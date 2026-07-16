Was war passiert? Statt den historischen Einzug ins WM-Endspiel, den ersten seit sechs Jahrzehnten, mit einer klugen Mischung aus stabiler Deckung und gezielten Nadelstichen abzusichern, gab das England nach der Führung jegliche Offensivbemühungen auf.

Spätestens ab der 60. Minute fand das Geschehen praktisch nur noch in einer Hälfte statt, da England dem Gegner kampflos die Initiative überließ. Diese Passivität spielte Argentinien perfekt in die Karten. Die Südamerikaner konnten ungestört tief in der englischen Hälfte kombinieren, was vor allem Lionel Messi sichtlich aufatmen ließ.

Der Superstar musste sich nicht mehr mühsam durch ein dichtes Abwehrzentrum kämpfen. Durch das weite Zurückweichen der Engländer fand er auf dem rechten Flügel plötzlich enorm viel Platz vor, um nach innen zu ziehen, Flanken zu schlagen und permanent Gefahr heraufzubeschwören. Dass dieses passive Verhalten früher oder später bestraft werden musste, war offensichtlich, doch auf der englischen Trainerbank schien man die Situation völlig anders zu bewerten.