"Ich hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden!" Ehemaliger Star des FC Bayern rechnet mit Pep Guardiola ab

Auch drei Monate nach dem Wechsel hatte sich Mandžukić noch nicht beruhigt und teilte gegen Guardiola aus. "Es war Guardiolas Entscheidung, mich für das Finale im DFB-Pokal nicht in den Kader zu berufen. Wenn man die Fakten betrachtet, wollte er außerdem nicht, dass ich Torschützenkönig werde. Deswegen ließ er mich am Ende der Bundesligasaison nicht spielen", sagte er der kroatischen Zeitung Sportske Novosti.

Doch damit nicht genug. Einmal in Fahrt geraten, übte Mandžukić harsche Kritik an Pep: "Er hat mich enttäuscht. Guardiola war nicht fair zu mir. Ich habe das Beste für die Mannschaft und für Bayern gegeben. Ich hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden."

Der Kroate behauptete zudem, dass Guardiola sich "respektlos" verhalten habe und er ihn habe loswerden wollen. "Ich hätte es ihm hoch angerechnet, wenn er zu mir gekommen wäre und gesagt hätte: Hör zu, Mario, du passt nicht in meine Vision des Spiels, ich brauche einen anderen Stürmer", führte er weiter aus. Aber das geschah nicht - und deswegen sind bis heute aus Mandžukić und Guardiola wohl keine Freunde mehr geworden.