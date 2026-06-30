Beim desaströsen Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinale von Deutschland gegen Paraguay enttäuscht Leroy Sane einmal mehr. Das spiegelt sich auch in seinen Statistiken wider. Auch im vierten und letzten DFB-Spiel bei der Weltmeisterschaft stand Sane in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann und blieb trotz des in allen Belangen ungenügenden Auftritts der deutschen Offensive 87 Minuten auf dem Platz. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit kam in Nick Woltemade ein weiterer Stürmer für den Flügelspieler von Galatasaray Istanbul ins Spiel, um die Verlängerung respektive das Elfmeterschießen zu verhindern.
Horrorzahlen! Leroy Sane enttäuscht erneut bei WM-Aus von Deutschland - auch Deniz Undav liefert erschreckende Statistik
Leroy Sane mit erschreckenden Zahlen
Der Plan ging bekanntlich nicht auf. Ebenso aber der von Sane, das behäbige und viel zu statische Angriffsspiel der Nationalmannschaft zu beleben. Die Horrorzahlen: Sane gewann keines seiner sieben Dribblings, brachte keine seiner acht Flanken an den Mann und gewann nur einen von neun Zweikämpfen gegen die giftigen Südamerikaner. Auch einen nennenswerten Abschluss verzeichnete er nicht, dafür setzte der 30-Jährige einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Mauer.
Positiv ist zu erwähnen, dass sich Sane in der Defensive erneut für keinen Weg zu schade war. Wie schon gegen die Elfenbeinküste lief er die rechte Schiene auf und ab, wenn auch deutlich weniger Gegenwehr von Paraguay kam. Letztlich steht auch Sane sinnbildlich für das nächste deutsche WM-Debakel.
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Deniz Undav mit den wenigsten Ballkontakten aller Startspieler
Entgegen der weitreichenden Meinungen von Experten, Journalisten und Fans hielt Nagelsmann über das komplette Turnier an Sane fest, der das Vertrauen aber nur bedingt zurückzahlen konnte. Selbst sein Treffer zur zwischenzeitlichen Führung beim 1:2 gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase hatte die Kritik an ihm nicht abklingen lassen. Stattdessen herrschte der Tenor, dass Edeljoker Deniz Undav nach seinen fünf Torbeteiligungen gegen Curacao und die Elfenbeinküste starten müsse.
Und so kam es auch. Anstelle von Sane wich allerdings der zuvor ebenfalls unglückliche Jamal Musiala für Undav auf die Bank. Die Maßnahme stellte sich jedoch als Griff ins Klo heraus. Bis zu seiner Auswechslung in Minute 63 - für ihn kam Musiala - sammelte Undav lediglich neun Ballkontakte. So wenig wie kein anderer Spieler aus der Startelf. Wohlgemerkt von Deutschland und Paraguay.
Bereits die Nominierung von Leroy Sane sorgte für eine Debatte
Sane berührte indes 80-mal den Ball, in Sachen Torgefahr gaben sich beide die Klinke in die Hand. Dies hatte sich zumindest bei Sane schon in der abgelaufenen Saison angedeutet. Entgegen Nagelsmanns Forderung, er müsse mit seinem Wechsel vom FC Bayern München in die schwächere Süper Lig zu Galatasaray auch deutlich mehr Torbeteiligungen liefern, kam Sane auf sieben Treffer und neun Assists. Ordentlich, mehr aber auch nicht. Zumal Sane aufgrund eines Formtiefs sogar zwischenzeitlich seinen Stammplatz beim türkischen Meister verloren hatte.
Die Quoten-Forderung hielt Sane damit zwar nicht ein, dennoch nominierte ihn Sane und sorgte schon allein damit für Kopfschütteln in Fußball-Deutschland. Gleichzeitig berücksichtigte Nagelsmann die beiden Treffer und drei Vorlagen in Sanes vier Länderspielen vor der Nominierung. Bei der Generalprobe gegen die USA kurz vor Turnierstart erzielte Sane ein weiteres Tor. Während der WM waren Nagelsmann und die restlichen Spieler dann auffällig darum, Sane den Rücken zu stärken - und stürzte sich dabei auch in die ein oder andere Ausrede. Wie zum Beispiel nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. "Leroy hat wieder viel probiert, viel gemacht. Man muss immer den Spielertypen in Verbindung mit dem Rasen sehen", sagte er und betonte: "Immer ins Eins-gegen-eins zu gehen, ist schwierig auf dem trockenen Platz."
Ein schwacher Trost: Nach dem bitteren Ausscheiden dürfte die Sane-Diskussion zunächst in den Hintergrund rücken.