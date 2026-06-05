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Oliver Maywurm

Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf?

Weltmeisterschaft
Deutschland

Statt sich in einer Reihe aufzustellen, stehen die Spieler während der Hymnen bei der WM um den Mittelkreis herum. Zudem sind sehr viele Spieler auf dem Platz. Warum ist das so?

Normalerweise sind wir den Ablauf bei Nationalhymnen vor Länderspielen - und unter anderem eben bei einer WM - so gewohnt: Die jeweils elf Akteure der beiden Anfangsformationen kommen auf den Platz, stellen sich in einer Reihe auf und lauschen den Hymnen der beiden beteiligten Länder.


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Bei der WM 2026 werden wir uns aber mit einer ungewohnten Änderung anfreunden müssen. SPOX erklärt Euch, wie der Ablauf während der Hymnen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aussieht und was hinter der neuen Art und Weise steckt.

  • Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf?

    Kurz vor WM-Start hatte die FIFA den veränderten Ablauf bei den Nationalhymnen bekanntgegeben. Statt nur die jeweils elf Spieler aus der Anfangsformationen zum Singen der Hymnen vor dem Spiel auf den Platz zu lassen, sollen sich alle 26 Akteure aus den Kadern der beteiligten Nationen vor jeder Partie auf dem Rasen versammeln.

    Die insgesamt 52 Spieler sollen dann um das Banner im Mittelkreis herum stehen, "damit jeder einzelne von ihnen - also nicht nur die Startelf - diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertritt", so die FIFA.

    Wie gewohnt sollen die Spieler beim Einlaufen derweil auch von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. Im späteren Turnierverlauf sollen laut FIFA bei der Einlauf-Zeremonie vor den Spielen dann auch "zusätzliche Elemente wie farbiger Rauch oder Pyrotechnik" zum Einsatz kommen.

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  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf? Die Übertragung der WM im TV und Livestream

    Die Telekom hatte sich die deutschen Übertragungsrechte an der WM 2026 gesichert und überträgt alle 104 Spiele des XXL-Turniers live auf dem Pay-TV-Sender MagentaTV, für den Ihr ein Abo benötigt.

    Weil sich ARD und ZDF Sublizenzen sicherten, sind aber auch zahlreiche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 live im Free-TV zu sehen. Insgesamt 60 Partien werden ARD und ZDF im Wechsel frei empfangbar live übertragen, unter anderem sind natürlich alle deutschen WM-Spiele sowie - ob mit oder ohne deutsche Beteiligung - beide Halbfinals und das Endspiel sicher bei ARD oder ZDF im Free-TV zu sehen.

  • Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf? Wann spielt das DFB-Team?

    Das DFB-Team startet drei Tage nach dem Eröffnungsspiel (Mexiko vs. Südafrika) in die WM. Deutschland ist zum Auftakt am Sonntag, den 14. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit gegen Curacao gefordert. Für die Free-TV-Übertragung ist die ARD zuständig.

    Deutschlands zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni ist dann neben der Übertragung bei MagentaTV auch im ZDF live zu sehen. Anstoß deutscher Zeit ist hier um 22 Uhr.

    Ebenfalls um 22 Uhr beginnt der Abschluss für das DFB-Team in der Vorrunde am 25. Juni gegen Ecuador. Diese Partie ist im Free-TV live bei der ARD zu sehen.

    Deutschland bei der WM 2026: Die Gruppenspiele des DFB-Teams in der Übersicht


    Datum

    Anstoß (deutsche Zeit)

    Spiel

    Übertragung TV / Livestream

    Sonntag, 14. Juni

    19 Uhr

    Deutschland vs. Curacao

    ARD / MagentaTV

    Samstag, 20. Juni

    22 Uhr

    Deutschland vs. Elfenbeinküste

    ZDF / MagentaTV

    Donnerstag, 25. Juni

    22 Uhr

    Deutschland vs. Ecuador

    ARD / MagentaTV


  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf? Der DFB-Kader

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Lennart Karl

    FC Bayern München

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Freundschaftsspiele
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