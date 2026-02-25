Getty Images
Übersetzt von
„Ich habe mein Handy ausgeschaltet!“ – Pierre Kalulu ignorierte den Lärm nach seiner umstrittenen roten Karte bei Inter, während der Juventus-Star das Drama um seine Sperre abtat
Wie Kalulu mit dem Derby-Sturm umgegangen ist
Der Vorfall hat die italienische Fußballlandschaft dominiert und zu einer öffentlichen Entschuldigung von Bastoni und sogar zu einem Fehlerbekenntnis des Schiedsrichterbeauftragten der Serie A geführt. Ehemalige Spieler, Trainer und Fans äußerten nach dem Spiel ihre Wut, wobei Bastoni vom Schiedsrichterchef zur Rede gestellt wurde. Kalulu wurde unterdessen von Inter-Trainer Christian Chivu kritisiert, sehr zum Ärger von Luciano Spalletti.
Kalulu verriet, wie er mit der intensiven Medienberichterstattung und den negativen Reaktionen in den sozialen Medien nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft umgegangen ist. Der 24-Jährige gab zu, dass er drastische Maßnahmen ergriffen habe, um seine mentale Konzentration aufrechtzuerhalten, und sich dafür entschieden habe, sich vollständig von der Außenwelt abzuschotten.
„Ich habe mein Handy ausgeschaltet, um mich nicht damit zu beschäftigen. Viele Leute haben darüber gesprochen, aber letztendlich blieb die Sperre bestehen. Es ist besser, das alles hinter mir zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass dies das Spiel gegen Galatasaray beeinflusst hat. Es mag so aussehen, als würden wir nach Ausreden suchen, aber stattdessen haben wir das Spiel falsch angegangen“, erklärte der Verteidiger gegenüber L'Equipe und weigerte sich, das Drama als Rechtfertigung für die anschließende 2:5-Niederlage von Juve in der Champions League zu nutzen.
- Getty Images Sport
Kalulus professionelle Reaktion auf Kritik
Das Leben in einem Verein vom Kaliber Juventus Turin ist mit hohen Erwartungen verbunden, dessen ist sich Kalulu voll und ganz bewusst. Trotz der Achterbahnfahrt der aktuellen Saison, in der die Bianconeri an mehreren Fronten kämpfen und gleichzeitig die Wunden der jüngsten Niederlagen lecken, bleibt er auf dem Boden der Tatsachen. Der ehemalige Spieler des AC Mailand ist entschlossen, nach einer Phase, in der seine Disziplinarakte das Hauptgesprächsthema unter Fans und Experten war, nun mit seinem Fußball sprechen zu lassen.
Der Franzose betrachtet den Druck eher als Privileg denn als Belastung. „Es ist eine arbeitsreiche Saison, wie es bei großen Vereinen normal ist. Die Erwartungen sind hoch und wir müssen immer unsere Leistung bringen. Aber davon haben wir schon als Kinder geträumt. In diesem Job gibt es Ziele, und wir werden am Ende der Saison sehen, wo wir stehen“, bemerkte Kalulu. Er ging auch auf seine Beziehung zu den Fans ein: „Ich war selbst Fan und weiß, wie Kritik funktioniert. In dem Moment ist man frustriert, lässt es in den sozialen Medien raus und geht dann schlafen. Selbst wenn man als Person kritisiert wird, sollte man das nicht persönlich nehmen.“
Strategisches Wachstum und defensives Schach
Seit seiner Ankunft in Turin hat Kalulu versucht, sich als Führungsspieler in der Abwehr zu etablieren, wobei er sich auf die taktischen Feinheiten konzentriert, die erforderlich sind, um die Elite-Stürmer Europas zu überlisten. Seine Rückkehr in die Mannschaft nach seiner Sperre in der heimischen Liga hat erneut gezeigt, wie wichtig er ist, auch wenn die Mannschaftsleistung in Istanbul zu wünschen übrig ließ.
„Ich möchte so weitermachen. Nur auf dem Platz kann man sich auch in den Augen seiner Teamkollegen legitimieren. Man muss die Gegner studieren, um sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht gewohnt sind. Man muss wissen, wie man zwei oder drei Züge im Voraus plant, ein bisschen wie beim Schach. Das Ziel ist es, der Beste zu sein und nicht nur gut zu verteidigen“, erklärte Kalulu. Er bleibt dabei, dass die Mannschaft die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen muss: „Nein, man kann sich nicht hinter Müdigkeit verstecken, wenn man ein Champions-League-Spiel bestreitet. Heute Abend ist es so gelaufen, es ist sehr schwer zu verstehen, was passiert ist, aber wir müssen den Kopf hochhalten und es besser machen.“
- (C)Getty Images
Weltmeisterschaftsambitionen mit Les Bleus
Über seine unmittelbaren Aufgaben bei der „Alten Dame“ hinaus hat Kalulu die internationale Bühne im Blick. Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft glaubt der vielseitige Verteidiger, dass seine Leistungen in der Serie A und der Champions League die perfekte Plattform sind, um sich einen festen Platz in Didier Deschamps' Plänen zu sichern. Seine Fähigkeit, sowohl in der Innenverteidigung als auch als rechter Außenverteidiger zu spielen, macht ihn zu einem wertvollen Spieler für die französische Nationalmannschaft, die ihre Dominanz behaupten will.
Die Motivation, sein Land zu vertreten, bleibt das ultimative berufliche Ziel des Juve-Stars. „Die Nationalmannschaft ist das Nonplusultra für einen Spieler, ein Kindheitstraum und ein Privileg. Ich fühle mich bereit für die Weltmeisterschaft“, schloss er.
Nachdem er den Vorfall mit Bastoni und den Wirbel in den sozialen Medien hinter sich gelassen hat, konzentriert sich Kalulu nun darauf, die nötige Konstanz zu finden, um die Abwehr von Juventus zu stabilisieren und sich seinen Platz im Flugzeug für das bevorstehende globale Turnier zu sichern.
Werbung