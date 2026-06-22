"Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden!" Jürgen Klopp sieht in einem "Nachteil" einen großen Vorteil für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM

Insofern habe Nagelsmann im Ernstfall nicht das Problem, einen eigentlich unersetzbaren Spieler ersetzen zu müssen. Als Beispiel zog er besonders Mbappe heran. "Wenn er sich bei Frankreich verletzt, dann kommt Desire Doue rein, der ist immer noch richtig gut. Aber ein Mbappe ist eben ein Difference Maker, ein Unterschiedsmacher."

Der "Unterschiedsmacher" im DFB-Team ist aktuell nach den ersten beiden Spielen besonders Deniz Undav, der bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bis dato lediglich von der Bank kam. Gegen Curacao und die Elfenbeinküste spielte er insgesamt 56 Minuten, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Sein Doppelpack drehte das zweite Gruppenspiel gegen die Ivorer zu Gunsten des DFB-Teams.

In Florian Wirtz und Jamal Musiala hat die DFB-Elf zwar zwei Spieler, die Superstar-Potenzial haben, beide erlitten in ihren noch jungen Karrieren aber schon jeweils eine schlimme Verletzung und fehlten der Nationalmannschaft jeweils fast ein Jahr lang. Wirtz hatte sich im März 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen und anschließend die WM in Katar verpasst. Dort war Musiala trotz seines noch jungen Alters gesetzt und einer der Lichtblicke. Auch bei der Heim-EM zwei Jahre später war er mit drei Toren und starken Leistungen einer der Stars des Teams.

Dann aber verletzte sich Musiala bei der Klub-WM schwer und zog sich in einem unglücklichen Zweikampf mit dem damaligen PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma einen Wadenbeinbruch und schwere Bänderverletzungen in Folge einer Sprunggelenksluxation zu. Seit seiner Rückkehr Anfang des Jahres befindet er sich auf der Suche nach seiner einstigen Topform.