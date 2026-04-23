Manchester City hat offenbar Mittelfeldspieler Enzo Fernandez vom FC Chelsea ins Visier genommen. Laut Informationen von The Athletic prüfen die Skyblues einen möglichen Vorstoß im Sommer. Das Interesse befindet sich demnach allerdings noch in einer frühen Phase.
Hochkarätiger Ersatz für Bernardo Silva und Rodri? Manchester City schielt angeblich auf Rekordtransfer von Top-Klub
Bernardo Silva wird den Klub aus dem Norden Englands nach Saisonende ablösefrei verlassen. Zudem ist die Zukunft von Rodri, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, nicht vollständig geklärt. Entsprechend könnte im zentralen Mittelfeld Bedarf an Verstärkung entstehen.
Fernandez stand zuletzt mehrfach in den Schlagzeilen. Er hatte seine Zukunft an der Stamford Bridge nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain offengelassen. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte der 25-Jährige einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.
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Fernandez stand zuletzt in den Schlagzeilen
Die Blues wollten jene Aussagen aber nicht einfach so stehen lassen und strichen Fernandez daraufhin für zwei Spiele aus dem Kader. Der mittlerweile entlassene Trainer Liam Rosenior sagte dazu: "Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen", sagte Rosenior. "Die Tür ist nicht geschlossen für Enzo. Es ist eine Sanktion. Man muss die Kultur schützen, und in dieser Hinsicht wurde während der Länderspielpause eine Grenze überschritten."
Sein Berater Javier Pastore fand diese Bestrafung aber komplett überzogen, wie er im Gespräch mit The Athletic äußerte. "Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist", erklärte Pastore.
Und weiter: "Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde."
Enzo-Berater: Er akzeptiert die Suspendierung
Für Fernandez und seinen Berater sei die Situation unverständlich, dennoch habe "Enzo es akzeptiert, denn er ist ein äußerst professioneller Spieler, der sich überall voll und ganz einsetzt und Entscheidungen respektiert. Wir verstehen diese Strafe jedoch nicht, da er keinen Verein erwähnt oder sagt, dass er Chelsea verlassen möchte."
Der Argentinier habe lediglich "die Stadt erwähnt, weil er gefragt wurde, in welcher europäischen Stadt er eines Tages gerne leben würde, und er sagte Madrid wegen der Sprache, weil sie der von Buenos Aires ähnelt, und weil es logisch ist - es ist nur natürlich, dass ein Argentinier das sagt - und auch wegen der Kultur, des Wetters … aber zu keinem Zeitpunkt sagt er, dass er Chelsea oder London verlassen möchte."
Chelsea hatte den Mittelfeldspieler im Januar 2023 für die Rekordsumme von umgerechnet rund 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet und ihn direkt mit einem langfristigen Vertrag bis 2032 ausgestattet. Fernandez war beim WM-Triumph Argentiniens 2022 in Katar als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.
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Enzo Fernandez: Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 48
- Tore: 12
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.