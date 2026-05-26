"Ich habe eine Vereinbarung": Präsidentschaftskandidat bei Real Madrid soll schon zwei fixe Top-Transfers eingetütet haben

"Ich kenne Xabi nicht persönlich, aber er scheint mir ein großartiger Profi zu sein. Als Fußballer war er eine Legende, und als Trainer von Leverkusen hat er meiner Meinung nach Historisches geleistet. Es war richtig, ihn zu holen, und ein Fehler, ihn zu entlassen, aber ein Projekt lässt sich nicht in drei Monaten umsetzen", sagte Riquelme.

Die unruhige Vereinsführung unter Perez habe dem Ex-Leverkusener die nötige Zeit geraubt, was im Umfeld Spuren hinterlassen hat. "Ich glaube, die Madrid-Fans sind enttäuscht über die Art und Weise, über den Zeitpunkt und vor allem darüber, dass man ihm nicht die Macht gegeben hat, seine Mannschaft zu führen", sagte Riquelme.

Auch die darauffolgende interne Lösung mit Alvaro Arbeloa verbuchte er unter der Kategorie Konzeptlosigkeit. Auf die Frage, ob das Engagement von Arbeloa ein Experiment gewesen sei, antwortete der Präsidentschaftskandidat deutlich: "Wahrscheinlich. Vielleicht war er im Moment nicht der Richtige." Real brauche in dieser kritischen Phase Trainer, "die Maßstäbe setzen und respektiert werden".