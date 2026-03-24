"Ich hau das einfach mal heraus": BVB-Berater glaubt an Verbleib von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund

"Es liegt an ihm. Ich bin gespannt. Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt", sagte Sammer in der Sky-Sendung "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" und ergänzte: "Ich bin überzeugt, aber nicht mit Wissen, sondern ich hau das einfach mal heraus."

Sammer betonte, dass in Dortmund "eine neue Epoche" anstünde. "Der Verein verändert sich gerade ein bisschen und er kann ein Gesicht einer Epoche werden und dazu auch nicht schlecht verdienen".