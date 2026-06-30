Der frühere Weltmeister Mats Hummels hat so deutlich wie kaum ein anderer Experte vor ihm die Entlassung von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann gefordert.
"Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst": Mats Hummels ist für Trainerwechsel im DFB-Team
Hummels über Nagelsmann: "Nicht alles sehr fair mit mir gelaufen"
"Wenn man die ganze Faktenlage gerade so sieht, würde ich sagen: Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern", sagte Hummels am Dienstagabend bei MagentaTV, räumte allerdings ein, bei der Bewertung befangen zu sein.
"Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst", sagte Hummels, "da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann nochmal in einem privaten Gespräch aufräumen. Das ist bisher nicht passiert. Deswegen bin ich logischerweise emotional in eine Richtung gedrängt." Vor zwei Jahren hatte Nagelsmann Hummels nicht für die Europameisterschaft im eigenen Land berücksichtigt.
Hummels sparte am Tag nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) nicht mit Kritik am Trainer. "Ich fand auch, dass er zu schmallippig war und manchmal ein bisschen patzig rüberkam. Das ist so, das lässt sich nicht von der Hand weisen", sagte er: "Das ist eine große Baustelle, die er auch in den nächsten Jahren für sein Trainer-Dasein vor allem auf so einer großen Bühne noch verbessern muss."
- AFP
Julian Nagelsmann schloss Rücktritt nach WM-Debakel aus
Der 37-Jährige fordert eine Analyse: "Was war in den knapp vier Jahren Amtszeit richtig gut und was nicht so gut? Dann werden Entscheidungen getroffen." Hummels kam zu dem Schluss: "Es ist schon irgendwo schwer vorstellbar, dass es so weitergehen soll."
Nagelsmann (38) hatte nach der Niederlage angekündigt, nicht zurücktreten zu wollen. "Ich bin keiner, der wegläuft. Ich stehe bereit, wenn der DFB das möchte", sagte er. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) spielt auf Zeit. "Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte Präsident Bernd Neuendorf.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".