"Ich hätte mir den Schritt vor ein, zwei Jahren gewünscht": Didi Hamann glaubt an einen erfolgreichen Neustart von BVB-Abgang

"Der neue Verein kriegt einen richtig guten Spieler. Ich glaube, dass es ihm helfen wird", sagte Hamann bei Sky. Aus seiner Sicht sei der Brandt-Abschied allerdings etwas zu spät gekommen: "Ich hätte mir den Schritt vor ein, zwei Jahren gewünscht. Woanders wird der zwei, drei richtig gute Jahre haben", war Hamann überzeugt.

In Dortmund stand der 30-Jährige oft aufgrund seiner inkonstanten Leistungen in der Kritik. "In der Vergangenheit war es so: Wenn es nicht gelaufen ist, war der Brandt schuld. Das war oft sinnbildlich. Da war auch oft was Wahres dran, aber oft vielleicht auch etwas überspitzt. Vielleicht hat man ihm da Unrecht getan. Deswegen glaube ich, tut es ihm gut, mal was anderes zu sehen", meinte Hamann.