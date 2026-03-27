"Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden": Neuzugang des FC Barcelona äußert Kritik an Hansi Flick

"Ich habe Geduld, aber ehrlich gesagt finde ich, dass ich es verdiene, mehr zu spielen", sagte er: "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber so ist Fußball. Ich respektiere diejenigen, die schon lange im Kader sind, sie sind meine Teamkollegen. Ich weiß, was ich kann, und ich habe großes Selbstvertrauen."

Der 20 Jahre junge Bardghji war im Sommer für kolportierte 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Barcelona gekommen, soll aber auch heftige Avancen vom VfB Stuttgart bekommen haben. Nun drückt er aber in seiner ersten Saison unter Flick oftmals nur die Bank, oder kommt für die Schlussphasen als Joker.

In LaLiga stand er bislang nur viermal in der Startelf, zumindest bei einem davon konnte er über alle Maßen überzeugen. Beim wilden 5:3-Sieg der Katalanen über Real Betis im Dezember steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Abgesehen von einem Assist gegen Olympiakos in der Champions League sind das seine bis dato einzigen Scorerpunkte.