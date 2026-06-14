"Ich denke, es ist nicht der richtige Weg für mich, über dieses Thema zu reden. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich euch nicht erzählen", sagte Nagelsmann vor dem deutschen WM-Auftakt am Sonntag (19 Uhr) gegen Außenseiter Curacao.
"Ich denke, es ist nicht der richtige Weg für mich, über dieses Thema zu reden": Julian Nagelsmann schon genervt von Thomas Müller und Jürgen Klopp?
Klopp und Müller mit Sprüchefeuerwerk
Klopp, der immer wieder mit dem Posten des Bundestrainers in Verbindung gebracht wird, hatte in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV in der Berichterstattung vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag aufhorchen lassen. Mit Blick auf die Aufstellungswünsche von Thomas Müller sagte er: "Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch, noch." Es folgte Gelächter, Müller meinte: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September."
Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs, sie hatten viel Erfolg in der Fußball-Welt. Sie können über alles reden, was sie wollen", sagte Nagelsmann. "So ist das eben. Wir müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass jeder für sich selbst die Sache beurteilt. Ich konzentriere mich auf mein Team, auf meine Arbeit. Wir versuchen, das Spiel morgen zu gewinnen."
"Es wundert mich nicht, dass die Frage von euch kommt"
Schon zu Beginn der Pressekonferenz im Houston Stadium war der Bundestrainer zum Klopp-Spruch gefragt worden.
"Es wundert mich nicht, dass die Frage von euch kommt. Was sagt ihr denn?", fragte Nagelsmann den Reporter. "Ein bisschen pieksig", entgegnete dieser. Und Nagelsmann grinsend: "Gut, dann nächste Frage."