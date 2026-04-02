Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma hat sich nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina in einem emotionalen Instagram-Post an die Anhänger der Squadra Azzurra gewandt.
"Ich habe geweint, weil ich so enttäuscht war": Gianluigi Donnarumma richtet nach WM-Aus bewegende Worte an italienische Fans
"Nach dem Spiel habe ich geweint. Ich habe geweint, weil ich so enttäuscht war, Italien nicht dorthin gebracht zu haben, wo es hingehört. Ich habe geweint, weil ich unendlich traurig bin, genau wie die gesamte Azzurri-Mannschaft, deren Kapitän ich mit Stolz bin. Und ich weiß, dass ihr, die Fans unserer Nationalmannschaft, das genauso empfindet", schrieb der Star von Manchester City.
Seit Dienstag steht fest, dass die italienische Nationalmannschaft zum dritten Mal in Folge nicht an einer WM-Endrunde teilnehmen wird. Im Finale der Playoffs scheiterte das Team von Trainer Gennaro Gattuso im Elfmeterschießen mit 1:4 an Bosnien und Herzegowina. Die bislang letzte WM-Teilnahme Italiens liegt damit fast zwölf Jahre zurück - bei der Endrunde 2014 in Brasilien.
"Schande für den Fußball": Gianluigi Donnarumma sorgte gegen Bosnien für einen Eklat
Donnarumma zeigt sich trotz der Enttäuschung kämpferisch und richtet einen hoffnungsvollen Appell an die Fans: "Worte helfen jetzt kaum noch, das stimmt. Aber eines spüre ich ganz stark, und das möchte ich mit euch teilen: Nach dieser riesigen Enttäuschung müssen wir den Mut finden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dazu braucht es viel Kraft, Leidenschaft und Überzeugung. Glaubt immer daran; das ist die treibende Kraft für den Fortschritt."
Das Leben belohne diejenigen, "die alles geben, ohne sich zurückzuhalten. Und genau hier müssen wir neu anfangen. Gemeinsam. Wieder einmal. Um Italien wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört", führte der 27-Jährige fort.
Donnarumma, der mit Italien 2021 Europameister wurde, muss also weiterhin auf seinen ersten Einsatz bei einer WM warten. Gegen Bosnien und Herzegowina sorgte der City-Star zudem für einen Eklat, als er beim Elfmeterschießen den Spickzettel seines bosnischen Torwart-Gegners Nikola Vasilj vom FC St. Pauli zerriss - was zu einem kurzen Gerangel führte. Im Anschluss übte das bosnische Sportportal SportsSport scharfe Kritik an Donnarumma: "Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball: Donnarummas beispielloser und unfairer Schachzug beim Elfmeterschießen!"
Gianluigi Donnarumma: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 36
- Gegentore: 36
- Spiele ohne Gegentor: 14
- Einsatzminuten: 3.240