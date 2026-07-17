"Es wird noch mehr kommen. Ich bin nie zufrieden", sagte Szoboszlai mit Blick auf die Zukunft. "Ich bin ganz glücklich mit dem, was ich geleistet habe, aber ich kann mich immer noch verbessern. Ich glaube, deswegen sitze ich jetzt auch hier: Schon als Kind hat mich das angetrieben, dass es nie für mich genug war. Ich denke jetzt immer noch dasselbe", ergänzte er.

Als konkretes Ziel nannte er die Königsklasse, in der Liverpool zuletzt chancenlos am Titelverteidiger Paris Saint-Germain scheiterte. "Ich will alle Titel holen, die man holen kann - auch die Champions League", sagte Szoboszlai. "Ich bin bereit, loszulegen", fügte er hinzu.