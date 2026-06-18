FCB-Ikone Thomas Müller hat Bayern München die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg empfohlen.
"Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut": Spektakulärer WM-Auftritt veranlasst Thomas Müller zu einer Transferempfehlung an den FC Bayern
Bayern-Ikone Müller schwärmt von Manzambi: "Eine gewisse Reife in der Entscheidungsfindung"
"Das ist für mich einer, den sich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte", sagte Müller nach Manzambis Gala-Auftritt für die Schweiz beim 4:1 im WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina als TV-Experte bei MagentaTV. 2014er-Weltmeisterkollege Mats Hummels, ebenfalls Experte und Abwehrikone bei Borussia Dortmund, lenkte ein: "Oder der BVB."
Manzambi war im wichtigen zweiten WM-Auftritt der Schweizer am Donnerstag in der 72. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt worden. Taten sich die Eidgenossen gegen leidenschaftlich verteidigende Bosnier zuvor über weite Strecken sehr schwer, löste Manzambi mit seinem Spielwitz den Knoten.
Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der Freiburger per Volleyabnahme zur erlösenden Führung für den Favoriten in Gruppe B, nahezu jeder Angriff in der Schlussviertelstunde lief über Manzambi. Auch an der Entstehung des zweiten Treffers durch Ruben Vargas war er beteiligt, das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 besorgte der 20-Jährige dann wieder selbst.
"Man spürt seine Flexibilität, seine Unbekümmertheit. Gleichzeitig siehst du in seinen Aktionen schon eine gewisse Reife in der Entscheidungsfindung, die Arbeitsmoral stimmt. Er ist in Freiburg ja auch in einem Team, in dem richtig geschuftet wird. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut", lobte Müller den jungen Schweizer.
- AFP
Verkauft der SC Freiburg Johan Manzambi nach der WM?
Anfang 2023 war der damals 17-jährige Manzambi aus der Jugend von Servette Genf in Freiburgs Nachwuchsabteilung gewechselt. Gegen Ende der Saison 2024/25 etablierte er sich in der ersten Mannschaft der Breisgauer, der endgültige Durchbruch gelang ihm dann in der abgelaufenen Spielzeit. Manzambi war einer der bestimmenden Akteure des Europa-League-Finalisten, in wettbewerbsübergreifend 47 Einsätzen kam er auf sieben Tore und neun Assists.
Längst wird Manzambi angesichts seiner hervorragenden Entwicklung mit Klubs aus dem obersten Regal in Verbindung gebracht. Die Schweizer Zeitung Blick berichtete im März von einem angeblichen Interesse der Bayern und von Paris Saint-Germain. Auch der BVB soll Manzambi genau im Blick haben, zudem werden Real Madrid und Manchester United gehandelt.
Freiburg hat angesichts des noch bis 2030 datierten Vertrages von Manzambi keine Eile, seinen wohl besten Spieler zu verkaufen. Zudem gibt es keine Ausstiegsklausel. Mit weiteren Glanzleistungen bei der WM würde sich der Mittelfeldmann aber natürlich für immer mehr Vereine interessant machen.
Gegen Bosnien-Herzegowina absolvierte Manzambi, der im Juni 2025 debütiert hatte, sein 14. Länderspiel (5 Tore). Nach dem dreifachen Punktgewinn nun trotz des enttäuschenden Auftakts gegen Katar (1:1) klar auf Kurs in Richtung K.o.-Phase, treffen Manzambi und Co. zum Abschluss der Vorrunde nächsten Mittwoch auf Co-Gastgeber Kanada.
Gala-Auftritt von Johan Manzambi: Die Daten zu Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina
Spiel
Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina
Ergebnis
4:1 (0:0)
Tore
1:0 Manzambi (74.), 2:0 Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+8, Elfmeter)
Wettbewerb
WM 2026, Gruppenphase, 2. Spieltag
Spielort
Los Angeles (USA)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.