Wie die Münchner am Freitag bekanntgaben, verlängert der 40 Jahre alte Torhüter seinen auslaufenden Vertrag zunächst um eine Saison bis zum Sommer 2027. "Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr", sagte Neuer. Der Routinier wird damit auch weiter Kapitän des deutschen Rekordmeisters bleiben.
"Ich bringe meine Leistung": Manuel Neuer hängt beim FC Bayern ein weiteres Jahr dran
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"Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", sagte Neuer, über dessen Comeback in der Nationalmannschaft zur WM seit langem diskutiert wird. Auch Sven Ulreich, die Nummer drei hinter Neuer und Jonas Urbig, verlängerte um ein weiteres Jahr.
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Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Er ist das Gesicht von zwei Generationen"
Die Verhandlungen hatten sich ein wenig hingezogen, ursprünglich wollte sich Neuer schon Ende März entschieden haben, wie seine sportliche Zukunft aussieht. Der Weltmeister-Torwart von 2014 war in dieser Saison dreimal für kurze Zeit wegen Muskelfaserrissen ausgefallen. Der Entschluss zur Fortsetzung seiner Karriere wurde wohl auch beeinflusst durch den Einzug der Münchner ins Halbfinale der Champions League, an dem er großen Anteil hatte.
"Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte - und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bezeichnete Neuer als einen "der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte".
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FC Bayern in der nächsten Saison mit vier Top-Torhütern
Neuer und Ulreich sollen Urbig unterstützen, "die Zukunft des FC Bayern zu werden", erklärte Sportvorstand Max Eberl. Der FC Bayern habe "bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um."
Neuer war im Sommer 2011 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Schalke 04 zu den Bayern gekommen. Seitdem kam er für die Münchner in 597 Pflichtspielen zum Einsatz, davon 388 Mal in der Bundesliga und 139 Mal in der Champions League, die er zweimal gewann (2013 und 2020). 13 Mal holte Neuer mit dem Rekordmeister die Meisterschale, sechsmal den DFB-Pokal, zweimal (ebenfalls 2013 und 2020) den Titel bei der Klub-WM.
Die Entscheidung von Neuer hat auch erhebliche Auswirkungen auf die anderen Torhüter, die beim FC Bayern unter Vertrag stehen. Sein designierter Nachfolger Jonas Urbig wird ein weiteres Jahr warten müssen, die Rolle als Stammtorhüter übernehmen zu können, darüber hinaus kehrt aller Voraussicht nach Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zurück.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.