"Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber ...": Dietmar Hamann und Co. zerlegen eine Personalentscheidung von Liverpools Trainer Arne Slot gegen PSG

Hamann regte sich im Nachgang der 0:2-Niederlage im Viertelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain darüber auf, dass Slot den gerade erst von einem Wadenbeinbruch zurückgekehrten Mittelstürmer Alexander Isak in der Offensive aufbot und stattdessen Cody Gakpo und Mohamed Salah zunächst auf die Bank setzte.

"Wenn der drei Monate nicht spielt und dann kommt er gegen die beste Mannschaft Europas. Da soll er spielen", wunderte sich Hamann bei Sky über die Startelfnominierung Isaks, der von Ende Dezember bis Anfang April ausgefallen war und erst beim Hinspiel in Paris (0:2) vergangene Woche per Kurzeinsatz sein Comeback gefeiert hatte.

"Und er (Slot, d. Red.) will ihn nicht einwechseln, weil er dann möglicherweise die Verlängerung nicht spielen kann", konnte der ehemalige deutsche Nationalspieler auch Slots Erklärung für die Entscheidung nicht verstehen. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe vor dem Mann höchsten Respekt gehabt, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob es so etwas schon einmal gegeben hat. Wahrscheinlich schon, aber nicht in der Champions League."

Slot hatte erklärt, dass er sich deshalb dazu entschied, Isak von Beginn an einzusetzen, da er ihn nicht als Joker bringen wollte und dem Schweden dann möglicherweise in einer potenziellen Verlängerung die Kräfte ausgegangen wären. "Aber 45 Minuten zu spielen und in der Halbzeit zu schauen, wie er sich fühlt, wenn er fünf bis zehn Minuten drauflegt, das war eine Möglichkeit", so Slot.