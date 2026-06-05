Dem portugiesischen Nationalspieler Rafael Leao von der AC Mailand liegt angeblich eine lukrative Offerte von Süper-Lig-Meister Galatasaray vor.
Horrendes Angebot soll vorliegen! Champions-League-Klub wirbt offenbar konkret um Ex-Bayern-Kandidat Rafael Leao
Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass der Spitzenklub aus Istanbul dem Angreifer bei einem Transfer zur kommenden Saison ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro plus Boni biete. Dies entspräche beinahe einer Verdopplung seines Salärs, bei Milan soll er aktuell 5,5 Millionen Euro pro Jahr einstreichen.
Dass Leao die Rossoneri in diesem Sommer trotz eines bis 2028 gültigen Vertrags nach sieben Jahren verlassen möchte, daran ließ er in der vergangenen Woche keine Zweifel. "Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.
Er fühle sich "bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen", so der 26-Jährige weiter.
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Rafael Leao musste bei Milan auch im Sturmzentrum ran
Hinter Leao liegt eine durchwachsene Saison in der Modestadt. Er pendelte unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri zwischen seiner angestammten Position auf dem linken Flügel und dem Sturmzentrum. Immer wieder gab es Kritik von Fans und Experten an seinen Leistungen, mehrfach setzte ihn Allegri auch auf die Bank. Seit Anfang Januar lieferte er magere drei direkte Torbeteiligungen.
Leao betonte, er habe "vier bis fünf Monate verletzt" gespielt und habe zudem auf einer "fremden Position" agieren müssen: "Die Mannschaft hat mich nicht in die Positionen gebracht, damit ich helfen konnte. Das war anstrengend."
Milan war zwischenzeitlich ein Kandidat für den Gewinn des Scudetto, verspielte am Ende aber sogar noch die Teilnahme an der Champions League.
Auch deshalb soll der Klub einen Transfer in diesem Sommer ebenfalls anstreben, wenngleich die mögliche Ablöse mittlerweile weit von der festgeschriebenen Summe von 175 Millionen Euro entfernt liegen dürfte. Medial ist von einer Forderung in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede.
Der FC Bayern klopfte vor einem Jahr bei Rafael Leao an
Gerüchte gab es bislang um ein Interesse von Galatasaray und Erzrivale Fenerbahce. Leao dagegen soll eigentlich einen Wechsel in die Premier League favorisieren. Als seine beiden Lieblingsklubs dort nannte er vor wenigen Tagen im 'Cernucci Podcast' Meister FC Arsenal und Manchester United.
Im Sommer 2025 galt Leao auch als Transferkandidat beim FC Bayern. Der kicker berichtete seinerzeit, dass sich FCB-Verantwortliche bereits mit Leaos Beratern getroffen hätten. Der mögliche Transfer zerschlug sich danach aber recht schnell.
Leao wechselte 2019 für knapp 50 Millionen Euro Ablöse von OSC Lille nach Italien. Dort trumpfte er teilweise groß auf und war mit 21 Scorerpunkten in der Saison 2021/22 maßgeblich an Milans Gewinn des Meistertitels beteiligt. Damals wurde er zum Spieler der Saison in der Serie A gekürt.
Galatasaray will derweil seine Mannschaft um die deutschen Stars Leroy Sane und Ilkay Gündogan weiter verstärken. Mit Transfers namhafter Akteure aus Italiens Oberhaus kennen sich die Türken bestens aus: In den vergangenen Jahren lotsten sie unter anderem die Torjäger Victor Osimhen (von Napoli) und Mauro Icardi (von Inter) in die Süper Lig.
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Rafael Leaos Bilanz bei Milan
Einsätze 291 Tore 80 Assists 65 Gelbe Karten 36 Platzverweise 1 Titel 2