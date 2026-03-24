Matthias Sammer glaubt nicht, dass Schlotterbeck Borussia Dortmund verlassen wird. Der externe Berater der Vereinsführung malt dem Innenverteidiger eine große Zukunft bei den Schwarzgelben aus.
"Ich hau das einfach mal heraus": BVB-Berater glaubt an Verbleib von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund
"Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt"
"Es liegt an ihm. Ich bin gespannt. Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt", sagte Sammer in der Sky-Sendung "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" und ergänzte: "Ich bin überzeugt, aber nicht mit Wissen, sondern ich hau das einfach mal heraus."
Sammer betonte, dass in Dortmund "eine neue Epoche" anstünde. "Der Verein verändert sich gerade ein bisschen und er kann ein Gesicht einer Epoche werden und dazu auch nicht schlecht verdienen".
- AFP
Schlotterbeck würde beim BVB zum Topverdiener aufsteigen
Dem Vernehmen nach winkt Schlotterbeck mindestens eine Verdopplung seines aktuellen Jahresgehalts. Der Nationalspieler soll zum neuen Topverdiener aufsteigen. Zuletzt war sogar von einem Anstieg auf 14 Millionen Euro die Rede. Außerdem soll er Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel erhalten, die ihm ab Sommer 2027 einen Wechsel für 60 Millionen Euro ermöglichen würde - vorausgesetzt, er verlängert vorher erst einmal.
Auf der anderen Seite muss sich der BVB gegen zahlreiche attraktive Stationen im Ausland, darunter Real Madrid und Manchester City, durchsetzen. Von konkreten Verhandlungen mit anderen Klubs ist aktuell jedoch nichts bekannt.
Schlotterbeck offenbar von Kaderplänen des BVB überzeugt
Stattdessen scheint ein Verbleib tatsächlich immer wahrscheinlicher zu werden. Auch Sky hatte unlängst von einer entsprechenden Tendenz berichtet und nannte dabei auch die Vertragsverlängerung mit Felix Nmecha als Grund. Außerdem habe Schlotterbeck wohlwollend zu Kenntnis genommen, dass mit den Abgängen von Julian Brandt, Niklas Süle oder Salih Özcan endlich ein Umbruch forciert und künftig das Flügelspiel wieder eine größere Rolle einnehmen solle.
Durch die Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl und der Installation von Nils-Ole Book, der bei der SV Elversberg Talente wie Fisnik Asllani an Land gezogen hat, ist darüber hinaus mit frischem Wind in der Kaderplanung zu rechnen. Gleichzeitig wird aber auch intensiv über eine Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB spekuliert.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)