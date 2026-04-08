"Ich hätte es gepfiffen": Würde dem FC Bayern München im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid ein Elfmeter verwehrt?

Allerdings nahm er Oliver wegen dessen insgesamt großzügiger Linie im gesamten Spiel auch in Schutz: "Er hat bei einigen anderen Aktionen in der gleichen Preisklasse einiges laufen lassen - deswegen fand ich es schlüssig. Diese Szene passte also in seine Linie, auch wenn man sie einzeln betrachtet natürlich kontrovers diskutieren kann."

Weltmeister Christoph Kramer störte sich indes daran, dass Olise den Kontakt lieber dankend für ein Fallen annahm, anstatt alles daran zu setzen, auf den Beinen zu bleiben und so möglicherweise noch ein Tor zu erzielen: "Ich frage mich bei solchen Situationen immer: Der Stürmer, also Olise in dem Fall, wäre ja am Fünfereck frei zum Schuss gekommen, also das ist eigentlich ein klares Tor. Da machst du normalerweise alles, um stehen zu bleiben - er fällt." Er verstehe aufgrund der Wichtigkeit des Spiels zwar, dass Schiedsrichter Oliver nicht auf den Punkt zeigte. "Aber ich hätte es gepfiffen", so Kramer.