Ein ehemaliger Teamkollege von Toni Kroos will den deutschen Mittelfeldspieler am Freitag in den Ruhestand schicken.

Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (Freitag, 18 Uhr) könnte das letzte Spiel in der Karriere von Toni Kroos werden. Joselu, der in der vergangenen Saison mit dem Weltmeister von 2014 bei Real Madrid gespielt hat, will genau das erreichen.