"Ich habe geweint, weil ich so enttäuscht war": Gianluigi Donnarumma richtet nach WM-Aus bewegende Worte an italienische Fans

Donnarumma zeigt sich trotz der Enttäuschung kämpferisch und richtet einen hoffnungsvollen Appell an die Fans: "Worte helfen jetzt kaum noch, das stimmt. Aber eines spüre ich ganz stark, und das möchte ich mit euch teilen: Nach dieser riesigen Enttäuschung müssen wir den Mut finden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dazu braucht es viel Kraft, Leidenschaft und Überzeugung. Glaubt immer daran; das ist die treibende Kraft für den Fortschritt."

Das Leben belohne diejenigen, "die alles geben, ohne sich zurückzuhalten. Und genau hier müssen wir neu anfangen. Gemeinsam. Wieder einmal. Um Italien wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört", führte der 27-Jährige fort.

Donnarumma, der mit Italien 2021 Europameister wurde, muss also weiterhin auf seinen ersten Einsatz bei einer WM warten. Gegen Bosnien und Herzegowina sorgte der City-Star zudem für einen Eklat, als er beim Elfmeterschießen den Spickzettel seines bosnischen Torwart-Gegners Nikola Vasilj vom FC St. Pauli zerriss - was zu einem kurzen Gerangel führte. Im Anschluss übte das bosnische Sportportal SportsSport scharfe Kritik an Donnarumma: "Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball: Donnarummas beispielloser und unfairer Schachzug beim Elfmeterschießen!"



