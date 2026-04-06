Karim Adeyemi hat noch Vertrag bis 2027 bei Borussia Dortmund. Der BVB ist dem Vernehmen nach an einer vorzeitigen Verlängerung interessiert. Dennoch ist der Offensivspieler auch immer wieder das Thema bei Transferspekulationen.
"Ich fühle mich überall wohl": Karim Adeyemi vermeidet klares Bekenntnis zum BVB
- Getty Images Sport
Karim Adeyemi: "Man weiß nie, was die Zukunft bringt"
Nach dem Spiel beim VfB Stuttgart äußerte sich Adeyemi nun zum Stand der Dinge hinsichtlich seiner Zukunft. "Mein Fokus ist, jedes Spiel gut zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Was danach passiert, wird man sehen. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich überall wohl", sagte er.
Besonders der letzte Satz dürfte in Dortmund Aufmerksamkeit erregen. Adeyemi hat nicht betont, dass er auf jeden Fall bleiben möchte. Gleichzeitig machte er bei Sport1 klar, dass er auch nicht explizit weg will, sondern sich alle Optionen offenhält.
- AFP
BVB-Boss Lars Ricken: "Das ist kein Poker"
Nach dem schmeichelhaften 2:0-Sieg gegen den VfB wies Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zudem den Eindruck zurück, es handele sich bei Adeyemi um ein öffentliches Tauziehen. Zugleich betonte er, dass die Personalie weiterhin offen ist: "Das ist kein Poker. Das sind ganz normale, vertrauensvolle Gespräche und wo auch nicht viel nach außen dringt und es dadurch vielleicht auch mal zu Falschmeldungen kommt wie zuletzt bei Nico Schlotterbeck. Mit Karim sind wir weiterhin im Gespräch."
Ricken: "Ein Szenario, das wir vermeiden wollen"
Eine Entscheidung soll nicht unnötig lange hinausgezögert werden, so Ricken: "Ich glaube, das wollen weder die Spieler noch wir. Deshalb ist das ein Szenario, das wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Wir wollen nicht bis nach der WM oder so warten. Ich glaube, da muss es dann Entscheidungen geben, ohne jetzt Zeitpunkte zu nennen."
Die Zahlen von Karim Adeyemi in der Saison 25/26:
Spiele: 37
Einsatzminuten: 1813
Tore: 10
Assists: 5