Hochkarätiger Ersatz für Bernardo Silva und Rodri? Manchester City schielt angeblich auf Rekordtransfer von Top-Klub

Die Blues wollten jene Aussagen aber nicht einfach so stehen lassen und strichen Fernandez daraufhin für zwei Spiele aus dem Kader. Der mittlerweile entlassene Trainer Liam Rosenior sagte dazu: "Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen", sagte Rosenior. "Die Tür ist nicht geschlossen für Enzo. Es ist eine Sanktion. Man muss die Kultur schützen, und in dieser Hinsicht wurde während der Länderspielpause eine Grenze überschritten."

Sein Berater Javier Pastore fand diese Bestrafung aber komplett überzogen, wie er im Gespräch mit The Athletic äußerte. "Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist", erklärte Pastore.

Und weiter: "Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde."