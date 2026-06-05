Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf?

Kurz vor WM-Start hatte die FIFA den veränderten Ablauf bei den Nationalhymnen bekanntgegeben. Statt nur die jeweils elf Spieler aus der Anfangsformationen zum Singen der Hymnen vor dem Spiel auf den Platz zu lassen, sollen sich alle 26 Akteure aus den Kadern der beteiligten Nationen vor jeder Partie auf dem Rasen versammeln.

Die insgesamt 52 Spieler sollen dann um das Banner im Mittelkreis herum stehen, "damit jeder einzelne von ihnen - also nicht nur die Startelf - diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertritt", so die FIFA.

Wie gewohnt sollen die Spieler beim Einlaufen derweil auch von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. Im späteren Turnierverlauf sollen laut FIFA bei der Einlauf-Zeremonie vor den Spielen dann auch "zusätzliche Elemente wie farbiger Rauch oder Pyrotechnik" zum Einsatz kommen.