"Ich fühle mich überall wohl": Karim Adeyemi vermeidet klares Bekenntnis zum BVB

Nach dem Spiel beim VfB Stuttgart äußerte sich Adeyemi nun zum Stand der Dinge hinsichtlich seiner Zukunft. "Mein Fokus ist, jedes Spiel gut zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Was danach passiert, wird man sehen. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich überall wohl", sagte er.

Besonders der letzte Satz dürfte in Dortmund Aufmerksamkeit erregen. Adeyemi hat nicht betont, dass er auf jeden Fall bleiben möchte. Gleichzeitig machte er bei Sport1 klar, dass er auch nicht explizit weg will, sondern sich alle Optionen offenhält.