Hugo Ekitike wird vielleicht nie an Erling Haalands Torbilanz heranreichen – aber Liverpools „neuer Fernando Torres“ verfügt über ein Allround-Spiel, von dem Man Citys formschwacher Stürmer nur träumen kann.

Haaland ist sich der anhaltenden Debatte über seine allgemeine mangelnde Beteiligung am Spielaufbau von City bewusst – betont jedoch, dass ihn dies nicht im Geringsten stört.

„Wenn ich ein Tor schieße, spricht niemand darüber, aber wenn ich kein Tor schieße, fangen die Leute an, meine Ballkontakte zu erwähnen“, sagte der Stürmer im Podcast „Men in Blazers “. „ Das gehört zu meinem Leben dazu, dass die Leute reden, und ich kann nicht kontrollieren, was die Leute über mich sagen.

Ich muss mich einfach auf das konzentrieren, was ich auf dem Platz tun sollte, und meine Aufgabe ist es nicht, wie Rodri zu sein und das Spiel zu kontrollieren, sondern im Strafraum zu stehen und die Angriffe abzuschließen. Das ist mein Fokus, und es ist mir egal, was die Leute sagen. Es geht darum, sich darauf zu konzentrieren, der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen.

Letztendlich kann man auch Fußball spielen, ohne den Ball zu berühren, auch wenn das für manche komisch klingt. Man kann das mit Bewegungen, mentaler Stärke und Bewusstsein erreichen. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Es geht nicht nur darum, den Ball zu berühren.

Natürlich muss man den Ball berühren, aber ich kenne meine Rolle in dieser Mannschaft.“

Im Wesentlichen ist es Haalands Aufgabe, Tore zu schießen – und das macht er besser als wohl jeder andere Spieler auf der Welt.

Es stimmt auch, dass seine Bewegungen und seine bloße Präsenz die Verteidiger beschäftigen und so Zeit und Raum für die anderen Angreifer von City schaffen, um ihr Ding zu machen.

Roy Keane ging zwar (wie üblich) zu weit, als er behauptete, Haalands „allgemeines Spiel sei das eines Spielers der zweiten Liga“, aber es lässt sich einfach nicht leugnen, dass das Allroundspiel des Stürmers zu wünschen übrig lässt.

Er mag manchmal mit Ronaldo verglichen werden, dem explosivsten Stürmer der Moderne, aber obwohl er in der Luft weit überlegen ist, verfügt Haaland nicht über die gleichen Fähigkeiten wie der Brasilianer, der es ganz allein mit der Abwehr aufnehmen konnte.

Selbst wenn man seine Zeitgenossen betrachtet, mag Haaland zwar genauso viele Tore schießen wie Kylian Mbappe oder Harry Kane, aber er ist bei weitem nicht so komplett wie diese beiden Spieler – oder sogar wie Ekitike.