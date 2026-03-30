Bayern Münchens ehemaliger Kapitän Stefan Effenberg hat Michael Olise von einem Weggang vom deutschen Rekordmeister nach dieser Saison abgeraten.
"Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Sommer den FC Bayern verlässt": Klare Ansage zur Zukunft von Michael Olise
Zu einem Verbleib Olises an der Säbener Straße sagte der Champions-League-Sieger von 2001 im 'Doppelpass' von Sport1: "Er würde sich selbst einen Gefallen tun, weil er sich hier in München und in der Mannschaft sehr wohl fühlt."
Weiter führte Effenberg mit Blick auf Olises bis 2029 gültigen Vertrag beim FCB aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Sommer den FC Bayern verlässt. Ich würde dazu tendieren, seinen Vertrag nochmal zu verlängern."
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Michael Olise wechselte von Crystal Palace zum FC Bayern
Olise kam im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse vom englischen Erstligisten Crystal Palace nach München und wurde dort in kurzer Zeit zum absoluten Leistungsträger. Angesichts seiner herausragenden Leistungen ist es wenig verwunderlich, dass europäische Schwergewichte ein Auge auf den französischen Nationalspieler geworfen haben sollen. Vor allem Englands Champion FC Liverpool und der spanische Rekordmeister Real Madrid werden hier in den vergangenen Wochen genannt.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl betonte unlängst allerdings in der Sport Bild, dass ein Verkauf Olises im Sommer kein Thema sei: "Daran verschwenden wir keinen Gedanken." Der 24-Jährige habe schließlich in München "alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen".
Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte Olise für unverkäuflich. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", sagte er. Derweil verwies Eberl nochmal auf den langfristig datierten Vertrag, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet und erklärte: "Wir sind entspannt."
Uli Hoeneß will Michael Olise nicht an den FC Liverpool verkaufen
Ehrenpräsident Uli Hoeneß schaltete sich ebenfalls ein. Auf dem KI-Festival 'data:unplugged' meinte er zu einem möglichen Salah-Nachfolger Olise bei den Reds: "Liverpool hat in diesem Jahr bereits 500 Millionen Euro ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen."
Auch unmoralische Angebote könnten dies nicht ändern: "Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben Millionen von Fans weltweit, und es hilft ihnen nicht viel, wenn wir 200 Millionen Euro auf der Bank haben, aber deswegen jeden Samstag schlechteren Fußball spielen."
Dem Vernehmen nach fühlt sich Olise in München sehr wohl, genießt das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt und wird auch innerhalb der Mannschaft sehr geschätzt. Und die sportliche Perspektive stimmt ebenfalls: Wenige Monate vor Saisonende tanzen die Bayern schließlich noch auf allen drei Hochzeiten. Die Meisterschale ist zum Greifen nahe, im DFB-Pokal steht der FCB im Halbfinale und im Viertelfinale der Champions League kommt es am 7. sowie 15. April zum heiß erwarteten Duell mit Real Madrid.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
- Matthijs de Ligt: Ging 2024 für 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United
- Lucas Hernandez: Ging 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG
- Robert Lewandowski: Ging 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona
- Douglas Costa: Ging 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse zu Juventus
- Ryan Gravenberch: Ging 2023 für 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.