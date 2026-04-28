"Ich finde, da könnte man die Regel anpassen": Eine Szene im Rekordspiel bei PSG machte Bayern Münchens Joshua Kimmich sauer

Stein des Anstoßes war der umstrittene Elfmeter für PSG kurz vor dem Halbzeitpfiff, den Ousmane Dembele am Dienstagabend zum zwischenzeitlichen 3:2 zugunsten der Hausherren verwandelte. "Eher Kategorie unglücklich", ordnete Kimmich den Pfiff von Schiedsrichter Sandro Schärer nach dem Spiel bei Prime ein und betonte: "Es ist halt nicht im Sinne des Sports."

Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies hatte eine Flanke Dembeles im Münchener Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekommen. Von Absicht konnte dabei keine Rede sein, zudem traf der Ball Davies zunächst an dessen Hüfte und sprang erst von dort an die Hand. Dennoch schaltete sich Video-Assistent Carlos del Cerro Grande ein und Schärer entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß.

"Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung", gab Prime-Schiedsrichterexperte Lutz Wagner dem Unparteiischen mit Blick auf das Regelwerk recht. Kimmich war jedoch deutlich anderer Meinung: "Das ist schon ärgerlich, weil dahinter auch kein Gegenspieler steht, der den einschieben kann. Ich finde, da könnte man schon die Regel anpassen", betonte der 31-jährige Mittelfeldspieler. Er würde sich wünschen, "dass nicht jedes Handspiel im Sechzehner ein Elfmeter ist, sondern dass wir da irgendwie eine andere Regel finden. Man kriegt den Ball vom Knie an die Hand und die Strafe dafür ist schon sehr entscheidend, vor allem in einem Champions-League-Halbfinale."

Auch FCB-Trainer Vincent Kompany schätzte die Elfmeterszene "höchst diskutabel" ein. Sportvorstand Max Eberl sagte in der Mixed Zone: "Kann man reichlich diskutieren. Der Ball geht erst an den Körper, dann an die Hand. Daher muss das dann vielleicht nicht gepfiffen werden. Aber was sollen wir uns jetzt aufregen, er hat es leider gepfiffen."

Bei den beiden Prime-Experten und Ex-Nationalspielern Christoph Kramer und Mats Hummels sorgte die Elfmeterentscheidung ebenfalls für Unmut: "Es ist wieder die Super-Slomo, das ist das Schlimmste im Fußball, da sieht alles viel schlimmer aus", monierte Kramer. Hummels meinte: "Nach dem Treffer fliegt die Hand so weg, dadurch sieht es schlimmer aus. Der Ball prallt von der Hüfte ab, ich dachte immer, dass es da keinen Elfmeter geben soll."