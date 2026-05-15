"Ich bringe meine Leistung": Manuel Neuer hängt beim FC Bayern ein weiteres Jahr dran

Die Verhandlungen hatten sich ein wenig hingezogen, ursprünglich wollte sich Neuer schon Ende März entschieden haben, wie seine sportliche Zukunft aussieht. Der Weltmeister-Torwart von 2014 war in dieser Saison dreimal für kurze Zeit wegen Muskelfaserrissen ausgefallen. Der Entschluss zur Fortsetzung seiner Karriere wurde wohl auch beeinflusst durch den Einzug der Münchner ins Halbfinale der Champions League, an dem er großen Anteil hatte.

"Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte - und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bezeichnete Neuer als einen "der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte".