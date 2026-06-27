"Ich habe keine gute WM gespielt": Star-Torhüter entschuldigt sich bei eigenem Team für Aus nach der Vorrunde

"Ich bin keiner, der sich versteckt, sondern ich stelle mich", sagte Muslera hinterher laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo. "Ich hätte nie gedacht, dass es in diesem Sport so schmerzhaft zugehen könnte. Besonders wenn man bedenkt, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe, wie ich mich vorbereitet habe", ergänzte er.

Muslera war von Nationaltrainer Marcelo Bielsa erst im März erfolgreich zu einem Comeback überredet worden. Seit knapp 17 Jahren ist der Keeper nun Uruguays Nummer eins.