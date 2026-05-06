Durch die 0:1-Pleite der Rojiblancos gegen den FC Arsenal am Dienstagabend ist mit Rayo Vallecano, das am Donnerstag im Semifinale der UEFA Conference League gefordert ist, nur noch ein spanischer Klub im europäischen Wettbewerb vertreten.
Hoffen auf den FC Bayern und Freiburg: Bekommt die Bundesliga einen fünften Startplatz in der Champions League?
Bei einem derzeitigen Rückstand Deutschlands von 0,567 Punkten in der Fünfjahres-Wertung auf Spanien könnten der FC Bayern München und der SC Freiburg somit dafür sorgen, dass in der kommenden Saison die ersten fünf statt nur vier bestplatzierten Teams der Bundesliga in der Champions League an den Start gehen dürfen.
Die Punkte, die die Verbände für Siege, Unentschieden und den Einzug in die nächste Runde erhalten, werden durch die Gesamtzahl aller Klubs des jeweiligen Verbands geteilt, die sich für die drei Europapokalwettbewerbe qualifiziert hatten. Bei Deutschland sind das insgesamt sieben Vereine, bei Spanien acht.
Das bedeutet wiederum, dass ein Punkt für die Bundesliga mehr Gewichtung hat als für die LaLiga. Runtergerechnet klettert Deutschland pro gewonnenem Punkt um 0,142 Zähler im Ranking, bei Spanien sind es lediglich 0,125.
Grundsätzlich gilt dabei: Ein Sieg im internationalen Wettbewerb bringt der Nation zwei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt. Zusätzlich gibt es für ein Weiterkommen in die nächste Runde in der Champions League 1,5 Punkte, in der Europa League einen Punkt und in der Conference League 0,5 Punkte.
Bundesliga hofft auf Bayern und Freiburg
Einen fünften Startplatz über die Liga bekäme Deutschland dementsprechend bei jeweiligen Finaleinzügen der Bayern, die sich dafür gegen PSG durchsetzen müssten, und Freiburg, das gegen Sporting Braga gefordert ist, und einem gleichzeitigen Ausscheiden von Rayo Vallecano gegen Racing Straßburg.
Gleichzeitig wäre auch bei einem Aus beider deutscher Vereine ein fünfter Startplatz nicht gänzlich unmöglich. Wenn sowohl Bayern als auch Freiburg ihre Rückspiele mit einem Tor Vorsprung gewinnen und jeweils im Elfmeterschießen ausscheiden würden, bekäme Deutschland vier Punkte und würde 0,571 Punkte auf Spanien gut machen. Scheitert Rayo Vallecano in der Conference League, wäre der Platz gesichert.
Profitieren würden in einem solchen Szenario RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim. Alle vier Klubs kämpfen an den letzten beiden Bundesligaspieltagen um die beiden verbliebenen Champions-League-Plätze hinter dem FC Bayern und dem BVB. Reicht ein fünfter Platz, würden sich zumindest zwei dieser vier Vereine sicher für die Königsklasse qualifizieren.