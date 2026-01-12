"Ich hab die Tore nicht geschossen": Vincent Kompany spielt historische Rekordmarke beim FC Bayern München herunter

Dies spiegeln auch die Statistiken wider: Mit dem Sieg gegen Wolfsburg hat der Belgier nun zusammen mit seinem ehemaligen Trainer bei Manchester City, Pep Guardiola, den besten Punkteschnitt in der Vereinsgeschichte nach 50 Spielen: sagenhafte 2,52 pro Spiel. Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer beim FC Bayern und sicherte sich in dieser Zeit dreimal die deutsche Meisterschaft.

Kompany selbst lässt das jedoch eher kalt: "Ich schaue nicht darauf. Ich schaue auf meine Mannschaft und auf unseren Weg. Ich hab die Tore nicht geschossen, sondern Spieler wie Harry. Und das vergesse ich nie. Dass wir viel gewinnen, macht Spaß, aber die Arbeit verändert sich nicht, weil man einen besseren Punkteschnitt hat", sagte er im DAZN-Interview.