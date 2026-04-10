"Ich habe so etwas noch nie erlebt": Dietmar Hamann wirft Julian Nagelsmann zwei Dinge konkret vor

In der aktuellen Debatte um Nagelsmann, die sich vor allem um dessen Kategorisierung von Stuttgarts Torjäger Deniz Undav als Joker dreht, sprach Hamann in der Sky-Sendung 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk' Klartext: "Die Kunst bei einer WM ist es, alle Spieler bei Laune zu halten und das Team geschlossen zu halten. Die Mannschaft in Gruppen zu unterteilen, ist für mich kontraproduktiv, weil wenn du in Gruppe drei bist, hast du nur eine Chance zu spielen, wenn sich zwei, drei, vier vor dir verletzen. Das heißt, du kannst machen, was du willst, Deniz Undav als Beispiel, du bist maximal Einwechselspieler."

Undav ist der erfolgreichste deutsche Torschütze in dieser Saison, Nagelsmann aber betonte in der vergangenen Länderspielpause mehrfach, den 29-Jährigen nicht als Stammkraft für die WM-Formation einzuplanen. Es sei auch "unwahrscheinlich", dass Undav mit weiteren Treffern im Schlussspurt der Saison daran etwas ändern werde.

"Wir haben doch ein Leistungsprinzip", wunderte sich Hamann: "Ich verstehe es nicht, sich drei Monate vorher festzulegen. Ich habe so etwas noch nie erlebt, auch nicht in anderen Ländern. Man nimmt sich ja die Möglichkeit, die Mannschaft durchzuwechseln."