"Ich bin verdammt seltsam": Lionel Messi gibt private Einblicke und verrät, was ihn im Alltag völlig aus dem Konzept bringt

Messi ist seit jeher als bodenständiger, sehr ruhiger und zurückhaltender Typ bekannt. Wie langjährige Weggefährten wie Ex-Barca-Mitspieler Gerard Pique betonen, kann der Argentinier in vertrauter Gesellschaft zwar auch schnell auftauen, die Zeit für sich ist Messi aber offensichtlich heilig.

Der achtmalige Gewinner des Ballons d'Or war nach 21 Jahren beim FC Barcelona über zwei Spielzeiten bei Paris Saint-Germain 2023 zu Inter Miami gekommen. Mit dem US-Klub gewann er im Dezember den Titel in der MLS, bereits zuvor hatte Messi seinen Vertrag in Miami bis Ende 2028 verlängert. Beim Ende des Arbeitspapiers wird der Weltmeister 41 Jahre alt sein - ob er seine Karriere darüber hinaus fortsetzt und noch einmal für einen anderen Verein aufläuft, scheint daher fraglich. Langfristig will Messi den Lebensmittelpunkt seiner Familie wohl wieder nach Barcelona verlagern und möglicherweise in noch offener Funktion zu seinem Herzensklub zurückkehren.

Ganz Argentinien hofft derweil, dass Messi ein ganz großes kurzfristiges Ziel noch auf der Agenda hat und bei der WM im Sommer für den Titelverteidiger aufläuft. In der Qualifikation kam er stets zum Einsatz, wenn er gesund war - bis dato wollte er sich aber noch nicht offiziell festlegen, ob er das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada noch spielt.

Spätestens nach der WM wird aller Voraussicht nach Schluss sein im Nationalteam. Darauf deutete auch Messis emotionaler Ausbruch bei seinem vermeintlich letzten Heim-Pflichtspiel für Argentinien im September gegen Venezuela hin. Danach folgten bisher nur noch Auswärtsauftritte der Albiceleste, die bei der einzig noch ausstehenden Länderspielpause vor der WM Ende März in Katar auf Spanien trifft. Dabei handelt es sich um die Finalissima, bei der der amtierende Copa-America-Sieger auf den amtierenden Europameister trifft.