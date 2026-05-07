"Ich habe gelebt wie ein ...": Nikals Sülle enthüllt extreme Maßnahme um Übergewicht beim FC Bayern München zu verstecken

Angesprochen auf seine Gedanken, wenn er mit Regenjacke in der Sauna saß, sagte Süle: "Extrem!" Er erinnerte sich an einen besagten Mittwoch, als er nach seinem Saunagang erstmal zehn Minuten aus dem Fenster geatmet habe. "Weil ich gedacht habe, ich kippe gleich um. Am nächsten Tag auf die Waage gestellt, 2,5 Kilo weniger gewogen und gedacht: 'Jetzt passt es wieder, jetzt können die mir nichts sagen.' Die anderen sechs Tage gelebt wie ein - ich will es gar nicht sagen. Das sind die Extreme, die ich meine. Da bin ich viel besser drin geworden. Aber das hat mich immer verfolgt. Jetzt komme ich auch irgendwann an den Punkt - und darüber freue ich mich sehr: Wenn ich etwas tue für mich, meinen Körper und meine Fitness, funktioniere ich immer am besten. Wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, werde ich safe mal Laufen gehen. Weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann ist es mein Problem. Aber dann sagt keiner mehr: 'Jetzt stell' dich mal auf die Waage.'"

Er könne aber in den Spiegel gucken und sagen, dass er eine "Top-Karriere" hatte. "Als ich mit 14 Jahren zu meiner Gastfamilie gezogen bin und da steht das drauf auf dem Zettel: Weit über 400 Spiele, 15 Titel, Champions League gewonnen, fünfmal Meister, Anfield Road gespielt, Camp Nou gespielt, Santiago Bernabeu gespielt. Dann hätte ich viermal den Kringel gemacht. An dem Punkt bin ich. Ich bin sehr aufgeräumt. Ich weiß, was ich hätte besser machen können. Ich weiß aber auch, dass sehr viel mehr gut als schlecht war. Und da bin ich sehr dankbar darüber." Dennoch werde der Abschied vom Profi-Fußball ein "extrem großer Einschnitt" seines Lebens.