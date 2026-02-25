„Ich habe mein Handy ausgeschaltet!“ – Pierre Kalulu ignorierte den Lärm nach seiner umstrittenen roten Karte bei Inter, während der Juventus-Star das Drama um seine Sperre abtat

Der Vorfall hat die italienische Fußballlandschaft dominiert und zu einer öffentlichen Entschuldigung von Bastoni und sogar zu einem Fehlerbekenntnis des Schiedsrichterbeauftragten der Serie A geführt. Ehemalige Spieler, Trainer und Fans äußerten nach dem Spiel ihre Wut, wobei Bastoni vom Schiedsrichterchef zur Rede gestellt wurde. Kalulu wurde unterdessen von Inter-Trainer Christian Chivu kritisiert, sehr zum Ärger von Luciano Spalletti.

Kalulu verriet, wie er mit der intensiven Medienberichterstattung und den negativen Reaktionen in den sozialen Medien nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft umgegangen ist. Der 24-Jährige gab zu, dass er drastische Maßnahmen ergriffen habe, um seine mentale Konzentration aufrechtzuerhalten, und sich dafür entschieden habe, sich vollständig von der Außenwelt abzuschotten.

„Ich habe mein Handy ausgeschaltet, um mich nicht damit zu beschäftigen. Viele Leute haben darüber gesprochen, aber letztendlich blieb die Sperre bestehen. Es ist besser, das alles hinter mir zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass dies das Spiel gegen Galatasaray beeinflusst hat. Es mag so aussehen, als würden wir nach Ausreden suchen, aber stattdessen haben wir das Spiel falsch angegangen“, erklärte der Verteidiger gegenüber L'Equipe und weigerte sich, das Drama als Rechtfertigung für die anschließende 2:5-Niederlage von Juve in der Champions League zu nutzen.