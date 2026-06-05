Horrendes Angebot soll vorliegen! Champions-League-Klub wirbt offenbar konkret um Ex-Bayern-Kandidat Rafael Leao

Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass der Spitzenklub aus Istanbul dem Angreifer bei einem Transfer zur kommenden Saison ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro plus Boni biete. Dies entspräche beinahe einer Verdopplung seines Salärs, bei Milan soll er aktuell 5,5 Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

Dass Leao die Rossoneri in diesem Sommer trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags nach sieben Jahren verlassen möchte, daran ließ er in der vergangenen Woche keine Zweifel. "Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.

Er fühle sich "bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen", so der 26-Jährige weiter.