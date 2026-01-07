Lionel Messi hat in einem ausführlichen Interview seltene Einblicke in sein Privatleben gewährt und dabei erklärt, was ihn im Alltag schnell aus dem Konzept bringen kann.
"Ich bin verdammt seltsam": Lionel Messi gibt private Einblicke und verrät, was ihn im Alltag völlig aus dem Konzept bringt
Lionel Messi: "Ich bin wirklich gerne alleine"
"Ich bin verdammt seltsam", gab Messi beim argentinischen Streaming-Kanal LUZU TV zu. Der 38-Jährige braucht viel Zeit für sich, was bei drei Söhnen selbstredend zuweilen ein kompliziertes Unterfangen ist.
"Ich bin wirklich gerne alleine, ich genieße das sehr", erklärte Messi. "Das Chaos zuhause mit den drei Kindern, die überall herum rennen, überfordert mich irgendwann und ich sehne mich nach einem Moment der Ruhe."
Zudem sei er im Alltag gerne "sehr strukturiert", was durch unvorhergesehene Dinge jedoch leicht gestört werden kann. "Wenn ich den Tag auf eine bestimmte Weise geplant habe, mittendrin aber irgendetwas passiert, stellt das für mich alles auf den Kopf."
Welche Dinge er an sich selbst konkret komisch findet, wollte Messi derweil nicht ausführen, sondern verwies lieber auf seine Ehefrau Antonela: "Sie kann dazu viel mehr sagen als ich. Es hängt immer auch von meiner Laune ab, auch bei ganz kleinen, banalen Dingen."
- AFP
Spielt Lionel Messi noch eine WM mit Argentinien?
Messi ist seit jeher als bodenständiger, sehr ruhiger und zurückhaltender Typ bekannt. Wie langjährige Weggefährten wie Ex-Barca-Mitspieler Gerard Pique betonen, kann der Argentinier in vertrauter Gesellschaft zwar auch schnell auftauen, die Zeit für sich ist Messi aber offensichtlich heilig.
Der achtmalige Gewinner des Ballons d'Or war nach 21 Jahren beim FC Barcelona über zwei Spielzeiten bei Paris Saint-Germain 2023 zu Inter Miami gekommen. Mit dem US-Klub gewann er im Dezember den Titel in der MLS, bereits zuvor hatte Messi seinen Vertrag in Miami bis Ende 2028 verlängert. Beim Ende des Arbeitspapiers wird der Weltmeister 41 Jahre alt sein - ob er seine Karriere darüber hinaus fortsetzt und noch einmal für einen anderen Verein aufläuft, scheint daher fraglich. Langfristig will Messi den Lebensmittelpunkt seiner Familie wohl wieder nach Barcelona verlagern und möglicherweise in noch offener Funktion zu seinem Herzensklub zurückkehren.
Ganz Argentinien hofft derweil, dass Messi ein ganz großes kurzfristiges Ziel noch auf der Agenda hat und bei der WM im Sommer für den Titelverteidiger aufläuft. In der Qualifikation kam er stets zum Einsatz, wenn er gesund war - bis dato wollte er sich aber noch nicht offiziell festlegen, ob er das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada noch spielt.
Spätestens nach der WM wird aller Voraussicht nach Schluss sein im Nationalteam. Darauf deutete auch Messis emotionaler Ausbruch bei seinem vermeintlich letzten Heim-Pflichtspiel für Argentinien im September gegen Venezuela hin. Danach folgten bisher nur noch Auswärtsauftritte der Albiceleste, die bei der einzig noch ausstehenden Länderspielpause vor der WM Ende März in Katar auf Spanien trifft. Dabei handelt es sich um die Finalissima, bei der der amtierende Copa-America-Sieger auf den amtierenden Europameister trifft.
Lionel Messi für Argentinien: Seine bisherige Länderspielkarriere in Zahlen
- Länderspiele: 196
- Länderspieltore: 115
- Debüt: 17. August 2005 (2:1-Testspielsieg gegen Ungarn)
- Titel: Weltmeister (2022), 2x Copa-America-Sieger (2021, 2024)
- Kurioses: Bei seinem Länderspiel-Debüt flog Messi nur eine Minute nach seiner Einwechslung mit einer Roten Karte vom Platz
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".