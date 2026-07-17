Dominik Szoboszlai hat seinen ohnehin bis 2028 laufenden Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2031 verlängert. Das gab der letztjährige Premier-League-Meister am Freitag offiziell bekannt. "Das ist vielleicht mein größter Tag", sagte der Ungar den Klubmedien - nur um das Ganze dann einzuordnen: "Ein paar liegen noch davor: Wahrscheinlich als ich bei Liverpool unterschrieben habe und als ich Vater geworden bin. Aber in meiner Fußballkarriere ist es in den Top drei."
"Ich bin nie zufrieden": Star des FC Liverpool unterschreibt bis 2031
Der 25-Jährige wechselte im Sommer 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro vom Bundesligisten RB Leipzig zu den Reds. In seiner ersten Saison gewann er mit dem Team den Ligapokal, in seiner zweiten unter dem neuen Trainer Arne Slot den Titel in der Premier League. In der vergangenen Spielzeit, seiner dritten in Liverpool, war er einer der Leistungsträger des Teams und wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. Nach der großen Einkaufstour im Sommer 2025 wurde Szoboszlai phasenweise von Coach Slot als Rechtsverteidiger aufgeboten - und überzeugte die Fans und Experten auch auf dieser Position.
- Darren Staples / AFP
Dominik Szoboszlai: "Will alle Titel holen, die man holen kann"
"Es wird noch mehr kommen. Ich bin nie zufrieden", sagte Szoboszlai mit Blick auf die Zukunft. "Ich bin ganz glücklich mit dem, was ich geleistet habe, aber ich kann mich immer noch verbessern. Ich glaube, deswegen sitze ich jetzt auch hier: Schon als Kind hat mich das angetrieben, dass es nie für mich genug war. Ich denke jetzt immer noch dasselbe", ergänzte er.
Als konkretes Ziel nannte er die Königsklasse, in der Liverpool zuletzt chancenlos am Titelverteidiger Paris Saint-Germain scheiterte. "Ich will alle Titel holen, die man holen kann - auch die Champions League", sagte Szoboszlai. "Ich bin bereit, loszulegen", fügte er hinzu.
Dominik Szoboszlai in der Saison 2025/26:
- Spiele: 53
- Einsatzminuten: 4736
- Tore: 13
- Assists: 12
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Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.