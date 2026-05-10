Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat Borussia Dortmunds Julian Brandt nach dessen letztem Heimspiel für den BVB gegen Eintracht Frankfurt gelobt. Der Vertrag des Offensivspielers wurde nach sieben Jahren bei der Borussia nicht mehr verlängert.
"Ich hätte mir den Schritt vor ein, zwei Jahren gewünscht": Didi Hamann glaubt an einen erfolgreichen Neustart von BVB-Abgang
"Der neue Verein kriegt einen richtig guten Spieler. Ich glaube, dass es ihm helfen wird", sagte Hamann bei Sky. Aus seiner Sicht sei der Brandt-Abschied allerdings etwas zu spät gekommen: "Ich hätte mir den Schritt vor ein, zwei Jahren gewünscht. Woanders wird der zwei, drei richtig gute Jahre haben", war Hamann überzeugt.
In Dortmund stand der 30-Jährige oft aufgrund seiner inkonstanten Leistungen in der Kritik. "In der Vergangenheit war es so: Wenn es nicht gelaufen ist, war der Brandt schuld. Das war oft sinnbildlich. Da war auch oft was Wahres dran, aber oft vielleicht auch etwas überspitzt. Vielleicht hat man ihm da Unrecht getan. Deswegen glaube ich, tut es ihm gut, mal was anderes zu sehen", meinte Hamann.
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Brandts Zukunft noch völlig offen
Wohin es Brandt zieht, ist noch unklar. Grundsätzlich kokettiert er aber mit einem Wechsel ins Ausland. "Es gibt schon Sachen, die ich bevorzuge. Und es gibt Sachen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger bevorzuge. Es gibt ein, zwei Gedanken. Aber alles der Reihe nach", sagte Brandt zuletzt.
Für Dortmund erzielte Julian Brandt in 306 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 weitere Treffer vor.