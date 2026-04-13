"Ich kann nicht glauben, wie schlecht diese Mannschaft geworden ist": Ex-Stars haben kaum noch Hoffnung für Tottenham Hotspur

"Ich kann das nicht glauben. Tottenham sieht aus, als würde es absteigen", erklärte Carragher und schlug Alarm, dass die anderen abstiegsbedrohten Teams "mehr zu bieten" hätten. Durch die Pleite steht der Verein aus London nach 32 von 38 Spieltagen erstmals seit 17 Jahren auf einem Abstiegsplatz (Rang 18). Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwar nur zwei Zähler. Jedoch punkteten Leeds United (15), Nottingham Forest (16) und West Ham United (17) zuletzt regelmäßig.

Wenn es am kommenden Samstag zum Duell mit Brighton & Hove Albion kommt, sind die Spurs bereits seit 111 Tagen in der Premier League sieglos. Letztmals sprangen Ende Dezember drei Punkte heraus. Gegen Sunderland sah Carragher eine "noch schlechtere Leistung" als in den Wochen zuvor und verwies auf die mickrige Quote von 0,15 expected Goals in der zweiten Hälfte. Dabei sollte der neue Coach Roberto De Zerbi eigentlich die Wende bringen, der nach Thomas Frank und Igor Tudor der dritte Trainer bei den Spurs in der laufenden Saison ist.

In den entscheidenden Wochen warten unter anderem auch noch Duelle mit dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Wolverhampton Wanderers und Konkurrent Leeds United. Doch Carragher glaubt, dass die Spurs in der derzeitigen Verfassung selbst gegen die Wolves "keine Chance " hätten. "Wenn man sich den Spielplan ansieht, denkt man, das sei gut für Tottenham. Aber sie (die Spurs, d. Red.) sind furchtbar. Tottenham ist ein guter Gegner für sie."