"Ich bin sehr, sehr enttäuscht": WM-Schiedsrichter meldet sich nach verweigerter Einreise in die USA mit deutlichen Aussagen zu Wort

Der Referee gab an, dass er nach seiner Ankunft aus Istanbul von den Beamten am Flughafen von Miami elf Stunden befragt wurde. Anschließend sei er in eine Einzelzelle gebracht worden, wo er erneut mehrere Stunden festgehalten wurde. Dann musste er einen Rückflug nach Istanbul nehmen. Laut Artan haben ihm die Beamten keinen Grund für die Einreiseverweigerung genannt.

"Ich bin sehr, sehr enttäuscht", sagte der 34 Jahre alte Artan: "Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter, der versucht, seinen Traum zu leben. Den größten Traum meines Lebens, zur Weltmeisterschaft zu kommen."