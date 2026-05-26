Enrique Riquelme bläst bei Real Madrid zur Jagd auf den mächtigen Boss Florentino Perez. Der Präsidentschaftskandidat verspricht im Falle seines Wahlsieges zwei internationale Megastars. Im Gespräch mit der der spanischen Tageszeitung ABC sagte Riquelme: "Wir haben zwei internationale Stars unter Vertrag genommen."
"Ich habe eine Vereinbarung": Präsidentschaftskandidat bei Real Madrid soll schon zwei fixe Top-Transfers eingetütet haben
Auf die Nachfrage, ob es sich dabei lediglich um eine lose, mündliche Vereinbarung oder bereits um ein fixiertes, unterschriebenes Abkommen handele, wurde der Präsidentschaftskandidat konkret. Er habe eine vertragliche Vereinbarung vorliegen, nach der zwei absolute Ausnahmespieler im Falle seines Wahlsieges definitiv ins Santiago Bernabeu wechseln werden: "Ich habe eine Vereinbarung, wonach zwei große internationale Stars bei Real Madrid spielen werden, wenn ich Präsident bin. Zwei Stars, die für das sportliche Projekt auf kurze, mittlere und lange Sicht notwendig sind."
Die Identität der beiden Hochkaräter enthüllte Riquelme allerdings nicht, doch das soll schon bald ein Ende haben. Auf die Frage, ob die Madridistas in den kommenden zwei Wochen mit einer Enthüllung der Namen rechnen können, entgegnete Riquelme: "Wahrscheinlich, ja."
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Riquelme kritisiert erneutes Mourinho-Engagement
Riquelme sparte bei seiner Generalabrechnung mit dem aktuellen Zustand des Klubs nicht mit drastischen Worten und attackierte die Führungsriege der Königlichen frontal. Aus seiner Sicht hat der Weltverein seine DNA verloren: "Als Real-Madrid-Fan muss ich sagen, dass es diesem Verein derzeit an Hierarchie, Professionalität, Werten und dem Gefühl dafür mangelt, was Real Madrid eigentlich ausmacht. All das fehlt ein wenig."
Ein zentraler Kritikpunkt Riquelmes an der Ära Perez betrifft die jüngste, sportliche Führung des Vereins, insbesondere das vermeintliche Missverständnis mit Ex-Trainer Xabi Alonso. Während eine Rückkehr von Ex-Coach Jose Mourinho für Riquelme keine Option darstellt - der Portugiese sei zwar ein großartiger Erfolgscoach, doch Real brauche ein nachhaltiges Zukunftsprojekt und "keine Kurzzeitlösung als Notlösung für die aktuelle Situation" -, brach er für Alonso eine Lanze. Die Demission des ehemaligen Leverkusen-Meistermachers sei ein kapitaler Fehler der aktuellen Bosse gewesen.
Riquelme über Alonso und Arbeloa
"Ich kenne Xabi nicht persönlich, aber er scheint mir ein großartiger Profi zu sein. Als Fußballer war er eine Legende, und als Trainer von Leverkusen hat er meiner Meinung nach Historisches geleistet. Es war richtig, ihn zu holen, und ein Fehler, ihn zu entlassen, aber ein Projekt lässt sich nicht in drei Monaten umsetzen", sagte Riquelme.
Die unruhige Vereinsführung unter Perez habe dem Ex-Leverkusener die nötige Zeit geraubt, was im Umfeld Spuren hinterlassen hat. "Ich glaube, die Madrid-Fans sind enttäuscht über die Art und Weise, über den Zeitpunkt und vor allem darüber, dass man ihm nicht die Macht gegeben hat, seine Mannschaft zu führen", sagte Riquelme.
Auch die darauffolgende interne Lösung mit Alvaro Arbeloa verbuchte er unter der Kategorie Konzeptlosigkeit. Auf die Frage, ob das Engagement von Arbeloa ein Experiment gewesen sei, antwortete der Präsidentschaftskandidat deutlich: "Wahrscheinlich. Vielleicht war er im Moment nicht der Richtige." Real brauche in dieser kritischen Phase Trainer, "die Maßstäbe setzen und respektiert werden".
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Klopp bei Real Madrid "natürlich ein Kandidat"
Für die Zukunft fordert der Präsidentschaftskandidat daher ein radikales Umdenken auf der Trainerbank - vielleicht mit Jürgen Klopp? Angesprochen auf den Deutschen sagte Riquelme: "Ich finde Klopp großartig. Das habe ich schon 2021 gesagt. Er ist ein guter Manager und ein guter Trainer, aber es gibt noch andere Trainer, die mir ebenfalls gefallen, nicht nur Klopp. Außerdem arbeitet Klopp derzeit für Red Bull. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert, aber natürlich ist er ein Kandidat, den ich mir früher oder später sehr gerne als Trainer von Real Madrid wünschen würde."
Eines stellte Riquelme unmissverständlich klar: Die Zeit der Übergangslösungen und Konzeptlosigkeit unter Perez müsse ein Ende haben. Real dürfe keine Experimente mehr mit Trainern machen: "Dafür ist der Verein nicht da. Real Madrid kann es sich nicht leisten, zwei Spielzeiten ohne ein klares Konzept zu verbringen. Wenn ich sage, dass die Besten kommen müssen, dann meine ich, dass die Besten kommen müssen - in allen Funktionen."
Wird Präsident Perez bei Real abgelöst?
Präsident Perez hatte in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz Mitte Mai zunächst sämtliche Pressevertreter verbal in den Senkel gestellt, von einer "Schmutzkampagne" gegen den Klub gesprochen und schließlich Neuwahlen für das Präsidentenamt anberaumt. Und erstmals überhaupt ließ sich mit Riquelme tatsächlich ein Gegenkandidat für Perez zur Wahl aufstellen.
Noch steht der exakte Wahltermin nicht fest. Er soll am Dienstag von der Wahlkommission offiziell bekannt gegeben werden. Riquelme geht davon aus, dass am Sonntag, dem 7. Juni, die wegweisende Entscheidung an den Urnen fällt.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".