"Das Problem haben wir nicht", sagte Klopp bei MagentaTV, nachdem zuvor der ehemalige spanische Nationalspieler Michel Salgado erklärt hatte, dass Lamine Yamal für Spanien, Lionel Messi für Argentinien, Kylian Mbappe für Frankreich und Harry Kane für England schlichtweg unverzichtbar seien.
"Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden!" Jürgen Klopp sieht in einem "Nachteil" einen großen Vorteil für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM
Klopp: Unersetzbarer Superstar im DFB-Team? "Wir haben das so nicht"
"Wir haben das so nicht. Wenn man England Kane wegnimmt - nach dem Spiel, das wir gesehen haben - ist das für mich kaum vorstellbar", verwies Klopp auf die Glanzleistung des Bayern-Stürmers beim 4:2-Sieg der Three Lions über Kroatien beim WM-Auftakt. Die Abwesenheit eines absoluten Superstars in den deutschen Reihen ist für Klopp aber Vor- und nicht Nachteil.
"Bei uns sind alle wichtig, aber im Grunde auch - ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden - alle ersetzbar", sagte Klopp daher: "Wir haben Woltemade noch gar nicht genutzt, aber er kann das auf seine Art auf jeden Fall auch spielen. Wir haben Maxi Beier noch nicht genutzt, er kann es auch spielen. Leweling ist auch da." Zwar sei das "nicht Kane-Qualität, das ist nicht Mbappe-Qualität, das ist nicht Yamal-Qualität. Aber: Es ist Qualität."
- Getty Images
Musiala und Wirtz wären die Superstars im DFB-Team
Insofern habe Nagelsmann im Ernstfall nicht das Problem, einen eigentlich unersetzbaren Spieler ersetzen zu müssen. Als Beispiel zog er besonders Mbappe heran. "Wenn er sich bei Frankreich verletzt, dann kommt Desire Doue rein, der ist immer noch richtig gut. Aber ein Mbappe ist eben ein Difference Maker, ein Unterschiedsmacher."
Der "Unterschiedsmacher" im DFB-Team ist aktuell nach den ersten beiden Spielen besonders Deniz Undav, der bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bis dato lediglich von der Bank kam. Gegen Curacao und die Elfenbeinküste spielte er insgesamt 56 Minuten, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Sein Doppelpack drehte das zweite Gruppenspiel gegen die Ivorer zu Gunsten des DFB-Teams.
In Florian Wirtz und Jamal Musiala hat die DFB-Elf zwar zwei Spieler, die Superstar-Potenzial haben, beide erlitten in ihren noch jungen Karrieren aber schon jeweils eine schlimme Verletzung und fehlten der Nationalmannschaft jeweils fast ein Jahr lang. Wirtz hatte sich im März 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen und anschließend die WM in Katar verpasst. Dort war Musiala trotz seines noch jungen Alters gesetzt und einer der Lichtblicke. Auch bei der Heim-EM zwei Jahre später war er mit drei Toren und starken Leistungen einer der Stars des Teams.
Dann aber verletzte sich Musiala bei der Klub-WM schwer und zog sich in einem unglücklichen Zweikampf mit dem damaligen PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma einen Wadenbeinbruch und schwere Bänderverletzungen in Folge einer Sprunggelenksluxation zu. Seit seiner Rückkehr Anfang des Jahres befindet er sich auf der Suche nach seiner einstigen Topform.
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.