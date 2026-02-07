Goal.com
Live
Hugo Ekitike Erling Haaland GFX GOAL
Mark Doyle

Hugo Ekitike wird vielleicht nie an Erling Haalands Torbilanz heranreichen – aber Liverpools „neuer Fernando Torres“ verfügt über ein Allround-Spiel, von dem Man Citys formschwacher Stürmer nur träumen kann.

Als sich die Halbzeit näherte und Liverpool mit 1:0 gegen Newcastle United zurücklag, bereitete sich Anfield bereits auf eine weitere enttäuschende Niederlage in dieser äußerst schwierigen Saison vor. Doch innerhalb von 138 Sekunden veränderte Hugo Ekitike die Stimmung in Merseyside komplett. Das erste Tor des Franzosen – ein Schuss ins kurze Eck nach einer cleveren Hereingabe von Florian Wirtz – war zwar entscheidend, aber erst sein zweiter Treffer versetzte die Fans in Ekstase.

Nachdem er sich Milos Kerkez' langen Ball aus der Abwehr geschnappt hatte, setzte sich Ekitike gegen Malick Thiaw durch, umspielte ihn und schob den Ball mit der Fußspitze an Nick Pope vorbei ins Tor von Newcastle. Die Mischung aus Tempo, Kraft und Präzision dieses schlanken Stürmers mit dem Zauber in den Schuhen kam einem sehr bekannt vor – insbesondere Steven Gerrard.

„Ekitike erinnert mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, an (Fernando) Torres“, schwärmte der ehemalige Kapitän von Liverpool bei TNT Sports. „Er schießt ähnliche Tore: Wenn man ihm im Strafraum Platz lässt, rennt er los, er ist zu schnell, man kann ihn nicht einholen und er ist tödlich.“

Überraschenderweise ist Ekitike derzeit sogar in besserer Form als der beste Torschütze der Premier League, Erling Haaland, vor dem großen Premier-League-Duell mit Manchester City am Sonntag.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Haaland's Formtief

    Haaland ist wohl Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Alles unter einem Tor pro Spiel gilt für den tödlichsten Torjäger der Welt als enttäuschend.

    Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Haaland in der vergangenen Saison nicht seine volle Leistung gebracht hat und in 31 Premier-League-Spielen nur 22 Tore erzielt hat – eine hervorragende Trefferquote für fast jeden anderen Spieler, aber nicht für den „Terminator“ des Fußballs.

    „Ich habe meine Chancen nicht genutzt“, gab er während der trostlosen Saison 2024/25 von City zu. „Ich muss mich verbessern, ich war nicht gut genug.“

    Haaland startete jedoch wie ein Mann mit einer Mission in die aktuelle Saison. Bis zur achten Woche hatte er bereits elf Mal getroffen. Nur fünf Tage vor Weihnachten erhöhte er seine Bilanz mit einem Doppelpack gegen West Ham auf 19 Tore in nur 17 Spielen. Haaland schien nicht nur seinen eigenen Rekord für die meisten Tore in einer einzigen Saison (36) zu brechen, er war auf dem besten Weg, ihn zu pulverisieren.

    In den sieben Wochen und sieben Spielen, die auf diesen Doppelpack im Etihad am 20. Dezember folgten, erzielte der norwegische Stürmer mit der Rückennummer 9 jedoch nur ein einziges Tor, und zwar beim 1:1-Unentschieden gegen Brighton – und selbst das war ein Elfmeter.

    • Werbung
  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    „Unterschätze niemals die Stürmer.“

    Guardiola hat zu Recht darauf hingewiesen, dass nur ein Narr erwarten würde, dass Haalands Schwierigkeiten vor dem Tor noch lange anhalten werden.

    „Unterschätzen Sie niemals die Stürmer, die Torschützen, denn sie werden Sie immer zum Schweigen bringen“, sagte der City-Chef. „Er wird für den Rest seines Lebens Tore schießen, das ist sicher.“

    Guardiola hatte auch Recht, als er argumentierte, dass City weiterhin das Glück hat, Haaland zu haben: „Ohne ihn wären wir nicht in der Position, in der wir jetzt sind. Er bringt viel mit und wird in vielen, vielen Dingen immer besser.“

    Das war in dieser Saison sicherlich manchmal der Fall. Beim verrückten 5:4-Sieg bei Fulham beispielsweise erzielte Haaland nicht nur ein Tor, sondern bereitete auch zwei weitere vor, für Tijjani Reijnders und Phil Foden.

    Allerdings gibt es immer noch viel zu viele Situationen, in denen der 25-Jährige den Ball kaum berührt, geschweige denn das Spiel beeinflusst, sodass man sich manchmal fragt: Wenn Haaland keine Tore schießt, was macht er dann eigentlich?

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP

    „Ich kenne meine Rolle in diesem Team.“

    Haaland ist sich der anhaltenden Debatte über seine allgemeine mangelnde Beteiligung am Spielaufbau von City bewusst – betont jedoch, dass ihn dies nicht im Geringsten stört.

    „Wenn ich ein Tor schieße, spricht niemand darüber, aber wenn ich kein Tor schieße, fangen die Leute an, meine Ballkontakte zu erwähnen“, sagte der Stürmer im Podcast „Men in Blazers “. „ Das gehört zu meinem Leben dazu, dass die Leute reden, und ich kann nicht kontrollieren, was die Leute über mich sagen.

    Ich muss mich einfach auf das konzentrieren, was ich auf dem Platz tun sollte, und meine Aufgabe ist es nicht, wie Rodri zu sein und das Spiel zu kontrollieren, sondern im Strafraum zu stehen und die Angriffe abzuschließen. Das ist mein Fokus, und es ist mir egal, was die Leute sagen. Es geht darum, sich darauf zu konzentrieren, der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen.

    Letztendlich kann man auch Fußball spielen, ohne den Ball zu berühren, auch wenn das für manche komisch klingt. Man kann das mit Bewegungen, mentaler Stärke und Bewusstsein erreichen. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Es geht nicht nur darum, den Ball zu berühren.

    Natürlich muss man den Ball berühren, aber ich kenne meine Rolle in dieser Mannschaft.“

    Im Wesentlichen ist es Haalands Aufgabe, Tore zu schießen – und das macht er besser als wohl jeder andere Spieler auf der Welt.

    Es stimmt auch, dass seine Bewegungen und seine bloße Präsenz die Verteidiger beschäftigen und so Zeit und Raum für die anderen Angreifer von City schaffen, um ihr Ding zu machen.

    Roy Keane ging zwar (wie üblich) zu weit, als er behauptete, Haalands „allgemeines Spiel sei das eines Spielers der zweiten Liga“, aber es lässt sich einfach nicht leugnen, dass das Allroundspiel des Stürmers zu wünschen übrig lässt.

    Er mag manchmal mit Ronaldo verglichen werden, dem explosivsten Stürmer der Moderne, aber obwohl er in der Luft weit überlegen ist, verfügt Haaland nicht über die gleichen Fähigkeiten wie der Brasilianer, der es ganz allein mit der Abwehr aufnehmen konnte.

    Selbst wenn man seine Zeitgenossen betrachtet, mag Haaland zwar genauso viele Tore schießen wie Kylian Mbappe oder Harry Kane, aber er ist bei weitem nicht so komplett wie diese beiden Spieler – oder sogar wie Ekitike.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ekitike übernimmt Isaks Stammplatz

    Ekitike wird wahrscheinlich nie so produktiv sein wie Haaland. Aber er könnte produktiver sein – und das ist kein Versuch, Haaland herabzuwürdigen. Wenn überhaupt, sollte Ekitikes Fähigkeit, sowohl Tore zu schießen als auch Chancen zu kreieren, während er die Sturmspitze bildet, nur Alexander Isak Sorgen bereiten.

    Es war naheliegend anzunehmen, dass Isak, sobald er sich nach seinem Wechsel von Newcastle im September letzten Jahres vollständig eingewöhnt hatte, Liverpools erste Wahl im Sturm sein würde. Schließlich hatte er Haaland in der vergangenen Saison als gefürchtetsten Stürmer der Premier League abgelöst, und die Reds hatten ihn gerade zum teuersten Spieler in der Geschichte des britischen Fußballs und zum drittteuersten aller Zeiten gemacht.

    Allerdings spürte Isak die Auswirkungen seines peinlichen Sommerstreiks viel länger als erwartet – und zwar in einem solchen Ausmaß, dass die Fans zunehmend frustriert waren über Arne Slots selbst eingestandenen Versuch, ihn wieder in Form und Fitness zu bringen, während Ekitike, der einen so sensationellen Start in seine Karriere in Anfield hingelegt hatte, während der schwierigsten Phase der Saison immer wieder in die Mannschaft kam und wieder aus ihr herausging.

    Bereits im Dezember, noch bevor Isak sich gegen Spurs das unglückliche Beinbrach, war klar, dass Ekitike spielen musste, und er reagierte auf eine Reihe von Einsätzen in der Vorweihnachtszeit mit sechs Torbeteiligungen in vier Spielen, bevor ein kleines Oberschenkelproblem seinen Fortschritt bremste.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    Die Wirtz-Verbindung

    Nach seiner Rückkehr im letzten Monat knüpfte Ekitike jedoch nahtlos an seine bisherigen Leistungen an. Gegen Barnsley und Qarabag trug er jeweils mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg bei, bevor er am Samstag beim Sieg gegen Newcastle einen brillanten Doppelpack erzielte.

    Der französische Nationalspieler wurde zweifellos dadurch unterstützt, dass Florian Wirtz sich endlich mit dem englischen Spiel vertraut gemacht hat. Die beiden entwickeln sich zu einem dynamischen Duo, denn kein anderes Duo in der Premier League hat in dieser Saison mehr Tore erzielt (sechs).

    „Er ist ein großartiger Spieler, der Fußball im Blut hat“, sagte Ekitike nach dem Spiel gegen Newcastle in einem Interview mit TNT Sports über Wirtz. „Es fällt mir ziemlich leicht, mit ihm zu spielen.

    Ich mag es, Räume zu schaffen, mich anzubinden, und mit einem solchen Spieler kann ich alles machen. Man muss nur in den freien Raum laufen, und ich weiß, dass er mich finden wird, deshalb macht es einfach Spaß, mit ihm zu spielen.“

    Dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, denn Wirtz verriet, dass sie sich auch außerhalb des Spielfelds genauso gut verstehen wie auf dem Platz.

    „Er ist ein toller Kerl – eine große Persönlichkeit und für mich bereits ein guter Freund“, sagte der deutsche Nationalspieler gegenüber BBC Sport. „Wir kennen uns aus der Bundesliga, haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt und Trikots getauscht.

    Er ist ein fantastischer Spieler und hat mich sogar überrascht, als ich ihn hier zum ersten Mal trainieren und spielen sah, weil ich nicht wusste, dass er so gut ist.“

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Das Beste kommt noch.

    Wirtz ist nicht der Einzige, der von Ekitikes Einfluss in Anfield überrascht wurde. Der große Thierry Henry – ein weiterer Spieler, mit dem Ekitike verglichen wurde – zeigte sich besorgt über die Unbeständigkeit seines Landsmanns und argumentierte, dass er die Grundlagen nicht gut beherrsche.

    Der Weltmeister lobte Ekitike jedoch kürzlich als seinen Transfer der Saison, da er in 32 Einsätzen in allen Wettbewerben für eine Mannschaft, die so viele Höhen und Tiefen erlebt hat, 15 Tore erzielt hat.

    „Er hat mich überrascht“, gab Henry in seiner Betway-Kolumne zu. „Am Anfang musste er beweisen, dass er es bei Liverpool schaffen kann, und das hat er getan. Jetzt hat der Verein zu kämpfen, aber er liefert weiterhin. Ich wusste, dass er das Zeug dazu hat, aber ich wusste nicht, dass er sich so schnell anpassen würde.

    Natürlich ist es einfacher, sich anzupassen, wenn eine Mannschaft gut läuft. Aber er hat sich angepasst, dann saß er auf der Bank, sagte nichts, kam zurück und schießt immer noch seine Tore, also muss man ihn dort oben platzieren.“

    Natürlich gibt es noch Bereiche in Ekitikes Spiel, an denen er arbeiten muss, wie zum Beispiel seine Chancenverwertung und seine Angewohnheit, den Ball gelegentlich zu sehr zu verausgaben. Wir sprechen hier jedoch von einem vielseitigen Fußballer, der sich in den letzten 18 Monaten exponentiell verbessert hat und in verschiedenen Rollen glänzt: auf den Außenbahnen, im Sturm oder hinter der Nummer 9. In diesem Sinne scheint es keine Grenzen zu geben, was er erreichen oder werden könnte.

    Haaland bleibt natürlich der gefürchtetste Stürmer im englischen Fußball und könnte seine Kritiker am Sonntag zum Schweigen bringen.

    Mit Ekitike hat Liverpool jedoch nicht nur einen Torschützen, sondern einen potenziellen Spielveränderer, einen 23-jährigen Torres-ähnlichen Quälgeist, der noch nicht den Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit erreicht hat – und das ist nicht nur für Manchester City, sondern für alle Rivalen der Reds und vielleicht sogar für Isak selbst ein wirklich beängstigender Gedanke.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0