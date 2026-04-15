Der frühere Reds-Profi Dietmar Hamann hat nach dem Champions-League-Aus des FC Liverpool sein Entsetzen über eine Entscheidung von Trainer Arne Slot zum Ausdruck gebracht.
"Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber ...": Dietmar Hamann und Co. zerlegen eine Personalentscheidung von Liverpools Trainer Arne Slot gegen PSG
FC Liverpool: Arne Slot brachte Alexander Isak anstelle von Mohamed Salah oder Cody Gakpo
Hamann regte sich im Nachgang der 0:2-Niederlage im Viertelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain darüber auf, dass Slot den gerade erst von einem Wadenbeinbruch zurückgekehrten Mittelstürmer Alexander Isak in der Offensive aufbot und stattdessen Cody Gakpo und Mohamed Salah zunächst auf die Bank setzte.
"Wenn der drei Monate nicht spielt und dann kommt er gegen die beste Mannschaft Europas. Da soll er spielen", wunderte sich Hamann bei Sky über die Startelfnominierung Isaks, der von Ende Dezember bis Anfang April ausgefallen war und erst beim Hinspiel in Paris (0:2) vergangene Woche per Kurzeinsatz sein Comeback gefeiert hatte.
"Und er (Slot, d. Red.) will ihn nicht einwechseln, weil er dann möglicherweise die Verlängerung nicht spielen kann", konnte der ehemalige deutsche Nationalspieler auch Slots Erklärung für die Entscheidung nicht verstehen. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob es so etwas schon einmal gegeben hat. Wahrscheinlich schon, aber nicht in der Champions League."
Slot hatte erklärt, dass er sich deshalb dazu entschied, Isak von Beginn an einzusetzen, da er ihn nicht als Joker bringen wollte und dem Schweden dann möglicherweise in einer potenziellen Verlängerung die Kräfte ausgegangen wären. "Aber 45 Minuten zu spielen und in der Halbzeit zu schauen, wie er sich fühlt, wenn er fünf bis zehn Minuten drauflegt, das war eine Möglichkeit", so Slot.
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"Nicht annähernd fit": Heftige Kritik an Alexander Isaks Leistung gegen PSG
Slot verteidigte seine Entscheidung pro Isak unter anderem damit, dass der 26-jährige Stürmer "zweimal nahe an einem Tor" gewesen sei. Bei einer dieser Chancen, als er an PSG-Torhüter Matvey Safonov scheiterte, hatte Isak allerdings im Abseits gestanden. "Er war bereit. Wenn ich den Eindruck gehabt hätte, er wäre nicht bereit, hätte er nicht gespielt", betonte Slot.
Isak, für den Liverpool vergangenen Sommer 145 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United überwiesen hatte, konnte die hohen Erwartungen an der Anfield Road angesichts von nur drei Toren in 19 Einsätzen bisher noch nicht erfüllen. Gegen PSG war er zur Halbzeitpause ausgewechselt worden, Cody Gakpo kam für ihn ins Spiel.
Der Niederländer habe "in den ersten fünf Minuten mehr gemacht als Isak in der gesamten Halbzeit zuvor", übte mit Stephen Warnock in der BBC ein weiterer ehemaliger Liverpool-Spieler Kritik an Slots Aufstellung. Isak sei "nicht annähernd fit" und am Dienstagabend an der Anfield Road "nicht existent" gewesen, führte Warnock aus. "Und er (Slot, d. Red.) denkt, er kann ihn gegen PSG, im größten Spiel der Saison gegen die beste Mannschaft Europas bringen und in 45 Minuten Leistung von ihm bekommen?", fragte der 44-Jährige vielsagend.
Auf den FC Liverpool wartet in der Premier League ein hartes Restprogramm
Nachdem Liverpool im Hinspiel in Paris klar unterlegen gewesen war und 0:2 verloren hatte, sollte an der Anfield Road eine Aufholjagd her. Nach rund einer halben Stunde hatte Virgil van Dijk eine große Chance zur Führung, die das Spiel möglicherweise in die richtige Richtung aus Sicht der Engländer gelenkt hätte. Allerdings verhinderte PSG-Kapitän Marquinhos mit einer herausragenden Rettungsaktion, dass van Dijk den Ball über die Linie drücken konnte.
Paris brachte seinen Vorsprung am Ende nicht nur über die Zeit, sondern gewann dank eines Doppelpacks von Ousmane Dembele auch auswärts noch mit 2:0. Für Slot, der trotz des Gewinns des englischen Meistertitels in der Vorsaison schon zuvor mehr und mehr unter Druck geriet, könnte die Luft damit nun sehr dünn werden. Ob der 47-Jährige über die Saison hinaus eine Zukunft in Liverpool hat, gilt als fraglich.
In der verbleibenden aktuellen Spielzeit geht es für Slot nach dem Champions-League-Aus nun noch darum, sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Als Tabellenfünfter kommt Liverpool dabei zugute, dass die Premier League einen fünften CL-Startplatz für die kommende Saison bereits sicher hat. Allerdings beträgt der Vorsprung der Reds auf Rang sechs (FC Chelsea), der nicht mehr für die Champions League reichen würde, sechs Spieltage vor Saisonende lediglich vier Punkte.
Zudem hat es Liverpools Restprogramm mit Auswärtsspielen bei den beiden Erzrivalen FC Everton und Manchester United sowie beim aktuellen Tabellenvierten Aston Villa in sich. Und zuhause kommt es noch zu direkten Duellen mit Chelsea und dem Überraschungs-Siebten FC Brentford, der sich auch noch leise Hoffnungen auf eine sensationelle Qualifikation für die Königsklasse macht.
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Das Restprogramm des FC Liverpool in der Übersicht
Spieltag
Gegner
33
FC Everton (A)
34
Crystal Palace (H)
35
Manchester United (A)
36
FC Chelsea (H)
37
Aston Villa (A)
38
FC Brentford (H)