"Ich glaube, jetzt ist Schluss": Schwester von Cristiano Ronaldo spricht plötzlich von Karriereende

"Nach den Informationen, die ich habe, aus einer verlässlichen Quelle, könnt ihr anfangen, euch zu verabschieden, denn ich glaube, jetzt ist Schluss", sagte Katia Aveiro vor dem 2:1 (0:0) im Sechzehntelfinale gegen Kroatien dem portugiesischen Fernsehsender SportTV: "Ich glaube nicht, dass er heute zurücktritt, aber es wird bald so weit sein. Also genießt es."

Ronaldo selbst hielt sich bedeckt. Er wolle sich nach dem Turnier darüber Gedanken machen.

"Ich werde mit meiner Familie reden", sagte der 41-Jährige, nachdem er nach dem Sieg über Kroatien die Auszeichnung als Spieler des Spiels erhalten hatte: "Ich treffe keine Entscheidungen mehr im Eifer des Gefechts. Das Einzige, was im Moment für mich zählt, ist, die Gegenwart zu genießen und der Nationalmannschaft zu helfen."