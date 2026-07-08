Besonders einen Kritikpunkt, der intern von Hoeneß und Rummenigge angesprochen wurde, soll sich Eberl zu Herzen genommen haben. In den vorangegangenen Transferperioden soll der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters nach Meinung des Aufsichtsrats zu oft Alleingänge gewagt haben. Besonders deutlich wurde diese Kritik im Rahmen des Transfers von Kingsley Coman zu Al-Nassr in der Öffentlichkeit von sämtlichen Medien thematisiert.

Bei den nun bereits früh eingetüteten Top-Neuzugängen Ismael Saibari und Nathaniel Brown habe Eberl indes eine völlig andere Herangehensweise gewählt und den Aufsichtsrat ständig über seine Schritte informiert und diese in Absprache mit dem mächtigen Gremium ausgeführt. Dem 52-Jährigen sei dabei ebenfalls zu Gute gekommen, dass Trainer Vincent Kompany sein Handeln auf dem Transfermarkt stützte und besonders beim Werben um Saibari von der PSV Eindhoven den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte.

Dass die Münchner nun einen WM-Shootingstar (drei Tore für Marokko) für "nur" 50 Millionen Euro unter Vertrag nehmen konnten, sei auch dem frühen Werben von Eberl zu verdanken und sei positiv zur Kenntnis genommen worden. Vor dem intensiven Werben um Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt habe Eberl aufgrund der komplizierten Gemengelage wegen des teuren Vertrags des eigentlichen Linksverteidiger-Platzhirschs Alphonso Davies alle entscheidenden Parteien - Trainer und Aufsichtsrat - "abgeholt" und schließlich "das Go" bekommen. Auch hier sei das Vorgehen von Eberl positiv notiert worden.