährleisten können, warum dann nicht einfach zugunsten der Ursprünglichkeit des Spiels darauf verzichten?

Okay, holen wir zu dem Thema an dieser Stelle nicht zu sehr aus. Oder doch noch ein bisschen. Denn durchaus mit Recht könnte Ägypten mit Blick auf eine Szene circa 40 Sekunden vor dem argentinischen Siegtor fragen: Warum hat sich der VAR denn nicht auch eingeschaltet, als Argentiniens Alexis Mac Allister den Ägypter Hamdy Fathy im Strafraum per Trikotziehen zu Fall brachte?

"Ich werde sagen, was ich denke. Egal, welche Konsequenzen es hat: Das war offensichtlich ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen", schimpfte Ägyptens Trainer Hossam Hassan. "Das will ich noch loswerden: Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum laden sie dann alle anderen ein, damit sie teilnehmen?"

ARD-Schiedsrichterexperte Lutz Wagner analysierte die brisante Mac-Allister-Szene derweil wie folgt: "Wenn man bedenkt, wie kleinlich der Schiedsrichter bei der Aberkennung des Tores von Ägypten war, dann hätte sich hier Argentinien nicht beschweren können, wenn er Strafstoß gegeben hätte."