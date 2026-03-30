"Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Sommer den FC Bayern verlässt": Klare Ansage zur Zukunft von Michael Olise

Ehrenpräsident Uli Hoeneß schaltete sich ebenfalls ein. Auf dem KI-Festival 'data:unplugged' meinte er zu einem möglichen Salah-Nachfolger Olise bei den Reds: "Liverpool hat in diesem Jahr bereits 500 Millionen Euro ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen."

Auch unmoralische Angebote könnten dies nicht ändern: "Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben Millionen von Fans weltweit, und es hilft ihnen nicht viel, wenn wir 200 Millionen Euro auf der Bank haben, aber deswegen jeden Samstag schlechteren Fußball spielen."

Dem Vernehmen nach fühlt sich Olise in München sehr wohl, genießt das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt und wird auch innerhalb der Mannschaft sehr geschätzt. Und die sportliche Perspektive stimmt ebenfalls: Wenige Monate vor Saisonende tanzen die Bayern schließlich noch auf allen drei Hochzeiten. Die Meisterschale ist zum Greifen nahe, im DFB-Pokal steht der FCB im Halbfinale und im Viertelfinale der Champions League kommt es am 7. sowie 15. April zum heiß erwarteten Duell mit Real Madrid.