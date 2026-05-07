"Ich habe echt Hunger": Niklas Süle packt McDonalds-Tüte kurz nach emotionalem Moment aus

Im Zuge seines Gesprächs mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann im Podcast "Spielmacher" verkündete Süle sein Karriereende. Sein Vertrag beim BVB läuft nach der Saison aus. Dabei erzählte er unter anderem von den besten Momenten seiner 13-jährigen Profikarriere und seinen immer wiederkehrenden Gewichtsproblemen, ehe er das Interview gegen Ende unterbrach und eine prall gefüllte McDonalds-Tüte aus einem Nebenraum holte.

Doch der Reihe nach. Bevor Süle sein fettiges Mitbringsel präsentierte, hatte er über seinen eigenen Charakter aufgeklärt und vehement betont, wie stolz er sei, sich nie verbogen zu haben. "Zu jedem Verein, wo ich hin bin, habe ich gesagt, wie ich bin. Ich habe damals zu Dortmund gesagt: 'Wenn ihr einen Kapitän sucht, der rumschreit - bin ich nicht.' Ich war eine Stunde in einem Extraraum mit Marco Rose. Der hat mich angezündet. Wie ein Licht habe ich gebrannt. Der hat mich verstanden. Er weiß, wie ich bin. Dann war ich zweiter oder dritter Kapitän und hab' 15-mal die Binde getragen, obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht bin. Dann habe ich gedacht: Vielleicht machen die das, weil die sagen: 'Ey, der verdient das Geld. Der muss vorweggehen.' Warum habe ich über weite Strecken bei Bayern so gut funktioniert? Weil da waren es andere Spieler, die diese Rolle übernommen haben. Alle in der Mannschaft wussten das", sagte er und ergänzte: "Ich rede gar nichts im Spiel."

Süle habe nie "jemanden gezwungen und gesagt: 'Jetzt zahl mir das und hol mich!' Sondern ich habe immer mit anderen Karten gespielt. Wenn da einer etwas anderes sagen würde, der würde lügen." Wegen seiner Offenheit habe ihn auch sein Berater Volker Struth gewarnt. "Manchmal musst du gucken, dass du nicht zu ehrlich bist", habe dieser gesagt. "Ich habe tausende Spieler in meiner Karriere kennengelernt und ich glaube keiner würde sich hinstellen und sagen: 'Der Süle, das war ein Arschloch.' Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil mir der Mensch immer viel wichtiger gewesen ist, als dass ich 30 Spiele mehr gehabt hätte. Das ist mir wichtig."

Er habe "auf keinen Fall alles richtig gemacht", aber "darauf bin ich stolzer als fünf Meisterschaften oder fünf Champions-League-Titel. Ich bin immer so geblieben wie ich bin. Ich habe mir nie etwas auf meinen Sport eingebildet. Darauf sind meine Familie und engsten Freunde sehr stolz. Das weiß ich", sagte er und ergänzte mit Tränen in den Augen: "Da werde ich fast emotional." Einen kurzen Augenblick später folgte der große Aufritt der McDonalds-Tüte, woraufhin auch Hellmann in Gelächter ausbrach.