Zwischen den spanischen Spitzenvereinen Atletico Madrid und FC Barcelona eskaliert der Streit um einen möglichen Transfer von Atletis Torjäger Julian Alvarez.
"Und eine Tüte Sonnenblumenkerne": Wegen Julian Alvarez eskaliert es zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona
Am Freitagnachmittag machten sich die Hauptstädter bei Social Media offen über den LaLiga-Meister und dessen Werben um den Weltmeister lustig.
Atletico veröffentlichte Bilder der Barcelona-Stars Lamine Yamal, Raphinha und Pedri im Trikot des Champions-League-Halbfinalisten. Dazu schrieb der Klub bei X: "Wir haben ein Fax an Barca mit unserem Angebot für den Spielertransfer geschickt: 4 Tickets für das morgige Bad-Bunny-Konzert, ein Jahresabo für ABC (in Madrid ansässige Tageszeitung, d. Red.) und eine Tüte Sonnenblumenkerne. Wir warten gespannt auf die Antwort, um die Ankündigung vorzubereiten."
Auf Instagram ergänzte Atletico: "Denkt daran: Wir haben nur fünf Minuten gebraucht, um diesen gefälschten Beitrag zu erstellen. Wir leben in einer Zeit, in der die Realität manipuliert werden kann. Glaub nicht alles, was du siehst – vor allem nicht, wenn es um Barca geht."
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Atletico: Barcelona verhält sich "wie ein kleiner Verein"
Bereits einige Stunden zuvor hatte sich Atletico gegen die Berichte bezüglich des sich konkretisierenden Barca-Interesses an Alvarez zur Wehr gesetzt.
In einem Statement, aus dem Marca und As zitierten, hieß es: "Wir haben es satt, das monatelang Lügen sowie Halbwahrheiten in die Welt gesetzt und unsere Spieler in der Mixed Zone mit absurden Fragen belästigt werden. Das ist alles Teil einer vorab festgelegten Kampagne."
Außerdem stellten die Rojiblancos klar, dass Alvarez nicht zum Verkauf stehe. Man habe weder eine Offerte für Alvarez erhalten, "noch hat es ein Treffen gegeben". Barca verhalte sich in dieser Angelegenheit "wie ein kleiner Verein".
Atletico wittert Komplott der Berater
Atleticos deutliche Worte Richtung Barca sind eine Reaktion auf diverse Medienberichte vom Donnerstag, laut denen der Klub von Cheftrainer Hansi Flick beim angestrebten Transfer Alvarez' auf die Tube drücke. Unter anderem war von einem Treffen des Beraters des argentinischen Weltmeisters mit Barcelonas Bossen in einem Hotel in der katalanischen Metropole geschrieben worden.
"Das ist eine Sache der Berater, Julian hat sich zu jeder Zeit einwandfrei verhalten", stellten die Madrilenen klar. "Er hat sein Herz für uns auf dem Rasen gelassen und sich immer maximal professionell verhalten. Wir alle wissen, dass dieses Theater nicht von ihm verursacht wird, er hat sich stets perfekt benommen."
Seit Monaten kursieren Gerüchte um ein Interesse Barcelonas an Alvarez. Der spanische Meister ist auf der Suche nach einem Nachfolger des scheidenden Robert Lewandowski und Atleticos 26 Jahre alter Torjäger gilt seit geraumer Zeit als Wunschkandidat. Befeuert wurde dies unter anderem von öffentlichen Schwärmereien von Blaugrana-Präsident Joan Laporta.
Vor einigen Tagen hieß es, um Barca abzuschrecken soll Atleti eine Ablöseforderung von 150 Millionen Euro für sein Aushängeschild ausgesprochen habe. Mittlerweile sei es aber so, dass man nicht vorhabe, den Spieler abzugeben, der "ein Eckpfeiler ihres Projekts", sei. Man werde nicht über Angebote anderer Vereine in diesem Sommer nachdenken.
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Julian Alvarez weckt auch bei PSG und Arsenal Begehrlichkeiten
Barcelona dagegen hofft laut Mundo Deportivo, einen Deal für eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni festzurren zu können. Idealerweise soll dies noch vor Argentiniens WM-Auftakt am 17. Juni gelingen. Sowohl Barcelona als auch Atletico seien bestrebt, dass sich ein möglicher Transfer in diesem Sommer nicht "zu einer Seifenoper" entwickle. Nach Atleticos Reaktion am Freitag wirkt das Erreichen dieses Ziels zumindest ambitioniert.
Alvarez, der 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Spanien kam, hat eine starke Saison beim LaLiga-Dritten hinter sich: In 49 Pflichtspielen erzielte er 20 Tore. Dazu legte er noch neun Treffer direkt auf. Er soll auch Begehrlichkeiten bei den Champions-League-Finalisten PSG und Arsenal wecken, favorisiere aber klar einen Wechsel innerhalb Spaniens.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
- Ousmane Dembele: Kam 2017 für 148 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Philippe Coutinho: Kam 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Antoine Griezmann: Kam 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Neymar: Kam 2013 für 88 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos
- Frenkie de Jong: Kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam