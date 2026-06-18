"Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut": Spektakulärer WM-Auftritt veranlasst Thomas Müller zu einer Transferempfehlung an den FC Bayern

"Das ist für mich einer, den sich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte", sagte Müller nach Manzambis Gala-Auftritt für die Schweiz beim 4:1 im WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina als TV-Experte bei MagentaTV. 2014er-Weltmeisterkollege Mats Hummels, ebenfalls Experte und Abwehrikone bei Borussia Dortmund, lenkte ein: "Oder der BVB."

Manzambi war im wichtigen zweiten WM-Auftritt der Schweizer am Donnerstag in der 72. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt worden. Taten sich die Eidgenossen gegen leidenschaftlich verteidigende Bosnier zuvor über weite Strecken sehr schwer, löste Manzambi mit seinem Spielwitz den Knoten.

Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der Freiburger per Volleyabnahme zur erlösenden Führung für den Favoriten in Gruppe B, nahezu jeder Angriff in der Schlussviertelstunde lief über Manzambi. Auch an der Entstehung des zweiten Treffers durch Ruben Vargas war er beteiligt, das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 besorgte der 20-Jährige dann wieder selbst.

"Man spürt seine Flexibilität, seine Unbekümmertheit. Gleichzeitig siehst du in seinen Aktionen schon eine gewisse Reife in der Entscheidungsfindung, die Arbeitsmoral stimmt. Er ist in Freiburg ja auch in einem Team, in dem richtig geschuftet wird. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut", lobte Müller den jungen Schweizer.