Im Zuge der Verkündung seines Karriereendes ist Niklas Süle auch auf seine immer wiederkehrenden Gewichtsprobleme zu sprechen kommen. Im Podcast "Spielmacher" mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann erinnerte sich der Innenverteidiger, der seine Laufbahn mit Ende seines Vertrags im Sommer beim BVB beenden wird, an seine extremen Maßnahmen beim FC Bayern München (von 2017 bis 2022; Anm. d. Red.), um die Waage auszutricksen.
"Ich habe gelebt wie ein ...": Nikals Sülle enthüllt extreme Maßnahme um Übergewicht beim FC Bayern München zu verstecken
Süle war mit einer Regenjacke in der Sauna
Kurz nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister 2017 für 25 Millionen Euro hatte Jupp Heynckes nach der Entlassung Carlo Ancelottis den Bayern mal wieder aus der Patsche geholfen und blieb bis Saisonende. Er sei ein "Riesen-Lehrer" für Süle gewesen. Das Trainer-Urgestein habe ihn "wirklich gemocht - und ich ihn auch". Auch das Gewichtsthema sei "immer mal wieder" aufgekommen, als einmal in der Woche das Wiegen anstand. "Und ich habe mich über Jahre bei Bayern - jetzt kann ich es auch erzählen (lacht), so witzig ist es eigentlich gar nicht. Wir hatten Donnerstags Wiegen und ich habe den Mittwoch nichts gegessen. Nichts, immer gefastet", erzählte der heute 30-Jährige: "Und ich bin abends bei mir daheim noch in die Sauna. Mit Regenjacke! Und habe am nächsten Tag 2,5 Kilo weniger gehabt."
Nach einem schlechten Spiel habe Heynckes sich ebenfalls über Süles Gewicht beschwert, woraufhin er sein Sauna-Programm durchgezogen habe. "Ich habe gespielt, wir haben gewonnen und er sagte: 'Ja guck', jetzt haste viel besser gespielt.' Ich hatte aber genau das gleiche Gewicht. Das ist eigentlich die beste Story, die ich zu diesem Thema erzählen kann."
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Niklas Süle berichtet von extremer Zeit
Angesprochen auf seine Gedanken, wenn er mit Regenjacke in der Sauna saß, sagte Süle: "Extrem!" Er erinnerte sich an einen besagten Mittwoch, als er nach seinem Saunagang erstmal zehn Minuten aus dem Fenster geatmet habe. "Weil ich gedacht habe, ich kippe gleich um. Am nächsten Tag auf die Waage gestellt, 2,5 Kilo weniger gewogen und gedacht: 'Jetzt passt es wieder, jetzt können die mir nichts sagen.' Die anderen sechs Tage gelebt wie ein - ich will es gar nicht sagen. Das sind die Extreme, die ich meine. Da bin ich viel besser drin geworden. Aber das hat mich immer verfolgt. Jetzt komme ich auch irgendwann an den Punkt - und darüber freue ich mich sehr: Wenn ich etwas tue für mich, meinen Körper und meine Fitness, funktioniere ich immer am besten. Wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, werde ich safe mal Laufen gehen. Weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann ist es mein Problem. Aber dann sagt keiner mehr: 'Jetzt stell' dich mal auf die Waage.'"
Er könne aber in den Spiegel gucken und sagen, dass er eine "Top-Karriere" hatte. "Als ich mit 14 Jahren zu meiner Gastfamilie gezogen bin und da steht das drauf auf dem Zettel: Weit über 400 Spiele, 15 Titel, Champions League gewonnen, fünfmal Meister, Anfield Road gespielt, Camp Nou gespielt, Santiago Bernabeu gespielt. Dann hätte ich viermal den Kringel gemacht. An dem Punkt bin ich. Ich bin sehr aufgeräumt. Ich weiß, was ich hätte besser machen können. Ich weiß aber auch, dass sehr viel mehr gut als schlecht war. Und da bin ich sehr dankbar darüber." Dennoch werde der Abschied vom Profi-Fußball ein "extrem großer Einschnitt" seines Lebens.
Süle: Entscheidung über Karriereende fiel nach Verletzung gegen Hoffenheim
In seiner 13-jährigen Profi-Karriere war Süle immer wieder mit Übergewicht aus Sommerpausen oder Verletzungen (unter anderem zwei Kreuzbandrisse) zurückgekehrt und suchte sich im Sommer 2024 sogar professionelle Hilfe. Darunter zwei Köche und eine persönliche Fitnesstrainerin. Neben einer Ernährungsumstellung absolvierte ein "knallhartes" Trainingsprogramm, woraufhin er zehn Kilogramm abgenommen haben soll. Doch auch in den folgenden Jahren schwankte Süles Gewicht immer mal wieder, weshalb er häufig kritisch gesehen wurde.
Der endgültige Entschluss, seine Karriere zu beenden, fiel nach dem Spiel Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim (1:2), in dem er sich am Knie verletzte und deshalb womöglich kein Spiel mehr für den BVB absolvieren wird. "Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint", sagte Süle. Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn "zu tausend Prozent klar" gewesen, "dass es vorbei ist".
Leistungsdaten und Statistiken von Niklas Süle
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Spiele 109 171 117 Tore 3 7 8 Assists 5 5 4 Einsatzminuten 7.497 12.654 9.813