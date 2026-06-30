"Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst": Mats Hummels ist für Trainerwechsel im DFB-Team

"Wenn man die ganze Faktenlage gerade so sieht, würde ich sagen: Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern", sagte Hummels am Dienstagabend bei MagentaTV, räumte allerdings ein, bei der Bewertung befangen zu sein.

"Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst", sagte Hummels, "da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann nochmal in einem privaten Gespräch aufräumen. Das ist bisher nicht passiert. Deswegen bin ich logischerweise emotional in eine Richtung gedrängt." Vor zwei Jahren hatte Nagelsmann Hummels nicht für die Europameisterschaft im eigenen Land berücksichtigt.

Hummels sparte am Tag nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) nicht mit Kritik am Trainer. "Ich fand auch, dass er zu schmallippig war und manchmal ein bisschen patzig rüberkam. Das ist so, das lässt sich nicht von der Hand weisen", sagte er: "Das ist eine große Baustelle, die er auch in den nächsten Jahren für sein Trainer-Dasein vor allem auf so einer großen Bühne noch verbessern muss."