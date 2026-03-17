"Ich hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden!" Ehemaliger Star des FC Bayern rechnet mit Pep Guardiola ab
An die drei Jahre mit Pep Guardiola als Trainer erinnern sich die Fans des FC Bayern München gerne zurück. Das gilt aber wohl nicht für einen einstigen Star der Mannschaft, der die Flucht ergreifen musste.
Beim Triple des FC Bayern war Mario Mandzukic nicht nur wegen seines Treffers im Champios-League-Finale gegen den BVB ein immens wichtiger Faktor. Das sagten sowohl Jupp Heynckes, als auch seine damaligen Mitspieler mehrfach. Der Kroate habe eine besondere Mentalität und Härte ins Team gebracht, so der Tonus. Doch nur ein Jahr später war beim Rekordmeister alles anders.
Dieser Artikel erschien erstmals am 12. Februar 2023.
Nach dem Triple gelang den Bayern-Verantwortlichen ein Coup, indem sie den Erfolgstrainer des FC Barcelona verpflichteten. Pep Guardiola setzte seinen Spielstil in München schnell durch und holte mit dem Team dreimal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal.
In der Ära Guardiola war aber nicht alles Gold. In seiner ersten Saison scheiterte der FC Bayern im Halbfinale der Champions League an Real Madrid. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel setzte es im Rückspiel eine 0:4-Klatsche - eine erste Enttäuschung für Guardiola.
Ein Grund für das krachende Aus waren Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Guardiola-Biograf Martí Perarnau berichtete später davon, dass der Mannschaftsrat vor dem Rückspiel beim Trainer vorstellig geworden war, um den Wunsch zu äußern, zur Taktik des Vorjahres zurückzukehren. Guardiola habe auch deshalb Umstellungen vorgenommen.
Im Speziellen lassen sich die Unstimmigkeiten in der Saisonendphase an einer Person festmachen: Mario Mandžukić.
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Pep Guardiola demütigt Mandzukic vor Pokal-Finale gegen den BVB
Der 2012 vom VfL Wolfsburg gekommene Kroate spielte eine starke Saison 2013/14 und war im Begriff, Torschützenkönig der Bundesliga zu werden. 18 Tore hatte er nach dem 31. Spieltag auf seinem Konto - dann setzte ihn Guardiola in den nächsten beiden Spielen nicht ein. Am letzten Spieltag war er nur 64 Minuten im Einsatz. Das hatte zur Folge, dass ihn der damalige Dortmunder Robert Lewandowski noch überholte und sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone schnappte.
Apropos BVB: Auf diesen traf der FC Bayern am 17. Mai 2014 im DFB-Pokal-Endspiel. Überraschend nicht im Kader stand Mandžukić, was für den damals 28-Jährigen das Fass zum Überlaufen brachte. Doch weshalb wurde er in der Saisonendphase von Guardiola nicht mehr berücksichtigt? Zwischen Guardiola und ihm soll es richtig gekracht haben. Die Bayern verkauften ihn schließlich im Sommer 2014 an Atlético Madrid.
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Mandzukic "enttäuscht" von Guardiola - Flucht vom FC Bayern
Auch drei Monate nach dem Wechsel hatte sich Mandžukić noch nicht beruhigt und teilte gegen Guardiola aus. "Es war Guardiolas Entscheidung, mich für das Finale im DFB-Pokal nicht in den Kader zu berufen. Wenn man die Fakten betrachtet, wollte er außerdem nicht, dass ich Torschützenkönig werde. Deswegen ließ er mich am Ende der Bundesligasaison nicht spielen", sagte er der kroatischen Zeitung Sportske Novosti.
Doch damit nicht genug. Einmal in Fahrt geraten, übte Mandžukić harsche Kritik an Pep: "Er hat mich enttäuscht. Guardiola war nicht fair zu mir. Ich habe das Beste für die Mannschaft und für Bayern gegeben. Ich hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden."
Der Kroate behauptete zudem, dass Guardiola sich "respektlos" verhalten habe und er ihn habe loswerden wollen. "Ich hätte es ihm hoch angerechnet, wenn er zu mir gekommen wäre und gesagt hätte: Hör zu, Mario, du passt nicht in meine Vision des Spiels, ich brauche einen anderen Stürmer", führte er weiter aus. Aber das geschah nicht - und deswegen sind bis heute aus Mandžukić und Guardiola wohl keine Freunde mehr geworden.
Mario Mandzukic: Leistungsdaten und Statistiken
Juventus: 162 Spiele, 44 Tore, 26 Vorlagen
Dinamo Zagreb: 117 Spiele, 57 Tore, 35 Vorlagen
FC Bayern: 88 Spiele, 48 Tore, 14 Vorlagen
VfL Wolfsburg: 60 Spiele, 20 Tore, 12 Vorlagen
Atletico Madrid: 43 Spiele, 20 Tore, 5 Vorlagen
AC Milan: 11 Spiele
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.