Hoffen auf den FC Bayern und Freiburg: Bekommt die Bundesliga einen fünften Startplatz in der Champions League?

Bei einem derzeitigen Rückstand Deutschlands von 0,567 Punkten in der Fünfjahres-Wertung auf Spanien könnten der FC Bayern München und der SC Freiburg somit dafür sorgen, dass in der kommenden Saison die ersten fünf statt nur vier bestplatzierten Teams der Bundesliga in der Champions League an den Start gehen dürfen.

Die Punkte, die die Verbände für Siege, Unentschieden und den Einzug in die nächste Runde erhalten, werden durch die Gesamtzahl aller Klubs des jeweiligen Verbands geteilt, die sich für die drei Europapokalwettbewerbe qualifiziert hatten. Bei Deutschland sind das insgesamt sieben Vereine, bei Spanien acht.

Das bedeutet wiederum, dass ein Punkt für die Bundesliga mehr Gewichtung hat als für die LaLiga. Runtergerechnet klettert Deutschland pro gewonnenem Punkt um 0,142 Zähler im Ranking, bei Spanien sind es lediglich 0,125.

Grundsätzlich gilt dabei: Ein Sieg im internationalen Wettbewerb bringt der Nation zwei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt. Zusätzlich gibt es für ein Weiterkommen in die nächste Runde in der Champions League 1,5 Punkte, in der Europa League einen Punkt und in der Conference League 0,5 Punkte.