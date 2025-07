"Hitzige Diskussionen" nach der Verletzung von Jamal Musiala: Zwischen Spieler des FC Bayern und von PSG ging es in den Katakomben hoch her

Nach dem Spiel soll es zu Auseinandersetzungen zwischen Bayern- und PSG-Spielern wegen der schweren Verletzung von Musiala gekommen sein.

Knapp 24 Stunden nach dem Viertelfinale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (0:2) herrschte bittere Gewissheit. Jamal Musiala erlitt einen Wadenbeinbruch und infolge einer Sprunggelenksluxation auch Schäden an den Bändern. Er wird dem Rekordmeister monatelang fehlen.

Weil die Bilder bereits Schlimmes erahnen ließen, erregte die Verletzung kurz nach dem Spiel die Gemüter der Bayern-Spieler offenbar so sehr, sodass sie angeblich sogar in die Pariser Kabine gingen und dort "Übeltäter" Gianluigi Donnarumma zur Rede stellten. Das berichtete der ehemalige Bayern-Verteidiger Rafinha unter Berufung auf Gespräche mit Beteiligten in der brasilianischen TV-Sendung Troca de Passes.