Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (52) hat Kritik an Julian Nagelsmann (38) geäußert. Er wirft dem Bundestrainer mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer vor allem zwei Dinge vor: den Umgang mit vermeintlichen Ergänzungsspielern und mangelnde Präsenz.
"Ich habe so etwas noch nie erlebt": Dietmar Hamann wirft Julian Nagelsmann zwei Dinge konkret vor
In der aktuellen Debatte um Nagelsmann, die sich vor allem um dessen Kategorisierung von Stuttgarts Torjäger Deniz Undav als Joker dreht, sprach Hamann in der Sky-Sendung 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk' Klartext: "Die Kunst bei einer WM ist es, alle Spieler bei Laune zu halten und das Team geschlossen zu halten. Die Mannschaft in Gruppen zu unterteilen, ist für mich kontraproduktiv, weil wenn du in Gruppe drei bist, hast du nur eine Chance zu spielen, wenn sich zwei, drei, vier vor dir verletzen. Das heißt, du kannst machen, was du willst, Deniz Undav als Beispiel, du bist maximal Einwechselspieler."
Undav ist der erfolgreichste deutsche Torschütze in dieser Saison, Nagelsmann aber betonte in der vergangenen Länderspielpause mehrfach, den 29-Jährigen nicht als Stammkraft für die WM-Formation einzuplanen. Es sei auch "unwahrscheinlich", dass Undav mit weiteren Treffern im Schlussspurt der Saison daran etwas ändern werde.
"Wir haben doch ein Leistungsprinzip", wunderte sich Hamann: "Ich verstehe es nicht, sich drei Monate vorher festzulegen. Ich habe so etwas noch nie erlebt, auch nicht in anderen Ländern. Man nimmt sich ja die Möglichkeit, die Mannschaft durchzuwechseln."
- AFP
Oliver Kahn stimmt Dietmar Hamann zu
Bei der Heim-EM vor zwei Jahren habe Nagelsmann mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan erfahrene Spieler gehabt, die ihm "auch ein paar Entscheidungen abgenommen" hätten. Solche Akteure gebe es im aktuellen Kader nicht.
Hamann trifft daher eine düstere Prognose und sieht allein in Europa vier Mannschaften stärker als das DFB-Team: "England, Frankreich, Portugal, Spanien sind zum Beispiel besser als wir. Und Julian Nagelsmann sagt einem Drittel des Kaders vorher schon, dass sie nicht spielen. Jetzt kann man sich vorstellen, mit welcher Motivation diese Spieler hinfahren. Dann denken die sich vielleicht: 'Weltmeister werden wir wahrscheinlich nicht. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir eine Woche früher nach Hause fahren.'"
Ähnlich wie Hamann sieht es auch dessen ehemaliger Klub- und Nationalmannschaftskamerad Oliver Kahn (56). Es sei "schwierig, die Spieler so auf deine Seite zu bekommen". Der Vize-Weltmeister von 2002 erklärte: "Julian Nagelsmann kommt nicht so stark über Mentalität, er kommt sehr stark über das System, über klare Rollenverteilung. Das ist auch kein Leistungsprinzip. Bei ihm spielen die richtigen Spieler, nicht die besten Spieler. Das ist sein Ansatz. Vorher alles in Schutt und Asche zu legen, davon bin ich kein großer Fan. Eine WM wird nicht so sehr über System entschieden, sondern über Mentalität und einen gewissen Geist in der Mannschaft."
Hamann : "Ich hätte Julian Nagelsmann damals nicht geholt"
Hamann rät Nagelsmann derweil, sich häufiger vor Ort einen Eindruck von den Spielern zu verschaffen: "Vielleicht sollte er mal anfangen, mehr ins Stadion zu gehen. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Er war am Dienstag nicht in Madrid (beim Spiel des FC Bayern gegen Real, d.Red), er war am Mittwoch nicht in Paris (beim Spiel des FC Liverpool gegen PSG, d.Red.). " Auch habe Nagelsmann Legionäre wie Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) oder Kevin Schade (FC Brentford) nicht persönlich unter die Lupe genommen. "Im Fernsehen sieht man halt nur zwanzig Meter vom Spielfeld", so Hamann: "Es gibt keine Abkürzung für den Weg zum Erfolg. Man muss gewissenhaft sein. Wer war bei der Klub-WM letzten Sommer nicht da? Unser Bundestrainer."
Sein Fazit: "Ich hätte Julian Nagelsmann damals nicht geholt."