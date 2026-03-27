In einem Interview mit Sverige Television am Rande des WM-Playoffspiels der schwedischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (3:1) äußerte Bardghji deutlich seinen Unmut über seine Lage bei den Katalanen unter Trainer Hansi Flick und forderte gar aktiv mehr Spielzeit ein.
"Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden": Neuzugang des FC Barcelona äußert Kritik an Hansi Flick
"Ich habe Geduld, aber ehrlich gesagt finde ich, dass ich es verdiene, mehr zu spielen", sagte er: "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber so ist Fußball. Ich respektiere diejenigen, die schon lange im Kader sind, sie sind meine Teamkollegen. Ich weiß, was ich kann, und ich habe großes Selbstvertrauen."
Der 20 Jahre junge Bardghji war im Sommer für kolportierte 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Barcelona gekommen, soll aber auch heftige Avancen vom VfB Stuttgart bekommen haben. Nun drückt er aber in seiner ersten Saison unter Flick oftmals nur die Bank, oder kommt für die Schlussphasen als Joker.
In LaLiga stand er bislang nur viermal in der Startelf, zumindest bei einem davon konnte er über alle Maßen überzeugen. Beim wilden 5:3-Sieg der Katalanen über Real Betis im Dezember steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Abgesehen von einem Assist gegen Olympiakos in der Champions League sind das seine bis dato einzigen Scorerpunkte.
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Flick soll Abgang von Bardghji blockiert haben
Bereits im Winter hatte es Spekulationen über eine mögliche Leihe des Rechtsaußen gegeben, damals soll jedoch ausgerechnet Flick auf einen Verbleib gepocht haben, um das Mannschaftsgefüge der Katalanen beizubehalten.
Anfang des Jahres hatte Flick geradezu von Bardghji geschwärmt. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist exzellent, immer wenn ich ihm das Vertrauen schenke", sagte er damals. In Einsatzminuten spiegelte sich Flicks Zufriedenheit jedoch tatsächlich nicht wider. In 22 Spielen stand Bardghji gerade einmal 615 Minuten auf dem Platz. Das große Problem des schwedischen Youngsters hört jedoch wohl eher nicht auf den Namen Flick, sondern auf Lamine Yamal.
Denn Bardghji spielt nunmal eben auf der angestammten Position des aktuell vielleicht größten Talents im Weltfußball. Trotz einiger Verletzungsprobleme in der ersten Hälfte der Saison, ist Yamal abermals die tragende Säule der Barca-Offensive. In 40 Pflichtspielen steht der 18 Jahre junge Ausnahmefußballer aktuell bei 21 Toren und 16 Vorlagen.
Besonders in der Champions League war er in den vergangenen Spielen nicht zu stoppen (3 Tore, 2 Vorlagen in den letzten 3 Spielen), während Bardghji in der Königsklasse gar nicht mehr zum Zug kam und dreimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank saß.
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Bardghji spielt mit Schweden katastrophale WM-Quali und darf noch hoffen
Ein Schicksal, das ihn nun auch bei der schwedischen Nationalmannschaft ereilte. Beim 3:1-Sieg im Playoff-Halbfinale über die Ukraine erhielt Anthony Elanga auf der rechten Seite den Vorzug. Ob sich das nun beim alles entscheidenden Spiel am kommenden Dienstag gegen Polen und Teamkollege Robert Lewandowski ändert? Fraglich.
Seine ersten Gehversuche im A-Team hatte Bardghji während der völlig verkorksten WM-Qualifikation der Schweden gemacht. In Gruppe B mit Schweiz und Kosovo blamierten sich die Tre Kronor bis auf die Knochen und holten nur zwei Punkte. Nur weil 2024 in der C-Liga der Nationas League der Gruppensieg und Aufstieg gelang, darf Schweden überhaupt noch auf ein WM-Ticket über die Playoffs hoffen.
Roony Bardghji: Leistungsdaten und Statistiken
- FC Kopenhagen - 84 Spiele, 15 Tore, 1 Vorlage
- FC Barcelona - 22 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
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Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.