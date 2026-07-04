Der erfahrene Trainer sah sich heftiger Kritik ausgesetzt, obwohl er Brasilien in Houston zu einem 2:1-Comeback-Sieg gegen Japan geführt hatte. Tore von Casemiro und Gabriel Martinelli in der zweiten Halbzeit sicherten dem fünfmaligen Weltmeister den Einzug in die nächste Runde, doch die Öffentlichkeit verurteilte die Leistung als zu zurückhaltend. Der sonst so gelassene Italiener reagierte sichtlich defensiv, als er vor dem nächsten K.o.-Spiel auf seine Fähigkeit angesprochen wurde, die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Ancelotti verwies auf die ungeheure Langlebigkeit seiner Karriere.
"Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Genie bin, aber ...": Brasiliens Carlo Ancelotti verteidigt sich vehement gegen Kritiker
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Nur Alex Ferguson coachte mehr Spiele als Carlo Ancelotti
"In Italien sagt man, dass alle Männer Trainer und alle Frauen Architektinnen werden wollen. Ich weiß nicht, ob ich etwas vom Fußball verstehe oder nicht, aber niemand kann mich danach beurteilen", erklärte Ancelotti. "Das Einzige, was sicher ist: Ich habe über 1400 Spiele vorbereitet. Das reicht vielleicht nicht aus, um den Fußball zu verstehen, aber es ist sicherlich eine Menge Erfahrung."
In dieser Hinsicht übertreffe ihn nur Sir Alex Ferguson, sagte Ancelotti, der über 2000 Spiele als Trainer verantwortete, davon 1500 allein bei Manchester United.
Die schottische Trainerlegende könne "wirklich die richtige Person sein, um mir Ratschläge zu geben. Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Genie bin, aber gleichzeitig bin ich mir zu hundert Prozent sicher, dass ich kein Trottel bin."
Endrick mit Lobeshymne auf Carlo Ancelotti
Trotz der wachsenden Frustration unter den Fans über das zähe und wenig inspirierte Offensivspiel der brasilianischen Mannschaft genießen die Verantwortlichen offenbar die uneingeschränkte Unterstützung der Mannschaft. Stürmer Endrick stellte sich nachdrücklich hinter Ancelotti und wies darauf hin, dass der erfahrene Trainer mit einer einzigartigen Intuition arbeite.
"Ich glaube nicht, dass es einen Besseren als ihn geben könnte. Er hat keine Angst. Er tut, was er für richtig hält, und dann läuft es einfach", sagte Endrick. "Es scheint, als würde Gott über ihn wachen, und er ist inspiriert, denn alles, was Carlo tut, klappt einfach. Wenn der Trainer mir sagt, ich solle etwas tun, zögere ich nicht. Ich mache einfach, was er verlangt."
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Vini Jr. vs. Haaland: Brasilien muss sich steigern
Brasilien trifft in seinem Achtelfinale am Sonntag in New York auf Norwegen. Die Skandinavier surfen anders als der Rekordweltmeister auf einer Welle der Euphorie und haben in Erling Haaland einen der besten Torjäger des Turniers in ihren Reihen. Fünf Treffer erzielte der Mittelstürmer von Manchester City bislang bei nur drei Einsätzen.
Die Selecao wird sich steigern müssen, um weiter im Turnier zu bleiben. Überragender Akteur der Südamerikaner ist bislang Vinicius Junior. Der Superstar von Real Madrid steht Haaland mit vier Toren und einer Vorlage in vier Spielen kaum nach. Der Sieger dieser Partie trifft im Viertelfinale entweder auf Mexiko oder England.
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