Das Wie des WM-Aus' von England im Halbfinale gegen Argentinien beschäftigt die Fußballwelt. Nun hat sich auch Thomas Müller, deutscher Weltmeister von 2014, dazu geäußert. "Ich kann es nicht fassen und nicht verstehen, wie England dieses Spiel nach der Führung angegangen ist. Ich kann nicht begreifen, wie sie es zugelassen haben, dass Argentinien aus idealen Positionen eine Flanke nach der anderen schlagen konnte", sagte Müller in einem Video auf seinen sozialen Kanälen, das er auf einem Flug nach Chicago aufnahm.
"Ich kann es nicht verstehen": Thomas Müller konsterniert wegen Auswechslungen von Thomas Tuchel bei Englands WM-Aus
Auch Müllers einstiger Teamkollege beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, Bastian Schweinsteiger, hatte in seiner Funktion als ARD-Experte Tuchels taktischen Ansatz nach Englands 1:0-Führung in der 55. Minute durch Anthony Gordon kritisiert.
"Die Taktik in den ersten 60, 65 Minuten hat perfekt gepasst", sagte Schweinsteiger. "Die Engländer sind nicht mehr rausgekommen, hatten nicht mehr den Mut, die Argentinier anzulaufen. Umso mehr du dich hinten rein drängen lässt, fällt dann irgendwann eben einer rein."
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England nach Führung sehr passiv
Was war passiert? Statt den historischen Einzug ins WM-Endspiel, den ersten seit sechs Jahrzehnten, mit einer klugen Mischung aus stabiler Deckung und gezielten Nadelstichen abzusichern, gab das England nach der Führung jegliche Offensivbemühungen auf.
Spätestens ab der 60. Minute fand das Geschehen praktisch nur noch in einer Hälfte statt, da England dem Gegner kampflos die Initiative überließ. Diese Passivität spielte Argentinien perfekt in die Karten. Die Südamerikaner konnten ungestört tief in der englischen Hälfte kombinieren, was vor allem Lionel Messi sichtlich aufatmen ließ.
Der Superstar musste sich nicht mehr mühsam durch ein dichtes Abwehrzentrum kämpfen. Durch das weite Zurückweichen der Engländer fand er auf dem rechten Flügel plötzlich enorm viel Platz vor, um nach innen zu ziehen, Flanken zu schlagen und permanent Gefahr heraufzubeschwören. Dass dieses passive Verhalten früher oder später bestraft werden musste, war offensichtlich, doch auf der englischen Trainerbank schien man die Situation völlig anders zu bewerten.
Thomas Tuchels Wechsel gingen nach hinten los
Der deutsche Übungsleiter versuchte keineswegs, seine Elf wieder nach vorne zu peitschen, um das Geschehen vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Im Gegenteil befeuerte er die kollektive Verunsicherung mit seinen personellen Entscheidungen noch weiter.
Nach gut 70 Minuten musste der offensive Torschütze Gordon weichen, während mit Ezri Konsa ein zusätzlicher Defensivakteur kam. Nur wenig später, in der 82. Minute und kurz vor dem endgültigen Knockout, verließ mit Declan Rice auch noch ein spielstarker Mittelfeldakteur den Platz, ersetzt durch den baumlangen Verteidiger Dan Burn.
Mit diesen Wechseln war jegliche Option auf Entlastung und eigene Angriffe endgültig begraben. Das Spiel der Engländer reduzierte sich in der Schlussphase nur noch darauf, Bälle humorlos aus der Gefahrenzone zu schlagen und auf die nächste Angriffswelle zu warten.
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Thomas Tuchel im Kreuzfeuer der englischen Presse
Argentiniens Enzo Fernandez brach mit einem sehenswerten und mit der perfekten Flugkurve versehenen Distanzschuss in der 85. Minute schließlich doch den Bann und traf zum zwischenzeitlichen 1:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf dann Lautaro Martinez zum 2:1-Sieg.
"Ich übernehme die Verantwortung", sagte Tuchel nach der Partie. "Aber wir bereuen nichts. Das Team hat alles gegeben, wir hatten die Führung verdient. Die Mannschaft war top, aber wir haben uns nicht ins Ziel gerettet." Die englische Presse ging derweil hart mit ihm ins Gericht. "England-Fans wütend auf Tuchel - das geht auf seine Kappe", schrieb die Sun und der Telegraph prophezeite: "Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten."
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.