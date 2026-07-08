Denn wie die Sport Bild berichtet, attestieren die Vereinsgranden aus dem Aufsichtsrat, namentlich sind hier besonders Hoeneß, Präsident Herbert Hainer und Karl-Heinz Rummenigge zu nennen, Eberl eine "gute Arbeit" im bisherigen Transferfenster.
Hoeneß-Kritik führte offenbar zu Veränderungen: Warum Max Eberl aktuell ein großer Gewinner beim FC Bayern sein soll
Eberl wurden beim FC Bayern Alleingänge vorgeworfen
Besonders einen Kritikpunkt, der intern von Hoeneß und Rummenigge angesprochen wurde, soll sich Eberl zu Herzen genommen haben. In den vorangegangenen Transferperioden soll der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters nach Meinung des Aufsichtsrats zu oft Alleingänge gewagt haben. Besonders deutlich wurde diese Kritik im Rahmen des Transfers von Kingsley Coman zu Al-Nassr in der Öffentlichkeit von sämtlichen Medien thematisiert.
Bei den nun bereits früh eingetüteten Top-Neuzugängen Ismael Saibari und Nathaniel Brown habe Eberl indes eine völlig andere Herangehensweise gewählt und den Aufsichtsrat ständig über seine Schritte informiert und diese in Absprache mit dem mächtigen Gremium ausgeführt. Dem 52-Jährigen sei dabei ebenfalls zu Gute gekommen, dass Trainer Vincent Kompany sein Handeln auf dem Transfermarkt stützte und besonders beim Werben um Saibari von der PSV Eindhoven den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte.
Dass die Münchner nun einen WM-Shootingstar (drei Tore für Marokko) für "nur" 50 Millionen Euro unter Vertrag nehmen konnten, sei auch dem frühen Werben von Eberl zu verdanken und sei positiv zur Kenntnis genommen worden. Vor dem intensiven Werben um Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt habe Eberl aufgrund der komplizierten Gemengelage wegen des teuren Vertrags des eigentlichen Linksverteidiger-Platzhirschs Alphonso Davies alle entscheidenden Parteien - Trainer und Aufsichtsrat - "abgeholt" und schließlich "das Go" bekommen. Auch hier sei das Vorgehen von Eberl positiv notiert worden.
- AFP
Eberl handelt bei Nathaniel Brown eine gute Ablösesumme aus
Eberl habe aufgrund seiner guten Beziehung zu Eintracht-Sportboss Markus Krösche dann auch die Verhandlungen komplett alleine geführt und letztlich einen aus Sicht des Aufsichtsrats sehr zufriedenstellenden Deal ausgehandelt. Die Bayern einigten sich demnach mit der SGE auf eine feste Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro, Krösche soll zuvor 60 Millionen Euro gefordert haben. Hinzu kommen 2,5 Millionen über leicht erreichbare Boni und noch einmal 2,5 Millionen im Falle des Erreichens "sportlich hochgesteckter Ziele".
Trotz der positiven Tendenz muss Eberl aber bis Ende August noch weiter Pluspunkte sammeln, um sich einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus sicher sein zu können. Und diese Pluspunkte gibt es wohl vorerst nur, wenn er es schafft, die teuren Ladenhüter und Streichkandidaten im Kader loszuwerden - namentlich sind das zuvorderst Joao Palhinga, Bryan Zaragoza und Sacha Boey. Auch Hiroki Ito und Min-Jae Kim sollen den Rekordmeister im Idealfall noch verlassen.
- Getty Images Sport
Eberl großes Problem beim FC Bayern: Wer nimmt die Streichkandidaten auf?
Das Problem: Bis dato sei nach Angaben der Sport Bild kein interessierter Klub dazu bereit, die Ablöseforderungen der Münchner bei den einzelnen Spielern zu erfüllen. Bislang seien "allenfalls Leihangebote mit Kaufoption" eingegangen, bei Kim sollen Angebote eingeflattert sein, "die weit unter der Bewertung der Bayern-Bosse liegen". Bei Palhinha sprangen indes die zwei am heißesten gehandelten Interessenten mit den Tottenham Hotspur und Sporting Lissabon ab.
Weitere Transfers werde es vorerst beim FCB nicht geben, solange sich auf der Abgangsseite nichts tut. Immerhin einen teuren Ladenhüter können die Bayern aber in Kürze vom Gehaltszettel streichen: Alexander Nübel schließt sich Besiktas Istanbul an, allerdings für lediglich sieben Millionen Euro, fünf weitere Millionen können wohl über Boni noch hinzukommen.
Einen faden Beigeschmack hat aber auch dieser Deal noch einmal zusätzlich: Dem Vernehmen nach zahlen die Münchner Nübel eine Millionen-Abfindung als Kompensation für das große Gehalt, das der Torhüter nun nicht mehr bei den Bayern bis 2029 einstreichen kann. Angeblich zahlen die Münchner Nübel die Differenz zwischen dem Jahresverdienst bei Besiktas und den elf Millionen, die er kolportiert beim FCB verdient haben soll.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.