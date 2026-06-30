Horrorzahlen! Leroy Sane enttäuscht erneut bei WM-Aus von Deutschland - auch Deniz Undav liefert erschreckende Statistik

Sane berührte indes 80-mal den Ball, in Sachen Torgefahr gaben sich beide die Klinke in die Hand. Dies hatte sich zumindest bei Sane schon in der abgelaufenen Saison angedeutet. Entgegen Nagelsmanns Forderung, er müsse mit seinem Wechsel vom FC Bayern München in die schwächere Süper Lig zu Galatasaray auch deutlich mehr Torbeteiligungen liefern, kam Sane auf sieben Treffer und neun Assists. Ordentlich, mehr aber auch nicht. Zumal Sane aufgrund eines Formtiefs sogar zwischenzeitlich seinen Stammplatz beim türkischen Meister verloren hatte.

Die Quoten-Forderung hielt Sane damit zwar nicht ein, dennoch nominierte ihn Sane und sorgte schon allein damit für Kopfschütteln in Fußball-Deutschland. Gleichzeitig berücksichtigte Nagelsmann die beiden Treffer und drei Vorlagen in Sanes vier Länderspielen vor der Nominierung. Bei der Generalprobe gegen die USA kurz vor Turnierstart erzielte Sane ein weiteres Tor. Während der WM waren Nagelsmann und die restlichen Spieler dann auffällig darum, Sane den Rücken zu stärken - und stürzte sich dabei auch in die ein oder andere Ausrede. Wie zum Beispiel nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. "Leroy hat wieder viel probiert, viel gemacht. Man muss immer den Spielertypen in Verbindung mit dem Rasen sehen", sagte er und betonte: "Immer ins Eins-gegen-eins zu gehen, ist schwierig auf dem trockenen Platz."

Ein schwacher Trost: Nach dem bitteren Ausscheiden dürfte die Sane-Diskussion zunächst in den Hintergrund rücken.