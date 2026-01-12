Der FC Bayern München hätte nicht besser ins neue Fußballjahr starten können. Am Sonntag zerlegte der Rekordmeister den VfL Wolfsburg mit einem 8:1-Sieg in beeindruckender Manier. Für Trainer Vincent Kompany war es das 50. Spiel an der Seitenlinie des Vereins - eine Zeit, die man bisher nur als vollen Erfolg bewerten kann.
"Ich hab die Tore nicht geschossen": Vincent Kompany spielt historische Rekordmarke beim FC Bayern München herunter
Dies spiegeln auch die Statistiken wider: Mit dem Sieg gegen Wolfsburg hat der Belgier nun zusammen mit seinem ehemaligen Trainer bei Manchester City, Pep Guardiola, den besten Punkteschnitt in der Vereinsgeschichte nach 50 Spielen: sagenhafte 2,52 pro Spiel. Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer beim FC Bayern und sicherte sich in dieser Zeit dreimal die deutsche Meisterschaft.
Kompany selbst lässt das jedoch eher kalt: "Ich schaue nicht darauf. Ich schaue auf meine Mannschaft und auf unseren Weg. Ich hab die Tore nicht geschossen, sondern Spieler wie Harry. Und das vergesse ich nie. Dass wir viel gewinnen, macht Spaß, aber die Arbeit verändert sich nicht, weil man einen besseren Punkteschnitt hat", sagte er im DAZN-Interview.
Vincent Kompany auf den Spuren von Pep Guardiola
Kompanys Bayern spielen derzeit eine dominante Saison, wie man sie in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen hat. Nach 16 Spieltagen stehen 14 Siege und zwei Unentschieden zu Buche, während eine Niederlage bislang ausblieb. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt bereits elf Punkte.
Für die Münchner geht es bereits am Mittwoch in der Liga auswärts gegen den 1. FC Köln weiter.