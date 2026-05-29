"Und eine Tüte Sonnenblumenkerne": Wegen Julian Alvarez eskaliert es zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona

Am Freitagnachmittag machten sich die Hauptstädter bei Social Media offen über den LaLiga-Meister und dessen Werben um den Weltmeister lustig.

Atletico veröffentlichte Bilder der Barcelona-Stars Lamine Yamal, Raphinha und Pedri im Trikot des Champions-League-Halbfinalisten. Dazu schrieb der Klub bei X: "Wir haben ein Fax an Barca mit unserem Angebot für den Spielertransfer geschickt: 4 Tickets für das morgige Bad-Bunny-Konzert, ein Jahresabo für ABC (in Madrid ansässige Tageszeitung, d. Red.) und eine Tüte Sonnenblumenkerne. Wir warten gespannt auf die Antwort, um die Ankündigung vorzubereiten."

Auf Instagram ergänzte Atletico: "Denkt daran: Wir haben nur fünf Minuten gebraucht, um diesen gefälschten Beitrag zu erstellen. Wir leben in einer Zeit, in der die Realität manipuliert werden kann. Glaub nicht alles, was du siehst – vor allem nicht, wenn es um Barca geht."



