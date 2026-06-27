Torhüter Fernando Muslera hat seinen Patzer zum Gegentor beim 0:1 gegen Spanien eingestanden, das für Uruguays WM-Aus nach der Vorrunde verantwortlich war. Der 40 Jahre alte Keeper hatte im dritten Gruppenspiel gegen den Europameister einen eher harmlosen Schuss von Alex Baena über seine Hände ins Tor rutschen lassen. Mit nur zwei Punkten aus den Spielen gegen Kap Verde und Saudi-Arabien liegen die Südamerikaner zwar auf dem dritten Tabellenplatz, haben aber keine Chance mehr als einer der besten acht Drittplatzierten die nächste Runde zu erreichen.
"Ich habe keine gute WM gespielt": Star-Torhüter entschuldigt sich bei eigenem Team für Aus nach der Vorrunde
"Ich bin keiner, der sich versteckt, sondern ich stelle mich", sagte Muslera hinterher laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo. "Ich hätte nie gedacht, dass es in diesem Sport so schmerzhaft zugehen könnte. Besonders wenn man bedenkt, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe, wie ich mich vorbereitet habe", ergänzte er.
Muslera war von Nationaltrainer Marcelo Bielsa erst im März erfolgreich zu einem Comeback überredet worden. Seit knapp 17 Jahren ist der Keeper nun Uruguays Nummer eins.
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Bielsa nach Torhüterwechsel zur Pause: "Ich habe die Entscheidung nicht getroffen"
"Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, als sich alles etwas beruhigt hatte: 'Heute bin ich mal dran. Ich habe keine gute WM gespielt'. Ich habe mich bei allen entschuldigt, auch wenn es jetzt zu spät ist", sagte Muslera.
Schon in den beiden vorherigen Spielen sah der 40-Jährige bei drei Gegentreffern gar nicht gut aus. Gegen Spanien hatte Trainer Bielsa in der Pause genug und überraschte mit einem Torhüterwechsel. "Ich habe die Entscheidung nicht getroffen, das war Muslera selbst", berichtete der Coach jedoch hinterher.
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Fernando Muslera bei Galatasaray lange Zeit gesetzt
Muslera gehört schon zu Uruguays WM-Team beim Turnier in Südafrika 2010, das überraschend bis ins Halbfinale kam und dort an Spanien scheiterte. Seine Klub-Karriere verbrachte er zum größten Teil bei Galatasaray Istanbul. Beim Süper-Lig-Champions stand er 14 Jahre lang zwischen den Pfosten. Aktuell ist er bei Estudiantes in Argentinien unter Vertrag. "Ich akzeptiere das alles, womit ich mich jetzt herumschlagen muss - aber es gibt keine andere Option, außer weiterzumachen", sagte er nach dem WM-Aus.
Fernando Muslera in der Saison 2025:
- Spiele: 18
- Einsatzminuten: 1575
- Gegentore: 11
- Zu-Null-Spiele: 7