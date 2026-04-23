"Ich kann das bestätigen!" Fährt Italien doch noch zur WM 2026? Spektakuläre Gerüchte erhalten neue Nahrung

"Ich kann bestätigen, dass ich Trump und Infantino vorgeschlagen habe, dass Italien den Iran bei der WM ersetzt", wird Paolo Zampolli, ein enger Vertrauter Trumps mit italienischen Wurzeln, in der Financial Times zitiert.

Dies sei für ihn "ein Traum". Der Vorstoß hat laut dem Bericht auch ein politisches Motiv. So solle das zuletzt zerrüttete Verhältnis zwischen Trump und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wieder verbessert werden. Beide waren wegen der Attacken Trumps in Richtung von Papst Leo XIV. in Streit geraten.

Italien war in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina gescheitert. Der Iran ist für die WM-Spiele in der Gruppe G mit zwei Partien in Los Angeles und einer Begegnung in Seattle angesetzt, das Teamquartier soll in Tucson im Bundesstaat Arizona sein.