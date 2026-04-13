In seiner Kolumne für Sky Sports holte der heutige TV-Experte zu einem regelrechten Rundumschlag gegen die Spurs aus und nahm dabei die erschreckende 0:1-Niederlage gegen AFC Sunderland am Wochenende zum Anlass.
"Ich kann nicht glauben, wie schlecht diese Mannschaft geworden ist": Ex-Stars haben kaum noch Hoffnung für Tottenham Hotspur
"Ich kann das nicht glauben. Tottenham sieht aus, als würde es absteigen", erklärte Carragher und schlug Alarm, dass die anderen abstiegsbedrohten Teams "mehr zu bieten" hätten. Durch die Pleite steht der Verein aus London nach 32 von 38 Spieltagen erstmals seit 17 Jahren auf einem Abstiegsplatz (Rang 18). Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwar nur zwei Zähler. Jedoch punkteten Leeds United (15), Nottingham Forest (16) und West Ham United (17) zuletzt regelmäßig.
Wenn es am kommenden Samstag zum Duell mit Brighton & Hove Albion kommt, sind die Spurs bereits seit 111 Tagen in der Premier League sieglos. Letztmals sprangen Ende Dezember drei Punkte heraus. Gegen Sunderland sah Carragher eine "noch schlechtere Leistung" als in den Wochen zuvor und verwies auf die mickrige Quote von 0,15 expected Goals in der zweiten Hälfte. Dabei sollte der neue Coach Roberto De Zerbi eigentlich die Wende bringen, der nach Thomas Frank und Igor Tudor der dritte Trainer bei den Spurs in der laufenden Saison ist.
In den entscheidenden Wochen warten unter anderem auch noch Duelle mit dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Wolverhampton Wanderers und Konkurrent Leeds United. Doch Carragher glaubt, dass die Spurs in der derzeitigen Verfassung selbst gegen die Wolves "keine Chance " hätten. "Wenn man sich den Spielplan ansieht, denkt man, das sei gut für Tottenham. Aber sie (die Spurs, d. Red.) sind furchtbar. Tottenham ist ein guter Gegner für sie."
- AFP
Tottenhams Auftritt gegen Sunderland für Neville "absolut schockierend"
Ein möglicher Abstieg sei ein "monströser Moment" und "undenkbar", wird außerdem Ex-Profi Gary Neville zitiert. Der frühere Spurs-Spieler Jamie O'Hara sprach außerdem von einem "absolut schockierenden" Auftritt gegen Sunderland. "Wieder absolut erbärmlich" sei die Leistung gewesen. "Ich kann nicht glauben, wie schlecht diese Mannschaft geworden ist. De Zerbi ist ein guter Trainer, aber er kann keine Wunder vollbringen; die Spieler müssen für ihn Leistung bringen", schimpfte er.
Trotz einer Transfer-Offensive im Sommer, unter anderem stießen Xavi Simons (RB Leipzig) oder Joao Palhinha (Leihe, FC Bayern München) zum Verein, enttäuscht seit Wochen ein Großteil der kostspieligen Mannschaft. Nach dem Sunderland-Spiel geriet auch Kapitän Cristian Romero ins Kreuzfeuer.
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Tränen bei Kapitän Romero
Als der 27-Jährige wegen vermeintlicher Kniebeschwerden nach rund 70 Minuten vom Feld musste, griff er sich immer wieder mit der Hand ins Gesicht. Dass er dabei Tränen vor Schmerz wegwischte, bezweifelte BBC-Experte Ben Forster allerdings und ließ den Verdacht durchblicken, der Argentinier habe schlichtweg den Glauben an seine Mannschaft verloren. Neun Minuten zuvor waren die Spurs in Rückstand geraten.
"Romero ist wahrscheinlich der einzige Spieler in dieser Mannschaft, der Charakter, Kampfgeist und Entschlossenheit besitzt. Wenn ich einer seiner Teamkollegen wäre, würde ich mir wünschen, dass er nach dem Spiel alle packt und die Mannschaft anfeuert", sagte der 43-malige englische Nationalspieler und betonte: "Es sind noch 25 Minuten bis zum Abpfiff. Aber die Tränen senden meiner Meinung nach das falsche Signal. Als Kapitän sollte man so etwas nicht tun."
De Zerbi ließ anschließend offen, wie es um Romero steht. Stattdessen betonte er: "Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Er ist ein guter Kerl und ein guter Spieler mit einer starken Persönlichkeit. Wir brauchen ihn, um die Saison zu Ende zu bringen." Schließlich bleiben nur noch sechs Spiele, um das Ruder herumzureißen.
- AFP
Tottenham mittendrin: Der Abstiegskampf der Premier League
Platz Verein Spiele Tore Punkte 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17