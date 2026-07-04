"Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Genie bin, aber ...": Brasiliens Carlo Ancelotti verteidigt sich vehement gegen Kritiker

"In Italien sagt man, dass alle Männer Trainer und alle Frauen Architektinnen werden wollen. Ich weiß nicht, ob ich etwas vom Fußball verstehe oder nicht, aber niemand kann mich danach beurteilen", erklärte Ancelotti. "Das Einzige, was sicher ist: Ich habe über 1400 Spiele vorbereitet. Das reicht vielleicht nicht aus, um den Fußball zu verstehen, aber es ist sicherlich eine Menge Erfahrung."

In dieser Hinsicht übertreffe ihn nur Sir Alex Ferguson, sagte Ancelotti, der über 2000 Spiele als Trainer verantwortete, davon 1500 allein bei Manchester United.

Die schottische Trainerlegende könne "wirklich die richtige Person sein, um mir Ratschläge zu geben. Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Genie bin, aber gleichzeitig bin ich mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Trottel bin."