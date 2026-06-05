Hymnen bei der WM 2026: Warum stehen während der Nationalhymne vor der Partie so viele Spieler auf dem Platz und warum stellen sie sich um den Mittelkreis auf?

Normalerweise sind wir den Ablauf bei Nationalhymnen vor Länderspielen - und unter anderem eben bei einer WM - so gewohnt: Die jeweils elf Akteure der beiden Anfangsformationen kommen auf den Platz, stellen sich in einer Reihe auf und lauschen den Hymnen der beiden beteiligten Länder.
Bei der WM 2026 werden wir uns aber mit einer ungewohnten Änderung anfreunden müssen. SPOX erklärt Euch, wie der Ablauf während der Hymnen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aussieht und was hinter der neuen Art und Weise steckt.